Последний тур как судный день: каким будет плей-офф?
Ни один из матчей последнего тура «регулярки» не будет лишён интриги.
Ни один из матчей последнего тура «регулярки» не будет лишён интриги.
В «регулярке» Единой лиги остался последний игровой день, который вместит в себя сразу пять матчей. Во всех из них будет турнирная интрига, и именно от результатов этих матчей будет зависеть итоговое расположение команд перед
«Енисей» — «Химки»
Если с красноярцами всё уже понятно, то химчане — настоящая загадка. Команда Георгиоса Барцокаса в последний раз побеждала с разницей более 10 очков 1 апреля, а два последних матча благополучно проиграла. Причём до сих пор неясно, какие именно «Химки» сейчас наиболее близки к себе образца
Матч с «Енисеем» вряд ли ответит на все вопросы, да и сейчас непонятно, в каком составе
При этом сейчас, конечно, не всё зависит от «Химок» — в случае победы «Автодора» над «Астаной» подмосковная команда в любом случае останется на шестой строчке. Но если саратовцы на выезде уступят сверхмотивированной «Астане», а «Химки» обыграют «Енисей», то
«Астана» — «Автодор»
Почему «Астана» будет сверхмотивирована? У казахстанцев всё ещё сохраняются теоретические шансы на
Так что стремящаяся в матчи на вылет «Астана» ещё может обогнать не только «Цмоки», но и ВЭФ — за счёт броска на последних секундах от Антона Пономарёва в игре с латвийцами. Вот это была бы развязка!
«Парма» — ЦСКА
Парадоксально, но из двух этих команд именно для ЦСКА встреча последнего тура прямо влияет на турнирное положение. «Парма», конечно, задала фавориту трёпку на выезде и жаждет закончить в общем и целом неплохой сезон победой над принципиальными соперниками ещё со времён существования «Урал-Грейта», но с точки зрения турнирных раскладов для команды Николайса Мазурса матч бесполезен. А вот ЦСКА в случае неудачи в
Команда из столицы Татарстана проиграла всего дважды, оба раза — ЦСКА, и сейчас опережает «армейцев» только за счёт большего количества сыгранных матчей. Но поражение в Перми поставит ЦСКА на вторую строчку, и тогда все расклады под кодовым названием «не попасть бы на ЦСКА до финала» пойдут прахом. А
В общем, будем посмотреть. Но это точно будет интересно, и пусть статус пермяков не вводит вас в заблуждение.
«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»
«Локо» всё решил, «Локо» может отдыхать. А вот «Нижний», несмотря на забронированное место в
Впрочем, источником мотивации для краснодарцев может служить Саша Обрадович. После вдрызг проигранной четверти в Химках сербский наставник
«Зенит» — «Цмоки-Минск»
В Минске питерцы уже чуть было не проиграли «драконам», теперь пришла пора защищать «Юбилейный». Но в этот мотивации минчанам точно не занимать — победа позволит им обогнать ВЭФ и даст право сыграть в