Последний тур как судный день: каким будет плей-офф?

Источник: Чемпионат.com

В «регулярке» Единой лиги остался последний игровой день, который вместит в себя сразу пять матчей. Во всех из них будет турнирная интрига, и именно от результатов этих матчей будет зависеть итоговое расположение команд перед плей-офф.

«Енисей» — «Химки»

Если с красноярцами всё уже понятно, то химчане — настоящая загадка. Команда Георгиоса Барцокаса в последний раз побеждала с разницей более 10 очков 1 апреля, а два последних матча благополучно проиграла. Причём до сих пор неясно, какие именно «Химки» сейчас наиболее близки к себе образца плей-офф — те, что были с ЦСКА в «Евролиге»? Те, что проиграли «Локо» три четверти с разницей «-29»? Или те, что разнесли краснодарцев в последней десятиминутке «+22»?

Матч с «Енисеем» вряд ли ответит на все вопросы, да и сейчас непонятно, в каком составе жёлто-синие отправились в Красноярск. Если в Саратов не летали сразу четыре значимых для команды игрока, то во встрече с «Локо» не участвовали только двое — Гилл и Андерсон.



При этом сейчас, конечно, не всё зависит от «Химок» — в случае победы «Автодора» над «Астаной» подмосковная команда в любом случае останется на шестой строчке. Но если саратовцы на выезде уступят сверхмотивированной «Астане», а «Химки» обыграют «Енисей», то жёлто-синие поднимутся на пятое место и в четвертьфинале сыграют с «Зенитом». В противном случае им предстоит встреча с «Локо».

«Астана» — «Автодор»

Почему «Астана» будет сверхмотивирована? У казахстанцев всё ещё сохраняются теоретические шансы на плей-офф, и они не так уж и малы. Для этого нужно всего лишь обыгрывать «Автодор» (у саратовцев, конечно, есть мотивация упираться в последнем туре, но она слабая) и надеяться на победу «Зенита» над «Цмоки». Реально? Очень даже.

Так что стремящаяся в матчи на вылет «Астана» ещё может обогнать не только «Цмоки», но и ВЭФ — за счёт броска на последних секундах от Антона Пономарёва в игре с латвийцами. Вот это была бы развязка!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BioQ5KqnlFc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BioQ5KqnlFc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">. Завтра , 12 мая, столичный баскетбольный клуб проведет заключительный мачт регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ @vtbleague против команды «Автодор» из города Саратов. @bcavtodor Арена: Велотрек «Сарыарка» @velotreksaryarka Время: 15.00 по времени Астаны Трансляция: Сайт Единой Лиги ВТБ, сайт БК «Астана», телеканал «QazSport» ________________________ | #PresidentialClubAstana | #ПрезидентскийКлубАстана | #VTBUnitedLeague | #BcAstana | #Kazakhstan | #Astana | #Basketball | #VTB | #PBCAstana | #ВтбЛига | #Баскетбол | #ЕдинаяЛигаВтб | #Втб |</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/pbc_astana/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pbc_astana</a> (@pbc_astana) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-11T07:41:37+00:00">May 11, 2018 at 12:41am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Парма» — ЦСКА

Парадоксально, но из двух этих команд именно для ЦСКА встреча последнего тура прямо влияет на турнирное положение. «Парма», конечно, задала фавориту трёпку на выезде и жаждет закончить в общем и целом неплохой сезон победой над принципиальными соперниками ещё со времён существования «Урал-Грейта», но с точки зрения турнирных раскладов для команды Николайса Мазурса матч бесполезен. А вот ЦСКА в случае неудачи в кои-то веки не займёт первое место в «регулярке» Единой лиге ВТБ, пропустив вперёд казанский УНИКС.



Команда из столицы Татарстана проиграла всего дважды, оба раза — ЦСКА, и сейчас опережает «армейцев» только за счёт большего количества сыгранных матчей. Но поражение в Перми поставит ЦСКА на вторую строчку, и тогда все расклады под кодовым названием «не попасть бы на ЦСКА до финала» пойдут прахом. А красно-синие как раз сейчас думают о Белграде и «Реале»…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BioZ6IWlz7N/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BioZ6IWlz7N/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Номер @y_moreira на майке напоминает, сколько дней осталось до игры с @cskabasket</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/parmabasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> BC PARMA, Perm Krai</a> (@parmabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-11T08:59:39+00:00">May 11, 2018 at 1:59am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, будем посмотреть. Но это точно будет интересно, и пусть статус пермяков не вводит вас в заблуждение.

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»

«Локо» всё решил, «Локо» может отдыхать. А вот «Нижний», несмотря на забронированное место в плей-офф, может в четвертьфинале попасть на победителя «регулярки», и этой встречи чёрно-белым, конечно же, хотелось бы избежать. Если им станет ЦСКА, то нижегородцам куда выгоднее попасть на УНИКС, с которым игру на выезде они чуть не зацепили, а дома и вовсе каким-то чудом умудрились не победить. Для того, чтобы остаться на седьмой строчке, команде Зорана Лукича нужно дома обыгрывать «Локомотив» — немотивированный и, возможно, лишённый нескольких ключевых игроков. Например, в игре с «Химками» не играли Антипов, Кулагин и Коллинс, о восстановлении Брокхоффа речи тоже пока не идёт.



Впрочем, источником мотивации для краснодарцев может служить Саша Обрадович. После вдрызг проигранной четверти в Химках сербский наставник красно-зелёных, несмотря на итоговую победу, источал злость и теперь наверняка будет гореть желанием реабилитироваться.

«Зенит» — «Цмоки-Минск»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh_idXpjQxc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh_idXpjQxc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Зрабілі невялікі тэкст пра самых маленькіх заўзятараў "Цмокаў". Падрабязней па лінку ў шапцы ? #TsmokiMinsk #TsmokiKids #Tsmokifans #basketballneverstops #mimikids</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/tsmokiminsk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> BC Tsmoki Minsk</a> (@tsmokiminsk) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-25T12:05:31+00:00">Apr 25, 2018 at 5:05am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.