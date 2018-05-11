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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Последний тур как судный день: каким будет плей-офф?

Ни один из матчей последнего тура «регулярки» не будет лишён интриги.

Источник: Чемпионат.com

В «регулярке» Единой лиги остался последний игровой день, который вместит в себя сразу пять матчей. Во всех из них будет турнирная интрига, и именно от результатов этих матчей будет зависеть итоговое расположение команд перед плей-офф.

«Енисей» — «Химки»

Если с красноярцами всё уже понятно, то химчане — настоящая загадка. Команда Георгиоса Барцокаса в последний раз побеждала с разницей более 10 очков 1 апреля, а два последних матча благополучно проиграла. Причём до сих пор неясно, какие именно «Химки» сейчас наиболее близки к себе образца плей-офф — те, что были с ЦСКА в «Евролиге»? Те, что проиграли «Локо» три четверти с разницей «-29»? Или те, что разнесли краснодарцев в последней десятиминутке «+22»?

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Матч с «Енисеем» вряд ли ответит на все вопросы, да и сейчас непонятно, в каком составе жёлто-синие отправились в Красноярск. Если в Саратов не летали сразу четыре значимых для команды игрока, то во встрече с «Локо» не участвовали только двое — Гилл и Андерсон.

При этом сейчас, конечно, не всё зависит от «Химок» — в случае победы «Автодора» над «Астаной» подмосковная команда в любом случае останется на шестой строчке. Но если саратовцы на выезде уступят сверхмотивированной «Астане», а «Химки» обыграют «Енисей», то жёлто-синие поднимутся на пятое место и в четвертьфинале сыграют с «Зенитом». В противном случае им предстоит встреча с «Локо».

«Астана» — «Автодор»

Почему «Астана» будет сверхмотивирована? У казахстанцев всё ещё сохраняются теоретические шансы на плей-офф, и они не так уж и малы. Для этого нужно всего лишь обыгрывать «Автодор» (у саратовцев, конечно, есть мотивация упираться в последнем туре, но она слабая) и надеяться на победу «Зенита» над «Цмоки». Реально? Очень даже.

Так что стремящаяся в матчи на вылет «Астана» ещё может обогнать не только «Цмоки», но и ВЭФ — за счёт броска на последних секундах от Антона Пономарёва в игре с латвийцами. Вот это была бы развязка!

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«Парма» — ЦСКА

Парадоксально, но из двух этих команд именно для ЦСКА встреча последнего тура прямо влияет на турнирное положение. «Парма», конечно, задала фавориту трёпку на выезде и жаждет закончить в общем и целом неплохой сезон победой над принципиальными соперниками ещё со времён существования «Урал-Грейта», но с точки зрения турнирных раскладов для команды Николайса Мазурса матч бесполезен. А вот ЦСКА в случае неудачи в кои-то веки не займёт первое место в «регулярке» Единой лиге ВТБ, пропустив вперёд казанский УНИКС.

Команда из столицы Татарстана проиграла всего дважды, оба раза — ЦСКА, и сейчас опережает «армейцев» только за счёт большего количества сыгранных матчей. Но поражение в Перми поставит ЦСКА на вторую строчку, и тогда все расклады под кодовым названием «не попасть бы на ЦСКА до финала» пойдут прахом. А красно-синие как раз сейчас думают о Белграде и «Реале»…

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В общем, будем посмотреть. Но это точно будет интересно, и пусть статус пермяков не вводит вас в заблуждение.

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»

«Локо» всё решил, «Локо» может отдыхать. А вот «Нижний», несмотря на забронированное место в плей-офф, может в четвертьфинале попасть на победителя «регулярки», и этой встречи чёрно-белым, конечно же, хотелось бы избежать. Если им станет ЦСКА, то нижегородцам куда выгоднее попасть на УНИКС, с которым игру на выезде они чуть не зацепили, а дома и вовсе каким-то чудом умудрились не победить. Для того, чтобы остаться на седьмой строчке, команде Зорана Лукича нужно дома обыгрывать «Локомотив» — немотивированный и, возможно, лишённый нескольких ключевых игроков. Например, в игре с «Химками» не играли Антипов, Кулагин и Коллинс, о восстановлении Брокхоффа речи тоже пока не идёт.

Впрочем, источником мотивации для краснодарцев может служить Саша Обрадович. После вдрызг проигранной четверти в Химках сербский наставник красно-зелёных, несмотря на итоговую победу, источал злость и теперь наверняка будет гореть желанием реабилитироваться.

«Зенит» — «Цмоки-Минск»

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В Минске питерцы уже чуть было не проиграли «драконам», теперь пришла пора защищать «Юбилейный». Но в этот мотивации минчанам точно не занимать — победа позволит им обогнать ВЭФ и даст право сыграть в плей-офф. В то же время сине-бело-голубые в последнее время не выглядели свежими во вторых половинах, поэтому шанс на то, что Василий Карасёв даст своим лидерам отдых, есть. Да и для «Зенита» этот матч с турнирной точки зрения не значит ровным счётом ничего. Для «Цмоков» это — главная игра сезона, и нет сомнений, что команда Александра Крутикова будет биться кость в кость, играть сердцем и какие ещё эпитеты есть у Евгения Пашутина для подобных случаев?

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