Последний тур как судный день: каким будет плей-офф?

. Завтра , 12 мая, столичный баскетбольный клуб проведет заключительный мачт регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ @vtbleague против команды «Автодор» из города Саратов. @bcavtodor Арена: Велотрек «Сарыарка» @velotreksaryarka Время: 15.00 по времени Астаны Трансляция: Сайт Единой Лиги ВТБ, сайт БК «Астана», телеканал «QazSport» ________________________ | #PresidentialClubAstana | #ПрезидентскийКлубАстана | #VTBUnitedLeague | #BcAstana | #Kazakhstan | #Astana | #Basketball | #VTB | #PBCAstana | #ВтбЛига | #Баскетбол | #ЕдинаяЛигаВтб | #Втб |

