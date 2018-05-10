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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Майское обострение: ЦСКА и «Реал» вылечились к полуфиналу

Два самых титулованных клуба Европы в полных составах поспорят за выход в главный матч сезона.

Источник: РИА "Новости"

Пусть пятое место «Реала» в регулярном чемпионате вас не расслабляет, ЦСКА и «Реал» — невероятно ровные команды. Несмотря на чудеса, которые в последнее время творит Шарунас Ясикявичус со своим «Жальгирисом», именно московско-мадридское противостояние будет самым непредсказуемым в Белграде. Две самые титулованные команды континента друг против друга — чем не европейское классико?

Два лучших нападения Европы

Если по защитному рейтингу ЦСКА и «Реал» находятся аккурат в середине таблицы и почти не различаются между собой («бланкос» пропустили на семь очков меньше), то по эффективности в атаке у «армейцев» первое место в турнире. Команда Пабло Ласо расположилась прямо за москвичами с показателем на два очка за матч меньше.

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Что касается плей-офф, то из всех квалифицировавшихся в «финал четырёх» команд ЦСКА в среднем пропускал больше всех. Говорит ли это о чём-то? Нет, и не только из-за потери двух лидеров. Просто из числа участников решающей стадии «Реал» в плей-офф набрал меньше всех. Ждёт ли нас горячее противостояние в полуфинале? Ещё как.

И его, кстати, Евролига оставила напоследок — ЦСКА играет во втором полуфинале. Димитрис Итудис уже сказал, что это не имеет никакого значения, но и на тех, и на других это в любом случае окажет психологическое воздействие. Пока непонятно, какое именно, но для красно-синих это отличный тест на стрессоустойчивость, с которой раньше у ЦСКА в мае регулярно возникали проблемы. «Реал» тоже умеет проваливаться по всем фронтам, как, например, в первой встрече четвертьфинала с «Панатинаикосом».

Нандо де Коло и Кайл Хайнс будут готовы

Кайл Хайнс только что во второй раз за последние три года получил приз лучшему обороняющемуся игроку Евролиги и стопроцентно будет играть в «Финале четырёх». Он даже просил Итудиса выпустить его в четвёртой встрече с «Химками», но коуч красно-синих решил не рисковать.

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Новоявленный член первой пятёрки Евролиги этого сезона Нандо де Коло также должен полностью восстановиться от травмы к белградскому этапу турнира. Он уже работает с хорошими нагрузками и скоростями. Хотя тренер «армейцев» и не питает надежды, что после травмы оба лидера будут показывать свой лучший баскетбол.

— К сожалению, с нами такая ситуация уже случалась несколько лет назад: мы можем вспомнить то время, когда у нас в составе были Кириленко и Теодосич, — сказал Итудис. — Это непростая ситуация, игроки ведь не роботы. Ты не можешь просто взять игрока после травмы, выпустить его на паркет и ожидать от него такой же игры, какую он показывал до этого. Но и Кайл, и Нандо показывают прогресс в своём восстановлении, и мы рассчитываем на них даже раньше, чем предполагали.

Серхио MVP Льюль тоже в строю

Если про Факундо Кампаццо пока всё не так понятно, то про возвращение Серхио Льюля много говорить не надо. Всё ещё действующий самый полезный игрок турнира пропустил восемь месяцев и вернулся, чтобы наверстать упущенное за несколько недель.

И он уже убивает.

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Итудис, впрочем, пока не спешит называть Льюля решающим фактором в игре «Реала» и делает акцент на то, что в баскетболе всё решает командная работа.

— Я не могу предугадать, будет ли Льюль фактором. Но он, конечно же, приносит команде большую пользу. Это без вопросов, он отличный игрок, источник вдохновения для партнёров и способен помогать на обоих сторонах площадки. Я смотрел и анализировал обе игры, которые он провёл против «Панатинаикоса». Очевидно, что он в отличной форме, но баскетбол — это командный вид спорта. Конечно, индивидуальности важны — как они будут брать на себя ответственность, как играть. Но все команды «Финала четырёх» играют именно в европейский баскетбол, где на первом месте командная работа, — подытожил греческий тренер.

Действительно, по двум играм, которые испанец провёл против «Пао», судить сложно. Да и вряд ли именно Льюль будет основным центром притяжение внимания, когда в команде есть Лука Дончич. Словенец навострил уши в НБА, и «Финал четырёх» для него — отличная возможность доказать, что он достоин первого пика драфта, который ему сулят уже второй год.

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