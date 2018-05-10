Майское обострение: ЦСКА и «Реал» вылечились к полуфиналу

Источник: РИА "Новости"

Пусть пятое место «Реала» в регулярном чемпионате вас не расслабляет, ЦСКА и «Реал» — невероятно ровные команды. Несмотря на чудеса, которые в последнее время творит Шарунас Ясикявичус со своим «Жальгирисом», именно московско-мадридское противостояние будет самым непредсказуемым в Белграде. Две самые титулованные команды континента друг против друга — чем не европейское классико?

Два лучших нападения Европы

Если по защитному рейтингу ЦСКА и «Реал» находятся аккурат в середине таблицы и почти не различаются между собой («бланкос» пропустили на семь очков меньше), то по эффективности в атаке у «армейцев» первое место в турнире. Команда Пабло Ласо расположилась прямо за москвичами с показателем на два очка за матч меньше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiMegQIBhxp/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiMegQIBhxp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#MondayMotivation</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-30T12:41:05+00:00">Apr 30, 2018 at 5:41am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается плей-офф, то из всех квалифицировавшихся в «финал четырёх» команд ЦСКА в среднем пропускал больше всех. Говорит ли это о чём-то? Нет, и не только из-за потери двух лидеров. Просто из числа участников решающей стадии «Реал» в плей-офф набрал меньше всех. Ждёт ли нас горячее противостояние в полуфинале? Ещё как.

И его, кстати, Евролига оставила напоследок — ЦСКА играет во втором полуфинале. Димитрис Итудис уже сказал, что это не имеет никакого значения, но и на тех, и на других это в любом случае окажет психологическое воздействие. Пока непонятно, какое именно, но для красно-синих это отличный тест на стрессоустойчивость, с которой раньше у ЦСКА в мае регулярно возникали проблемы. «Реал» тоже умеет проваливаться по всем фронтам, как, например, в первой встрече четвертьфинала с «Панатинаикосом».

Нандо де Коло и Кайл Хайнс будут готовы

Кайл Хайнс только что во второй раз за последние три года получил приз лучшему обороняющемуся игроку Евролиги и стопроцентно будет играть в «Финале четырёх». Он даже просил Итудиса выпустить его в четвёртой встрече с «Химками», но коуч красно-синих решил не рисковать.

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Новоявленный член первой пятёрки Евролиги этого сезона Нандо де Коло также должен полностью восстановиться от травмы к белградскому этапу турнира. Он уже работает с хорошими нагрузками и скоростями. Хотя тренер «армейцев» и не питает надежды, что после травмы оба лидера будут показывать свой лучший баскетбол.

— К сожалению, с нами такая ситуация уже случалась несколько лет назад: мы можем вспомнить то время, когда у нас в составе были Кириленко и Теодосич, — сказал Итудис. — Это непростая ситуация, игроки ведь не роботы. Ты не можешь просто взять игрока после травмы, выпустить его на паркет и ожидать от него такой же игры, какую он показывал до этого. Но и Кайл, и Нандо показывают прогресс в своём восстановлении, и мы рассчитываем на них даже раньше, чем предполагали.

Серхио MVP Льюль тоже в строю

Если про Факундо Кампаццо пока всё не так понятно, то про возвращение Серхио Льюля много говорить не надо. Всё ещё действующий самый полезный игрок турнира пропустил восемь месяцев и вернулся, чтобы наверстать упущенное за несколько недель.

И он уже убивает.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiAP1Vzh6G2/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiAP1Vzh6G2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Two quick 3-pointers from @23llull sends the @realmadridbasket crowd into overdrive! #7DAYSMagicMoment</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-25T18:42:54+00:00">Apr 25, 2018 at 11:42am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Итудис, впрочем, пока не спешит называть Льюля решающим фактором в игре «Реала» и делает акцент на то, что в баскетболе всё решает командная работа.

— Я не могу предугадать, будет ли Льюль фактором. Но он, конечно же, приносит команде большую пользу. Это без вопросов, он отличный игрок, источник вдохновения для партнёров и способен помогать на обоих сторонах площадки. Я смотрел и анализировал обе игры, которые он провёл против «Панатинаикоса». Очевидно, что он в отличной форме, но баскетбол — это командный вид спорта. Конечно, индивидуальности важны — как они будут брать на себя ответственность, как играть. Но все команды «Финала четырёх» играют именно в европейский баскетбол, где на первом месте командная работа, — подытожил греческий тренер.