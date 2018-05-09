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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Догоняли как могли. «Химки» отыграли 22 очка за четверть

Но всё равно проиграли «Локо». У команд большой шанс встретиться в четвертьфинале.

Источник: РИА "Новости"

В конце регулярного чемпионата при такой плотности борьбы, какая есть в Единой лиге, не бывает проходных матчей. Но встреча «Химок» и «Локомотива» — из тех, в которых нужно рубить наотмашь и без всякий турнирной мотивации. В День победы никому не хочется проигрывать, да и в составах обеих команд слишком много «бывших», оставивших след в истории клубов: Хвостов, Соколов, Ильницкий, Зубков, Барцокас… Последнего к тому же чуть ли не кровно обидели в Краснодаре в первом круге, спросив о погоде в Барселоне и попрощавшись с ним по-гречески. Эллины — слишком горячий народ, чтобы остыть за несколько месяцев.

У «Химок» как раз восстановились почти все, кто не смог съездить в Саратов. В лазарете остался только Энтони Гилл. «Локо», уже привыкший играть без Брокхоффа, обходился ещё и без Коллинса, Кулагина и Антипова. Американский форвард набрал в первом круге против «Химок» 22 очка, но на выезде Саша Обрадович предпочёл его не использовать. Что касается обоих россиян, то их берегут из-за проблем с голеностопами. Зато в Подмосковье приехал целый десант болельщиков из Краснодара.

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И красно-зелёные, действительно, не ощущали себя гостями. Они не лезли под кольцо, зато Дмитрий Хвостов и Крис Бэбб сходу отправили в кольцо «Химок» по трёхе. Хозяева тоже зачастую отказывали от «краски» и уповали на снайперские таланты Алексея Шведа и Сергея Мони. Барцокасу удалось выровнять игру, но пара неудачных действий Томаса Робинсона в нападении и два невыхода защитника к Джо Рэгланду на периметр позволили «Локо» разжиться небольшим преимуществом. Бэбб с сиреной на перерыв добавил ещё одно дальнее попадание, набрав за стартовую четверть 11 очков и сделав отрыв двузначным.

Ещё печальнее для «Химок» всё стало во второй десятиминутке. Нападение ни в какую не желало работать, а подстраховка краснодарцев, напротив, исправно портила хозяевам жизнь. На другой половине паркета «Локо» продолжал первую четверть и планомерно наращивал отрыв. Выход Шведа ничего не изменил, химчане продолжали проваливаться в обороне и фолили в завершающей стадии атаки соперника, ставя его на линию. За полторы минуты до перерыва «Локо» повёл 27 очков, и Саша Обрадович дал поиграть вообще всем в заявке, в том числе Денису Левшину и Ивану Нелюбову — они нечасто пользуются доверием главного тренера красно-зелёных. В концовке половины хозяева подтянулись, но «-22» к экватору матча выглядели почти приговором.

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Ровно половину третьей четверти «Химки» пытались слезть с двадцатки, и когда это наконец получилось, стали отдавать мяч в руки соперника. В «Локо» очень быстро активизировался Рэгланд, который крошечным бульдозером таранил себе путь под кольцо, и Бэбб, дважды в конце четверти попавший издали и обеспечивший своей команде «+29» перед последним игровым отрезком.
А вот дальше стало страшно. За «Локо» — потому что команда чуть не проиграла, за «Химки» — потому что они могли организовать своим болельщикам сердечный приступ, за баскетбол — потому что нельзя в пух и прах проигрывать три четверти и за одну догонять соперника. Швед и Зубков организовали для «Химок» рывок 21:4, и за две минуты до конца Обрадовичу пришлось требовать тайм-аут. Он помог лишь частично: команда наконец набрала очки, но не остановила химчан в нападении. Динамика набора очков хозяевами заставляла задуматься над победителем матча, и, если бы не своевременная трёха Бэбба, проводившего лучший матч в сезоне, всё могло бы перевернуться с ног на голову за какие-то десять минут.

А так — победа «Локо». «Химки», правда доказали, что последняя четверть против ЦСКА две недели назад не была случайностью, и с вот такими химчанами играть не захочется точно никому. А у «Локо» и «Химок» сейчас хорошие шансы встретиться в плей-офф Единой лиги ВТБ. Для болельщиков лучшего зрелища не придумаешь.

Артём Комаров

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