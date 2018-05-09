Догоняли как могли. «Химки» отыграли 22 очка за четверть

Источник: РИА "Новости"

В конце регулярного чемпионата при такой плотности борьбы, какая есть в Единой лиге, не бывает проходных матчей. Но встреча «Химок» и «Локомотива» — из тех, в которых нужно рубить наотмашь и без всякий турнирной мотивации. В День победы никому не хочется проигрывать, да и в составах обеих команд слишком много «бывших», оставивших след в истории клубов: Хвостов, Соколов, Ильницкий, Зубков, Барцокас… Последнего к тому же чуть ли не кровно обидели в Краснодаре в первом круге, спросив о погоде в Барселоне и попрощавшись с ним по-гречески. Эллины — слишком горячий народ, чтобы остыть за несколько месяцев.

У «Химок» как раз восстановились почти все, кто не смог съездить в Саратов. В лазарете остался только Энтони Гилл. «Локо», уже привыкший играть без Брокхоффа, обходился ещё и без Коллинса, Кулагина и Антипова. Американский форвард набрал в первом круге против «Химок» 22 очка, но на выезде Саша Обрадович предпочёл его не использовать. Что касается обоих россиян, то их берегут из-за проблем с голеностопами. Зато в Подмосковье приехал целый десант болельщиков из Краснодара.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BijthA9HVtl/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BijthA9HVtl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Поехали! @khimkibasket - @lokobasket</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lokobasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lokomotiv Kuban</a> (@lokobasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-09T13:14:47+00:00">9 Май 2018 в 6:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И красно-зелёные, действительно, не ощущали себя гостями. Они не лезли под кольцо, зато Дмитрий Хвостов и Крис Бэбб сходу отправили в кольцо «Химок» по трёхе. Хозяева тоже зачастую отказывали от «краски» и уповали на снайперские таланты Алексея Шведа и Сергея Мони. Барцокасу удалось выровнять игру, но пара неудачных действий Томаса Робинсона в нападении и два невыхода защитника к Джо Рэгланду на периметр позволили «Локо» разжиться небольшим преимуществом. Бэбб с сиреной на перерыв добавил ещё одно дальнее попадание, набрав за стартовую четверть 11 очков и сделав отрыв двузначным.

Ещё печальнее для «Химок» всё стало во второй десятиминутке. Нападение ни в какую не желало работать, а подстраховка краснодарцев, напротив, исправно портила хозяевам жизнь. На другой половине паркета «Локо» продолжал первую четверть и планомерно наращивал отрыв. Выход Шведа ничего не изменил, химчане продолжали проваливаться в обороне и фолили в завершающей стадии атаки соперника, ставя его на линию. За полторы минуты до перерыва «Локо» повёл 27 очков, и Саша Обрадович дал поиграть вообще всем в заявке, в том числе Денису Левшину и Ивану Нелюбову — они нечасто пользуются доверием главного тренера красно-зелёных. В концовке половины хозяева подтянулись, но «-22» к экватору матча выглядели почти приговором.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BijxHzYAQRY/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BijxHzYAQRY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Крис Бэбб закрывает первую четверть эффектной трешечкой ♨ @c_babb gets the roll to beat the 1st Q Buzzer ♨</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/vtbleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Единая Лига ВТБ | VTB League</a> (@vtbleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-09T14:22:57+00:00">9 Май 2018 в 7:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ровно половину третьей четверти «Химки» пытались слезть с двадцатки, и когда это наконец получилось, стали отдавать мяч в руки соперника. В «Локо» очень быстро активизировался Рэгланд, который крошечным бульдозером таранил себе путь под кольцо, и Бэбб, дважды в конце четверти попавший издали и обеспечивший своей команде «+29» перед последним игровым отрезком.

А вот дальше стало страшно. За «Локо» — потому что команда чуть не проиграла, за «Химки» — потому что они могли организовать своим болельщикам сердечный приступ, за баскетбол — потому что нельзя в пух и прах проигрывать три четверти и за одну догонять соперника. Швед и Зубков организовали для «Химок» рывок 21:4, и за две минуты до конца Обрадовичу пришлось требовать тайм-аут. Он помог лишь частично: команда наконец набрала очки, но не остановила химчан в нападении. Динамика набора очков хозяевами заставляла задуматься над победителем матча, и, если бы не своевременная трёха Бэбба, проводившего лучший матч в сезоне, всё могло бы перевернуться с ног на голову за какие-то десять минут.

А так — победа «Локо». «Химки», правда доказали, что последняя четверть против ЦСКА две недели назад не была случайностью, и с вот такими химчанами играть не захочется точно никому. А у «Локо» и «Химок» сейчас хорошие шансы встретиться в плей-офф Единой лиги ВТБ. Для болельщиков лучшего зрелища не придумаешь.