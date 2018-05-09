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16 очков Элджима помогли УНИКСу победить «Зенит»
Казанский УНИКС в гостях переиграл
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Казанский УНИКС в гостях переиграл
Казанцы уступили в первой четверти с разницей «-5», однако выиграли три последующих игровых отрезка и отпраздновали закономерную победу.
Итоговый счёт встречи — 99:82 (22:27, 29:23, 24:14, 24:18).
Эта победа позволила казанцам возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Мелвин Эджим, набравший 16 очков. В составе «Зенита» отличился Сергей Карасёв, на счету которого 19 очков.