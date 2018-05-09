Центровой БК ЦСКА Хайнс признан лучшим оборонительным игроком Евролиги-2017/18

С Хайнсом на площадке ЦСКА позволял соперникам набирать в среднем 93,7 очка на 100 владений мячом, притом что сами игроки московской команды за то же количество владений набирали 119,5 очка. Также американский центровой отметился эффективным противодействием против своих коллег по амплуа из других команд — в 26 матчах, в которых играл Хайнс, центровые команд-соперников набирали в среднем по 6,4 очка. Хайнс в среднем совершал 1,1 перехват за игру, что является лучшим показателем среди центровых Евролиги в текущем сезоне.