Центровой БК ЦСКА Хайнс признан лучшим оборонительным игроком Евролиги-2017/18
ТАСС, 9 мая. Центровой российского баскетбольного клуба ЦСКА американец Кайл Хайнс признан лучшим игроком оборонительного плана текущего сезона Евролиги. Об этом сообщает
ТАСС, 9 мая. Центровой российского баскетбольного клуба ЦСКА американец Кайл Хайнс признан лучшим игроком оборонительного плана текущего сезона Евролиги. Об этом сообщает
Награда ежегодно присуждается игроку, действия которого способствуют максимальному уменьшению количество набранных очков
С Хайнсом на площадке ЦСКА позволял соперникам набирать в среднем 93,7 очка на 100 владений мячом, притом что сами игроки московской команды за то же количество владений набирали 119,5 очка. Также американский центровой отметился эффективным противодействием против своих коллег по амплуа из других команд — в 26 матчах, в которых играл Хайнс, центровые
Хайнс во второй раз в карьере был признан лучшим оборонительным игроком Евролиги, ранее он удостоился данного звания в 2016 году. В четвертый раз в истории турнира обладателем звания становится игрок российской команды, помимо Хайнса лучшими защитными игроками лиги становились форварды ЦСКА Виктор Хряпа (2010) и Андрей Кириленко (2012).
В текущем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, в полуфинальной серии турнира московский клуб встретится с испанским «Реалом».