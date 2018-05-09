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13:19 (мск), источник: ТАСС

Центровой БК ЦСКА Хайнс признан лучшим оборонительным игроком Евролиги-2017/18

ТАСС, 9 мая. Центровой российского баскетбольного клуба ЦСКА американец Кайл Хайнс признан лучшим игроком оборонительного плана текущего сезона Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Награда ежегодно присуждается игроку, действия которого способствуют максимальному уменьшению количество набранных очков командой-соперником.

С Хайнсом на площадке ЦСКА позволял соперникам набирать в среднем 93,7 очка на 100 владений мячом, притом что сами игроки московской команды за то же количество владений набирали 119,5 очка. Также американский центровой отметился эффективным противодействием против своих коллег по амплуа из других команд — в 26 матчах, в которых играл Хайнс, центровые команд-соперников набирали в среднем по 6,4 очка. Хайнс в среднем совершал 1,1 перехват за игру, что является лучшим показателем среди центровых Евролиги в текущем сезоне.

Хайнс во второй раз в карьере был признан лучшим оборонительным игроком Евролиги, ранее он удостоился данного звания в 2016 году. В четвертый раз в истории турнира обладателем звания становится игрок российской команды, помимо Хайнса лучшими защитными игроками лиги становились форварды ЦСКА Виктор Хряпа (2010) и Андрей Кириленко (2012).

В текущем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, в полуфинальной серии турнира московский клуб встретится с испанским «Реалом».

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