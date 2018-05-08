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15:26 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Реала» Дончич признан восходящей звездой Евролиги

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Словенский защитник испанского «Реала» Лука Дончич второй год подряд признан восходящей звездой по итогам сезона в Евролиге, сообщается на сайте баскетбольного турнира.

Источник: РИА "Новости"

Главные тренеры клубов Евролиги единогласно проголосовали за Дончича. Словенский баскетболист получил награду, вручаемую по итогам сезона игрокам, которым не исполнилось 22 лет до 1 июля. Второе место в голосовании занял форвард испанской «Валенсии» испанец Альберто Абальде, замкнул тройку лучших французский центровой сербской «Црвены Звезды» Маттиас Лессор.

Девятнадцатилетний словенец в этом сезоне Евролиги занял 4-е место по набранным очкам, в среднем набирая 16,1 балла за игру. Дончич был признан лучшим игроком месяца по итогам октября, а также четырежды становился лучшим по итогам игрового тура.

Ранее Евролига объявила, что российский защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед стал обладателем приза имени Альфонсо Форда как лучший снайпер Евролиги.

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