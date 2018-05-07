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18:02 (мск), источник: Советский спорт

Станет ли лучший снайпер MVP? Швед и другие лучшие игроки Евролиги

Пока лучшие команды Евролиги готовятся к «Финалу четырех», турнир параллельно собирается объявить, кто станет лучшим игроком сезона.

Источник: Советский спорт

Алексей ШВЕД

Страна: Россия
Клуб: «Химки» (Россия)

Объективно — Швед в нынешнем сезоне был самым ярким и эффектным игроком Европы. Как задал темп еще на Евробаскете, став лучшим снайпером чемпионата, так и продолжил феерить в Евролиге. Россиянин принял участие во всех 34 играх «Химок», что тоже — достижение (ни одному из лидеров других топ-клубов подобного не удалось), при этом лишь раз набрав меньше 15 очков (в одной из встреч четвертьфинала с ЦСКА). Зато обновил ряд рекордов, наколотив 107 трех и показав самую высокую результативность в истории турнира — 21,8 очка за матч! Кроме того, Швед — второй в сезоне по полезности (20,4), пятый — по перехватам (1,3), шестой — по передачам (6,5). Во многом именно благодаря ему «Химки», наконец-то, попали в плей-офф, где дали жесткий бой армейцам. О том, как сильно и самоотверженно защитник тащил их в Белград, красноречиво говорит последняя встреча (та самая, проигранная желто-синими из-за спорного решения судей на последних секундах) — Алексей выбил 36 очков (рекорд плей-офф), попал 8 трех (рекорд плей-офф!), раздал 6 ассистов… Безусловно, нынешний сезон — лучший в его карьере. И будет странно, если Швед не попадет в шорт-лист номинантов на MVP. Вот достанется ли ему сам кубок? Статистика — статистикой, но все команды всех предыдущих MVP (титул вручается с 2005 года) были в «Финалах четырех». А «Химки» туда не попали…

Люка ДОНЧИЧ

Страна: Словения
Клуб: «Реал» (Испания).

Словенец, как и Швед, задал свой темп еще на Евробаскете, наравне с Гораном Драгичем став главным героем своей родной сборной, сенсационно взявшей в Стамбуле золото. При том, что парню — вообще-то, всего 19 лет (и то — исполнилось в феврале)… Понятно, что летом Дончич отправится на драфт и будет выбран в топ-5, после чего поедет в НБА. И покинуть Европу с кубком MVP Евролиги — вот это было бы особенно красиво!

В этом сезоне Дончич стал явным лидером «Реала» — при том, что звезд в Мадриде хватает и так. Люка — самый полезный игрок сезона в турнире (21,8), при этом — четвертый по набранным очкам (16,1). Он делал дабл-даблы и через подборы, и через передачи, что для Европы — само по себе редкость, а 33 очка в кольцо «Олимпиакоса» стали рекордом последнего регулярного чемпионата (Швед перебил эти цифры только в плей-офф). Посмотрим, хватит ли этого, чтобы получить MVP.

Палюс ЯНКУНАС

Страна: Литва
Клуб: «Жальгирис» (Литва)

«Жальгирис» в «Финале четырех» — пожалуй, главная сенсация сезона. И поездку в Белград было бы нереально получить, не будь в составе каунасцев Паулюса Янкунаса. Ветеран отыграл в 33 матчах, 32 раза выходя в стартовой пятерке, набирая по 11,4 очка и делая по 4,9 передачи. Цифры, сами по себе, не слишком яркие, но вклад в игру команды у литовца — огромен! Это он «решал» в последних матчах регулярки, вытаскивая «Жальгирис» в плей-офф. И он же задал темп в четвертьфинале, где клуб из Каунаса неожиданно для многих прошел «Олимпиакос».

Нандо ДЕ КОЛО

Страна: Франция
Клуб: ЦСКА (Россия)

У ЦСКА нет явного лидера. Но есть лидер по цифрам. И тут Де Коло — опять лучший. MVP Евролиги-2016 провел новый яркий сезон, попадая 51 процент трехочковых (4-й результат в лиге), набирая по 16,9 очка за матч (больше — только у Шведа) и раздавая по 3,9 передачи. Финальный коэффициент полезности — 19,8 (третий после Дончича и Шведа). При этом клуб стал лучшим в регулярке и уверенно (хотя не без проблем) пробился в «Финал четырех»! Игроки ЦСКА уже четырежды были MVP турнира (Папалукас в 2007, Шишкаускас в 2008, Кириленко в 2012-м и Де Коло в 2016-м). Возможно, Нандо добудет еще один почетный, пятый кубок.

Ник КАЛАТЕС

Страна: Греция
Клуб: «Панатинаикос» (Греция)

Вернувшись из НБА, Калатес быстро стал лидером «Пао», и в этом сезоне был неудержим! Не столько в набирании очков (хотя 14,5 в среднем за матч — тоже достойно), сколько в организации атак. 8 передач за игру — лучший результат Евролиги. С запасом! Причем в защите грек отыгрывал также достойно — по перехватам он тоже первый в нынешнем сезоне (1,7). Индекс полезности — 18,5 — и четвертое место. Понятно, что Калатес — тоже серьезный претендент на MVP. Но, как и Шведу, ему может помешать тот факт, что «Панатинаикос» не поедет в Белград — клуб не справился в четвертьфинале с «Реалом».

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