Станет ли лучший снайпер MVP? Швед и другие лучшие игроки Евролиги
Пока лучшие команды Евролиги готовятся к «Финалу четырех», турнир параллельно собирается объявить, кто станет лучшим игроком сезона.
Пока лучшие команды Евролиги готовятся к «Финалу четырех», турнир параллельно собирается объявить, кто станет лучшим игроком сезона.
Алексей ШВЕД
Страна: Россия
Клуб: «Химки» (Россия)
Объективно — Швед в нынешнем сезоне был самым ярким и эффектным игроком Европы. Как задал темп еще на Евробаскете, став лучшим снайпером чемпионата, так и продолжил феерить в Евролиге. Россиянин принял участие во всех 34 играх «Химок», что тоже — достижение (ни одному из лидеров других
Люка ДОНЧИЧ
Страна: Словения
Клуб: «Реал» (Испания).
Словенец, как и Швед, задал свой темп еще на Евробаскете, наравне с Гораном Драгичем став главным героем своей родной сборной, сенсационно взявшей в Стамбуле золото. При том, что парню —
В этом сезоне Дончич стал явным лидером «Реала» — при том, что звезд в Мадриде хватает и так. Люка — самый полезный игрок сезона в турнире (21,8), при этом — четвертый по набранным очкам (16,1). Он делал
Палюс ЯНКУНАС
Страна: Литва
Клуб: «Жальгирис» (Литва)
«Жальгирис» в «Финале четырех» — пожалуй, главная сенсация сезона. И поездку в Белград было бы нереально получить, не будь в составе каунасцев Паулюса Янкунаса. Ветеран отыграл в 33 матчах, 32 раза выходя в стартовой пятерке, набирая по 11,4 очка и делая по 4,9 передачи. Цифры, сами по себе, не слишком яркие, но вклад в игру команды у литовца — огромен! Это он «решал» в последних матчах регулярки, вытаскивая «Жальгирис» в
Нандо ДЕ КОЛО
Страна: Франция
Клуб: ЦСКА (Россия)
У ЦСКА нет явного лидера. Но есть лидер по цифрам. И тут Де Коло — опять лучший. MVP Евролиги-2016 провел новый яркий сезон, попадая 51 процент трехочковых (4-й результат в лиге), набирая по 16,9 очка за матч (больше — только у Шведа) и раздавая по 3,9 передачи. Финальный коэффициент полезности — 19,8 (третий после Дончича и Шведа). При этом клуб стал лучшим в регулярке и уверенно (хотя не без проблем) пробился в «Финал четырех»! Игроки ЦСКА уже четырежды были MVP турнира (Папалукас в 2007, Шишкаускас в 2008, Кириленко в 2012-м и Де Коло в 2016-м). Возможно, Нандо добудет еще один почетный, пятый кубок.
Ник КАЛАТЕС
Страна: Греция
Клуб: «Панатинаикос» (Греция)
Вернувшись из НБА, Калатес быстро стал лидером «Пао», и в этом сезоне был неудержим! Не столько в набирании очков (хотя 14,5 в среднем за матч — тоже достойно), сколько в организации атак. 8 передач за игру — лучший результат Евролиги. С запасом! Причем в защите грек отыгрывал также достойно — по перехватам он тоже первый в нынешнем сезоне (1,7). Индекс полезности — 18,5 — и четвертое место. Понятно, что Калатес — тоже серьезный претендент на MVP. Но, как и Шведу, ему может помешать тот факт, что «Панатинаикос» не поедет в Белград — клуб не справился в четвертьфинале с «Реалом».