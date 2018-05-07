Баскетболист «Химок» Швед получил приз самому результативному игроку Евролиги

В регулярном чемпионате Евролиги Швед в среднем набрал 21,76 очка за игру, на его счету в общей сложности 740 очков, по числу очков за один сезон он улучшил достижение защитника УНИКСа Кита Лэнгфорда (608). В текущем сезоне Швед также установил еще несколько рекордов Евролиги, став единственным игроком в 21-м веке, кто набирал как минимум 16 очков в 29 матчах подряд, а также по количеству точных трехочковых бросков (107) и сделанных попыток бросков из-за трехочковой дуги (324).