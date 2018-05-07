Баскетболист «Химок» Швед получил приз самому результативному игроку Евролиги

Награда ежегодно присуждается игроку с самым высоким среднем показателем результативности за минимальное количество проведенных игр.
В регулярном чемпионате Евролиги Швед в среднем набрал 21,76 очка за игру, на его счету в общей сложности 740 очков, по числу очков за один сезон он улучшил достижение защитника УНИКСа Кита Лэнгфорда (608). В текущем сезоне Швед также установил еще несколько рекордов Евролиги, став единственным игроком в 21-м веке, кто набирал как минимум 16 очков в 29 матчах подряд, а также по количеству точных трехочковых бросков (107) и сделанных попыток бросков из-за трехочковой дуги (324).
Российский баскетболист впервые стал обладателем приза имени Альфонсо Форда, при этом в четвертый раз подряд его получил баскетболист российской команды.
Ранее его получали Тэйлор Рочести («Нижний Новгород»), Нандо де Коло (ЦСКА) и Лэнгфорд. Рекордсменом по количеству трофеев является серб Игор Ракочевич, завоевывавший приз три раза в составах испанской «Тау Керамики» (2006/07 и 2008/09) и турецкого «Эфес Пилсена» (2010/11).
В сезоне-2017/18 «Химки» заняли восьмое место в регулярном чемпионате, а в серии ¼ финала плей-офф со счетом 1−3 уступили московскому ЦСКА.