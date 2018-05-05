Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» обыграли ВЭФ в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили рижский ВЭФ в заключительном домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили рижский ВЭФ в заключительном домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую четверть минчане выиграли с перевесом в два очка — 20:18, а на большой перерыв команды ушли при счете 42:41 в пользу рижан. Однако в двух заключительных четвертях хозяева проявили характер и добились победы с результатом 84:77 (20:18, 21:24, 19:12, 24:23). Самым результативным в составе «драконов» стал Дэвид Кравиш, набравший 26 очков.
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