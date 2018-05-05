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20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» обыграли ВЭФ в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили рижский ВЭФ в заключительном домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Первую четверть минчане выиграли с перевесом в два очка — 20:18, а на большой перерыв команды ушли при счете 42:41 в пользу рижан. Однако в двух заключительных четвертях хозяева проявили характер и добились победы с результатом 84:77 (20:18, 21:24, 19:12, 24:23). Самым результативным в составе «драконов» стал Дэвид Кравиш, набравший 26 очков.

Это восьмая виктория чемпионов Беларуси в 23-х проведенных матчах, и они продолжают борьбу за выход в плей-офф, куда попадут 8 лучших команд из 13 участников Единой лиги ВТБ.

Свой последний поединок регулярного сезона «банковского» турнира подопечные Александра Крутикова проведут 12 мая в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». В минувшем туре зенитовцы проиграли в гостях лидеру — московскому ЦСКА со счетом 84:100. В активе «Зенита» — 15 побед в 22-х сыгранных матчах.

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