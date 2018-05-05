Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Баскетболисты «Астаны» выиграли чемпионат Казахстана
Баскетболисты «Астаны» выиграли золотые медали чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Баскетболисты «Астаны» выиграли золотые медали чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
В финальной серии соперником столичного клуба были «Барсы Атырау». На своей площадке «Астана» 25 и 26 апреля выиграла со счетом 92:69 и 96:79 соответственно, а сегодня, 5 мая, столичный клуб в Атырау победил с результатом 80:54.
Для «Астаны», которая ведет свою историю с 2011 года, эта победа в чемпионате Казахстана стала шестой за семь сезонов.