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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» выиграли чемпионат Казахстана

Баскетболисты «Астаны» выиграли золотые медали чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

В финальной серии соперником столичного клуба были «Барсы Атырау». На своей площадке «Астана» 25 и 26 апреля выиграла со счетом 92:69 и 96:79 соответственно, а сегодня, 5 мая, столичный клуб в Атырау победил с результатом 80:54.

Для «Астаны», которая ведет свою историю с 2011 года, эта победа в чемпионате Казахстана стала шестой за семь сезонов.

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