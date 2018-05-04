Евролига ответила на жалобу «Химок»

В письме, полученном от Евролиги, содержится следующее:



«Проанализировав все отчеты, мы подтверждаем, что Тайлер Ханикатт попросил о замене за 20.7 секунды до конца четвертой четверти. Поскольку запрос не был отменен, звуковой сигнал правильно прозвучал при первой возможной замене за 5.1 секунды до конца четвертой четверти. Судьи не сразу услышали звуковой сигнал в шумных условиях, поэтому старший судья запустил время, не подозревая о просьбе о замене. Как только секундометрист смог обратить внимание судей на просьбу о замене, судьи правильно остановили время и затем использовали систему IRS, чтобы установить правильное время на часах. Команда хозяев отказалась выполнить замену после того, как ей предложили это сделать. Во избежание дальнейших задержек судьи решили возобновить игру без совершения замены».