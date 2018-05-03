«Венеция» выиграла Кубок Европы

Во втором матче залог успеха «Венеция» создала уже во второй четверти, имея к большому перерыву преимущество в 9 очков. Несмотря на поражение в третьей четверти с разницей «-7», «Венеции» удалось свести вничью заключительный игровой отрезок и отпраздновать победу. Итоговый счёт встречи — 81:79 (15:13, 26:19, 22:29, 18:18).