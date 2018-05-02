Коти Кларк — MVP Единой лиги ВТБ в апреле

Кларк в апреле провёл пять матчей в составе саратовского клуба, в которых «Автодор» одержал четыре победы — над «Зенитом», «Цмоки-Минск», ВЭФ и «Пармой», уступив лишь УНИКСу.

В среднем в этих матчах Кларк набирал 26,4 очка, совершал 9,6 подбора и отдавал 3,0 передачи за игру, при среднем индексе полезности 30,2 балла. В матче против «Пармы» Кларк установил личные рекорды в Лиге по очкам (36), подборам (17) и эффективности (45).