Евролига рассмотрит жалобу «Химок» по эпизоду в конце четвертого матча четвертьфинала с ЦСКА
ТАСС, 30 апреля. Евролига рассмотрит жалобу «Химок» по поводу ситуации в концовке четвертого матча четвертьфинальной серии турнира с ЦСКА. Об этом сообщает
ТАСС, 30 апреля. Евролига рассмотрит жалобу «Химок» по поводу ситуации в концовке четвертого матча четвертьфинальной серии турнира с ЦСКА. Об этом сообщает
В пятницу ЦСКА победил на выезде «Химки» — 89:88 и со счетом 3−1 выиграл серию четвертьфинала Евролиги. В концовке матча после исполнения штрафных бросков форвардом «Химок» Энтони Гиллом при счете 89:88 в пользу ЦСКА баскетболисты подмосковного клуба провели результативную атаку и заработали два очка. Однако судья не засчитал их, так как ранее «Химки» попросили замену.
«Евролига отреагировала на жалобу нашего клуба и сегодня прислала новое письмо, в котором с целью детального изучения эпизода, случившегося на последних секундах четвертого матча серии
В полуфинале ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом».