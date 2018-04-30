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20:31 (мск), источник: ТАСС

Евролига рассмотрит жалобу «Химок» по эпизоду в конце четвертого матча четвертьфинала с ЦСКА

ТАСС, 30 апреля. Евролига рассмотрит жалобу «Химок» по поводу ситуации в концовке четвертого матча четвертьфинальной серии турнира с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

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18
фотографий
18
фотографий

В пятницу ЦСКА победил на выезде «Химки» — 89:88 и со счетом 3−1 выиграл серию четвертьфинала Евролиги. В концовке матча после исполнения штрафных бросков форвардом «Химок» Энтони Гиллом при счете 89:88 в пользу ЦСКА баскетболисты подмосковного клуба провели результативную атаку и заработали два очка. Однако судья не засчитал их, так как ранее «Химки» попросили замену.

«Евролига отреагировала на жалобу нашего клуба и сегодня прислала новое письмо, в котором с целью детального изучения эпизода, случившегося на последних секундах четвертого матча серии плей-офф с ЦСКА, попросила прислать письменные отчеты всех официальных лиц матча, находившихся за судейским столиком, а также игрока нашей команды, который должен был выйти на замену (Тайлер Ханикатт), — говорится в сообщении пресс-службы. — В отчетах должны быть отражены точки зрения каждого из упомянутых лиц, начиная с фола Уилла Клайберна на Энтони Гилле (20,7 секунды до финальной сирены) и заканчивая вводом мяча Стефаном Марковичем за 5,7 секунды. Официальные отчеты судей, работавших на матче, Евролига уже получила».

В полуфинале ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом».

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