Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ

На протяжении первой половины игры команды вели равную борьбу, но в концовке второй четверти хозяева сыграли лучше и ушли на большой перерыв с преимуществом в 8 очков — 41:33. В оставшееся игровое время гости пытались догнать соперников, но погоня не удалась, и чемпионы Беларуси уступили со счетом 80:91.