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17:52 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в гостях красноярскому «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении первой половины игры команды вели равную борьбу, но в концовке второй четверти хозяева сыграли лучше и ушли на большой перерыв с преимуществом в 8 очков — 41:33. В оставшееся игровое время гости пытались догнать соперников, но погоня не удалась, и чемпионы Беларуси уступили со счетом 80:91.

После 22 проведенных встреч в активе минских «драконов» 7 побед. Свой следующий матч подопечные Александра Крутикова проведут 5 мая в Минске против рижского ВЭФа, который также имеет 7 викторий и ведет борьбу за выход в плей-офф «банковского» турнира. После игры с рижанами минчане завершат регулярный чемпионат 12 мая встречей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. В нокаут-раунд выйдут 8 из 13 клубов Единой лиги ВТБ.

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