Все смешалось. Что произошло в матче «Химок» и ЦСКА?
В Евролиге очередной судейский скандал.
В Евролиге очередной судейский скандал.
ЦСКА и «Химки» снова выдали
Для начала вспомним эпизод,
Кори Хиггинс забивает и выводит ЦСКА вперёд за 5,7 секунды до конца основного времени. После этого «Химки» проводят быструю атаку и выводят Чарльза Дженкинса один на один с кольцом. Защитник успевает выпустить мяч из рук, вроде бы даря своей команде победу и пятый матч в серии — у гостей не остаётся времени на ответную атаку. Но ещё до передачи на Дженкинса раздаётся свисток, и уже начавшие праздновать Мытищи сникают. Попадание Дженкиса аннулируют, со второй попытки «Химки» не могут правильно распорядиться оставшимся до финального свистка временем и заканчивают выступление в Евролиге.
После игры
Что произошло?
Аргументы в пользу ЦСКА
Со стороны «армейцев» история кажется до безобразия простой. Тайлер Ханикатт подошёл к столику во время пробития Энтони Гиллом штрафных и попросил замену. Но Гилл промазал второй бросок, и паузы для проведения замены не возникло. Тайлер отошёл от судейского столика, не отменив просьбу о замене. «Химки» получили право на замену в следующей ситуации «мёртвого мяча» — аккурат после попадания Кори Хиггинса.
Игроки ЦСКА видели, что соперник собирается меняться, и остановились. Именно поэтому химчане почти без сопротивления прошли к кольцу ЦСКА. Серхио Родригес рассказывал после матча:
— Я защищался, когда увидел, что у «Химок» будет замена. Поэтому судьи и остановили игру. Даже некоторые игроки «Химок» остановились, Дженкинс, к примеру, который забил тот мяч. Он просто шёл и ждал, когда будет замена, — поделился своим видением испанец.
Это правда, что судейские свистки пытались остановить игру ещё до паса Марковича на Дженкинса. Просто эти свистки не было слышно в том гуле, который стоял на «Арене Мытищи».
Но и у «Химок» есть почти железный аргумент.
Аргумент в пользу «Химок»
Хозяева настаивают, что после попадания Хиггинса и ввода мяча
Генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов так прокомментировал эту ситуацию:
— После попадания Хиггинса мы ввели мяч, судьи в поле запустили таймер. Мы забили мяч, но испанский судья Хименес по непонятной причине остановил время и не засчитал попадание. В итоге мы были вынуждены переигрывать атаку, не смогли забить и проиграли. Считаю, что для организации уровня Евролиги в этом
У обеих сторон железные аргументы: хозяева не отменили замену и получили её в ближайшую подходящую для этого паузу, при этом главный арбитр не заметил просьбы и запустил счётчик. Так что эта история гораздо глубже обвинений в ангаже, здесь дело в несогласованности действий судей. Евролиге, где три четвертьфинальных серии из четырёх пестрят обсуждением работы арбитров, стоит серьёзно задуматься об уровне судейства. Как только в матчах намечается нервная концовка, люди со свистками плывут так, что даже спасательных кругов не видят.