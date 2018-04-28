Все смешалось. Что произошло в матче «Химок» и ЦСКА?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Что будет, если «закончились права»
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
Суровая правда о еде: почему рис опасно есть сразу после готовки
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Авангард К0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль0
Стоук Сити0
Хоккей. Европа
16:30
Швеция
Россия
Футбол. Первый дивизион
16:30
Шинник
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Гамбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Крылья Советов
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Олимпиец
Ротор-Волгоград
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Нант
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Зенит-22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб1
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол1
Лас-Пальмас1
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Кьево
Хоккей. Европа
13:00
Финляндия5
Чехия2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:30
Суонси
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал
Леганес
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Труа
Кан
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия2
Кубань2
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Ювентус
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
29.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз1
Виннипег Джетс4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Сборная Финляндии на ЧМ: неудобный соперник России жаждет титула
«Барселона» захотела вернуть Неймара
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
15:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Все смешалось. Что произошло в матче «Химок» и ЦСКА?

В Евролиге очередной судейский скандал.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Химки» снова выдали чудо-матч, и этот чудо-матч снова не обошёлся без вмешательства судей. Попытается разобраться, кто прав, а кто виноват в том, что произошло в Мытищах в последние шесть секунд встречи.

Для начала вспомним эпизод, из-за которого, собственно, всё и началось.

Кори Хиггинс забивает и выводит ЦСКА вперёд за 5,7 секунды до конца основного времени. После этого «Химки» проводят быструю атаку и выводят Чарльза Дженкинса один на один с кольцом. Защитник успевает выпустить мяч из рук, вроде бы даря своей команде победу и пятый матч в серии — у гостей не остаётся времени на ответную атаку. Но ещё до передачи на Дженкинса раздаётся свисток, и уже начавшие праздновать Мытищи сникают. Попадание Дженкиса аннулируют, со второй попытки «Химки» не могут правильно распорядиться оставшимся до финального свистка временем и заканчивают выступление в Евролиге.

После игры жёлто-синие отказываются подписывать финальный протокол и пытаются подать протест, но судьи его не принимают. «Химки» написали в Евролигу жалобу на судейские ошибки и утверждают, что те повлияли на исход встречи. Подмосковная команда ждёт от руководства турнира внятных объяснений, почему не было засчитано попадание Дженкинса.

Что произошло?

Аргументы в пользу ЦСКА

Во время загрузки произошла ошибка.

Со стороны «армейцев» история кажется до безобразия простой. Тайлер Ханикатт подошёл к столику во время пробития Энтони Гиллом штрафных и попросил замену. Но Гилл промазал второй бросок, и паузы для проведения замены не возникло. Тайлер отошёл от судейского столика, не отменив просьбу о замене. «Химки» получили право на замену в следующей ситуации «мёртвого мяча» — аккурат после попадания Кори Хиггинса.

Игроки ЦСКА видели, что соперник собирается меняться, и остановились. Именно поэтому химчане почти без сопротивления прошли к кольцу ЦСКА. Серхио Родригес рассказывал после матча:

— Я защищался, когда увидел, что у «Химок» будет замена. Поэтому судьи и остановили игру. Даже некоторые игроки «Химок» остановились, Дженкинс, к примеру, который забил тот мяч. Он просто шёл и ждал, когда будет замена, — поделился своим видением испанец.

Это правда, что судейские свистки пытались остановить игру ещё до паса Марковича на Дженкинса. Просто эти свистки не было слышно в том гуле, который стоял на «Арене Мытищи».

Во время загрузки произошла ошибка.

Но и у «Химок» есть почти железный аргумент.

Аргумент в пользу «Химок»

Хозяева настаивают, что после попадания Хиггинса и ввода мяча из-за лицевой линии счётчик времени был запущен. Произошла ситуация, при которой главный арбитр матча Саша Пукл повёл обратный отсчёт, а Бенджамин Хименес, который ему ассистировал и стоял спиной к столику, давал свистки для замены и в итоге остановил матч. Поэтому никто ничего не понял, и причин возмущаться итоговым судейским решением хоть отбавляй. Но если бы судьи решили продолжать матч, взбунтовался бы уже ЦСКА. И тоже, как сейчас «Химки», имел бы на это право!

Генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов так прокомментировал эту ситуацию:

— После попадания Хиггинса мы ввели мяч, судьи в поле запустили таймер. Мы забили мяч, но испанский судья Хименес по непонятной причине остановил время и не засчитал попадание. В итоге мы были вынуждены переигрывать атаку, не смогли забить и проиграли. Считаю, что для организации уровня Евролиги в этом плей-офф слишком много судейских ошибок. Мы подали жалобу на судейство, приложили все видеоматериалы. Евролига должна разобраться с этим и внятно ответить нам, почему наше попадание не было засчитано. «Химки» настаивают, что это решение повлияло на исход встречи. Наш протест судьи не приняли, мы подали жалобу.

У обеих сторон железные аргументы: хозяева не отменили замену и получили её в ближайшую подходящую для этого паузу, при этом главный арбитр не заметил просьбы и запустил счётчик. Так что эта история гораздо глубже обвинений в ангаже, здесь дело в несогласованности действий судей. Евролиге, где три четвертьфинальных серии из четырёх пестрят обсуждением работы арбитров, стоит серьёзно задуматься об уровне судейства. Как только в матчах намечается нервная концовка, люди со свистками плывут так, что даже спасательных кругов не видят.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных
Сборная Финляндии на ЧМ: неудобный соперник России жаждет титула
«Барселона» захотела вернуть Неймара
Буйного хоккеиста отказались вызывать в сборную России
Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией
Новую песню Сергея Шнурова про «Зенит» споют на матче с ЦСКА
Спорт-Экспресс
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь