Все смешалось. Что произошло в матче «Химок» и ЦСКА?

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Химки» снова выдали чудо-матч, и этот чудо-матч снова не обошёлся без вмешательства судей. Попытается разобраться, кто прав, а кто виноват в том, что произошло в Мытищах в последние шесть секунд встречи.

Для начала вспомним эпизод, из-за которого, собственно, всё и началось.

Кори Хиггинс забивает и выводит ЦСКА вперёд за 5,7 секунды до конца основного времени. После этого «Химки» проводят быструю атаку и выводят Чарльза Дженкинса один на один с кольцом. Защитник успевает выпустить мяч из рук, вроде бы даря своей команде победу и пятый матч в серии — у гостей не остаётся времени на ответную атаку. Но ещё до передачи на Дженкинса раздаётся свисток, и уже начавшие праздновать Мытищи сникают. Попадание Дженкиса аннулируют, со второй попытки «Химки» не могут правильно распорядиться оставшимся до финального свистка временем и заканчивают выступление в Евролиге.

После игры жёлто-синие отказываются подписывать финальный протокол и пытаются подать протест, но судьи его не принимают. «Химки» написали в Евролигу жалобу на судейские ошибки и утверждают, что те повлияли на исход встречи. Подмосковная команда ждёт от руководства турнира внятных объяснений, почему не было засчитано попадание Дженкинса.

Что произошло?

Аргументы в пользу ЦСКА

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiF0rd4j5Xo/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiF0rd4j5Xo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-27T22:40:10+00:00">27 Апр 2018 в 3:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Со стороны «армейцев» история кажется до безобразия простой. Тайлер Ханикатт подошёл к столику во время пробития Энтони Гиллом штрафных и попросил замену. Но Гилл промазал второй бросок, и паузы для проведения замены не возникло. Тайлер отошёл от судейского столика, не отменив просьбу о замене. «Химки» получили право на замену в следующей ситуации «мёртвого мяча» — аккурат после попадания Кори Хиггинса.

Игроки ЦСКА видели, что соперник собирается меняться, и остановились. Именно поэтому химчане почти без сопротивления прошли к кольцу ЦСКА. Серхио Родригес рассказывал после матча:

— Я защищался, когда увидел, что у «Химок» будет замена. Поэтому судьи и остановили игру. Даже некоторые игроки «Химок» остановились, Дженкинс, к примеру, который забил тот мяч. Он просто шёл и ждал, когда будет замена, — поделился своим видением испанец.

Это правда, что судейские свистки пытались остановить игру ещё до паса Марковича на Дженкинса. Просто эти свистки не было слышно в том гуле, который стоял на «Арене Мытищи».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiFdaLOhxfD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiFdaLOhxfD/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-27T19:16:50+00:00">27 Апр 2018 в 12:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но и у «Химок» есть почти железный аргумент.

Аргумент в пользу «Химок»

Хозяева настаивают, что после попадания Хиггинса и ввода мяча из-за лицевой линии счётчик времени был запущен. Произошла ситуация, при которой главный арбитр матча Саша Пукл повёл обратный отсчёт, а Бенджамин Хименес, который ему ассистировал и стоял спиной к столику, давал свистки для замены и в итоге остановил матч. Поэтому никто ничего не понял, и причин возмущаться итоговым судейским решением хоть отбавляй. Но если бы судьи решили продолжать матч, взбунтовался бы уже ЦСКА. И тоже, как сейчас «Химки», имел бы на это право!

Генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов так прокомментировал эту ситуацию:

— После попадания Хиггинса мы ввели мяч, судьи в поле запустили таймер. Мы забили мяч, но испанский судья Хименес по непонятной причине остановил время и не засчитал попадание. В итоге мы были вынуждены переигрывать атаку, не смогли забить и проиграли. Считаю, что для организации уровня Евролиги в этом плей-офф слишком много судейских ошибок. Мы подали жалобу на судейство, приложили все видеоматериалы. Евролига должна разобраться с этим и внятно ответить нам, почему наше попадание не было засчитано. «Химки» настаивают, что это решение повлияло на исход встречи. Наш протест судьи не приняли, мы подали жалобу.

У обеих сторон железные аргументы: хозяева не отменили замену и получили её в ближайшую подходящую для этого паузу, при этом главный арбитр не заметил просьбы и запустил счётчик. Так что эта история гораздо глубже обвинений в ангаже, здесь дело в несогласованности действий судей. Евролиге, где три четвертьфинальных серии из четырёх пестрят обсуждением работы арбитров, стоит серьёзно задуматься об уровне судейства. Как только в матчах намечается нервная концовка, люди со свистками плывут так, что даже спасательных кругов не видят.