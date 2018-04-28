Астахов: Протест «Химок» судьи не приняли, мы подали жалобу
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился впечатлениями от поражения команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился впечатлениями от поражения команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии
«Конечно, игра была напряжённой, всё решилось на последних секундах. После попадания Хиггинса мы ввели мяч, судьи в поле запустили таймер. Мы забили мяч, но испанский судья Хименес по непонятной причине остановил время и не засчитал попадание. В итоге мы были вынуждены переигрывать атаку, не смогли забить и проиграли. Считаю, что для организации уровня Евролиги в этом
Мы подали жалобу на судейство, приложили все видеоматериалы. Евролига должна разобраться с этим и внятно ответить нам, почему наше попадание не было засчитано. «Химки» настаивают, что это решение повлияло на исход встречи. Наш протест судьи не приняли, мы подали жалобу", — передаёт слова Астахова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.