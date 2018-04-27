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27 апреля, источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА в шестой раз подряд вышли в «Финал четырех» Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 27 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА в гостях со счетом 89:88 одержали победу над подмосковными «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышли в «Финал четырех» турнира.

Источник: ИТАР-ТАСС

В начале первой четверти разыгрывающий хозяев Алексей Швед забросил трехочковый бросок, который стал для него 100-м в текущем розыгрыше Евролиги.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА. Армейцы победили в первых двух домашних играх (98:95 и 89:84). В третьей встрече, которая прошла на домашней арене «Химок», сильнее была подмосковная команда (79:73).

ЦСКА в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016). С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале турнира уступил греческому «Олимпиакосу» (78:82), а затем в матче за бронзовые медали победил испанский «Реал» (94:70).

Участниками «Финала четырех» сезона-2017/18 также стали литовский «Жальгирис» и турецкий «Фенербахче», четвертый участник решающей стадии соревнований определится в матче «Реал» — «Панатинаикос» (Греция). На данный момент счет в противостоянии 2−1 в пользу испанцев.

«Финал четырех» пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче».

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