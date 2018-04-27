Почему бы не победить еще раз? «Химки» поверили в себя

Источник: Чемпионат.com

«Химки» победили ЦСКА и заработали право на четвёртый матч. Для этого можно найти целый вагон причин: тут и травмы лидеров ЦСКА, и домашняя площадка, и возвращение Ханикатта, и игра химкинских лидеров, и огромное количество брака в действиях соперника, который лишь однажды в этом сезоне терял больше, чем в третьем матче с химчанами.

Теперь по порядку о главном.

Ханикатт вернулся

Американец так насолил красно-синим, что обычно многословный Димитрис Итудис, отвечая на послематчевый вопрос, знал ли он о выздоровлении форварда, сказал просто yes. И всё. Большего, видимо, не требовалось — вклад Ханикатта в победу «Химок» был настолько очевидным, что можно было лишний раз о нём не распространяться.

Если перед началом встречи было непонятно, пришлось ли Тайлеру форсировать восстановление и в какой он находится форме, то очень скоро это стало предельно ясно. Лео Вестерманн давно не летал такими лоукостами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiCpHf9HR6O/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiCpHf9HR6O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? Когда на площадке @honeycutt_ всегда нужно ждать зрелищных полетов?️ В этот раз, правда, вместо себя в полет он отправил защитника @cskabasket Лео Вестермана ------ When Tyler Honeycutt is on the court one should always expect a nasty flight, this time Ty sets Leo Westermann of CSKA flying on the nasty ankle breaker #KhimkiCSKA #ХимкиЦСКА . . . #anklebreaker #crossover #killercrossover</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/khimkibasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> BС Khimki</a> (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-26T17:01:41+00:00">26 Апр 2018 в 10:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сиял от счастья. После матча он назвал Ханикатта «важным человеком для команды, хорошим игроком и хорошим атлетом». Георгиос Барцокас решил вдаться в подробности: «У него сегодня семь подборов, а это именно то, чего нам не хватает в этой серии. У ЦСКА очень подвижный состав, который агрессивно играет на подборе. Почти каждый идёт бороться за отскок, форварды сильно помогают центровым, и в таких условиях Тайлер нам очень помог».

Это правда, без Ханикатта у «Химок» не было бы нескольких важнейших подборов на последних минутах. Жёлто-синие и так двузначно проиграли «армейцам» борьбу в «краске», но именно в концовке вездесущий американец забрал всё, что плохо лежало.

— Конечно, Ханикатт помог, — сказал после игры Алексей Швед. — Тайлер атлетичный игрок, который отлично играет в защите, может и накрыть, и подобрать, и забить по-разному — в проходе или из-за дуги. Его подборы в конце последней четверти стали, наверное, ключевым моментом игры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiAk_dpBEQj/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiAk_dpBEQj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-25T21:46:53+00:00">25 Апр 2018 в 2:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Ханикатт провёл с командой всего три тренировки. В четвёртом матче он может стать ещё более важным фактором.

Швед отомстил за второй матч

«В одной игре забиваешь много, в другой нет. Сейчас плей-офф, думать об очках не стоит. Мои партнёры хорошо забивали, мы играли в командный баскетбол, и это самое главное».

Так российский защитник ответил на вопрос, стали ли его худшие в сезоне 12 очков во втором матче дополнительной мотивацией в домашней встрече. И даже если поверить в то, что Швед не лукавит, ждать от него ещё одного блеклого матча явно не стоило. И всё ещё не стоит — лучший снайпер Евролиги готов и перезаряжен. Он будет играть при поддержке своих болельщиков и, главное, с верой в пятый матч.

А то, что такого Шведа невозможно остановить, — почти медицински доказанный факт. В третьей четверти Алексей взял всё в свои руки и принялся терроризировать оборону ЦСКА так, как никто в этом сезоне: если проход, то лэй-ап или фол; если не проход, то фол высоко в поле; если не проход и не фол, то скидка на открытого партнёра. При этом обязательно открытого, ведь если сначала игроки ЦСКА старались не смещаться на лидера химчан, то потом бросили это дело и стали помогать обороняющемуся. И тот неизменно наказывал за неравноценные смены или чрезмерную опеку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiCK85hhI1_/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiCK85hhI1_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-26T12:38:56+00:00">26 Апр 2018 в 5:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гилл продолжает удивлять

Знаете, кто у «Химок» сыграл в третьем матче больше всех? Да, это не Швед, и кажется, что к этому пора уже начать привыкать. Энтони Гилл проводит свой первый «большой» сезон в Европе и уже успел стать одним из главных открытий Евролиги. В серии против ЦСКА американец в среднем набирает по 20 очков и делает почти по пять подборов. Но, что ещё важнее, он растягивает оборону и со своими 63% из-за дуги буквально заставляет соперников стремглав мчаться за собой на периметр. «Химки» отлично используют это оружие, терзая уставшую оборону вынужденного играть укороченной ротацией соперника.

Всё ещё хуже, когда Гилл идёт под кольцо. С ближней и средней дистанции у него — присядьте — 88% реализации. Если он получает мяч внутри дуги и собрался бросать, можно уже бежать в нападение, потому что мяч скорее всего попадёт в кольцо. Подстраховки здесь тоже не работают.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiCNxRnBUrA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiCNxRnBUrA/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-26T13:04:58+00:00">26 Апр 2018 в 6:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем матче у Энтони Гилла набрался карьир-хай по очкам и эффективности. И это не случайность — он действительно умеет переключать тумблер в зависимости от важности матча. Что ж, четвёртый матч ещё важнее, чем третий. ЦСКА там будет злее и решительнее.