Почему бы не победить еще раз? «Химки» поверили в себя
Российское дерби в четвертьфинале Евролиги может дойти до пятого матча.
Российское дерби в четвертьфинале Евролиги может дойти до пятого матча.
«Химки» победили ЦСКА и заработали право на четвёртый матч. Для этого можно найти целый вагон причин: тут и травмы лидеров ЦСКА, и домашняя площадка, и возвращение Ханикатта, и игра химкинских лидеров, и огромное количество брака в действиях соперника, который лишь однажды в этом сезоне терял больше, чем в третьем матче с химчанами.
Теперь по порядку о главном.
Ханикатт вернулся
Американец так насолил
Если перед началом встречи было непонятно, пришлось ли Тайлеру форсировать восстановление и в какой он находится форме, то очень скоро это стало предельно ясно. Лео Вестерманн давно не летал такими лоукостами.
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сиял от счастья. После матча он назвал Ханикатта «важным человеком для команды, хорошим игроком и хорошим атлетом». Георгиос Барцокас решил вдаться в подробности: «У него сегодня семь подборов, а это именно то, чего нам не хватает в этой серии. У ЦСКА очень подвижный состав, который агрессивно играет на подборе. Почти каждый идёт бороться за отскок, форварды сильно помогают центровым, и в таких условиях Тайлер нам очень помог».
Это правда, без Ханикатта у «Химок» не было бы нескольких важнейших подборов на последних минутах.
— Конечно, Ханикатт помог, — сказал после игры Алексей Швед. — Тайлер атлетичный игрок, который отлично играет в защите, может и накрыть, и подобрать, и забить
При этом Ханикатт провёл с командой всего три тренировки. В четвёртом матче он может стать ещё более важным фактором.
Швед отомстил за второй матч
«В одной игре забиваешь много, в другой нет. Сейчас
Так российский защитник ответил на вопрос, стали ли его худшие в сезоне 12 очков во втором матче дополнительной мотивацией в домашней встрече. И даже если поверить в то, что Швед не лукавит, ждать от него ещё одного блеклого матча явно не стоило. И всё ещё не стоит — лучший снайпер Евролиги готов и перезаряжен. Он будет играть при поддержке своих болельщиков и, главное, с верой в пятый матч.
А то, что такого Шведа невозможно остановить, — почти медицински доказанный факт. В третьей четверти Алексей взял всё в свои руки и принялся терроризировать оборону ЦСКА так, как никто в этом сезоне: если проход, то
Гилл продолжает удивлять
Знаете, кто у «Химок» сыграл в третьем матче больше всех? Да, это не Швед, и кажется, что к этому пора уже начать привыкать. Энтони Гилл проводит свой первый «большой» сезон в Европе и уже успел стать одним из главных открытий Евролиги. В серии против ЦСКА американец в среднем набирает по 20 очков и делает почти по пять подборов. Но, что ещё важнее, он растягивает оборону и со своими 63%
Всё ещё хуже, когда Гилл идёт под кольцо. С ближней и средней дистанции у него — присядьте — 88% реализации. Если он получает мяч внутри дуги и собрался бросать, можно уже бежать в нападение, потому что мяч скорее всего попадёт в кольцо. Подстраховки здесь тоже не работают.
В третьем матче у Энтони Гилла набрался
Но самое главное — «Химки» уже поверили в возможность камбэка. Швед и Барцокас после игры, вне зависимости друг от друга, синхронно спросили: «А почему бы не победить ещё раз?».