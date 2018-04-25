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История для «Химок»: ЦСКА повержен в Мытищах
Подмосковные «Химки» одержали первую в истории клуба победу в
Подмосковные «Химки» одержали первую в истории клуба победу в
Третий матч серии
ТРЕХОЧКОВЫЙ ШТОРМ
Армейцы
Впрочем, к ней
Это привело к тому, что «Химки» вновь много и охотно стали бомбить кольцо оппонентов издали — за первую четверть они выбросили сразу 10 трехочковых. Впрочем, точных попадания было всего два, и оба пришлись на долю Шведа. Одним он сравнял счет, а вторым после удачного отрезка в исполнении Гилла довел преимущество хозяев до пяти очков.
Димитрис Итудис тут же взял
Это произошло уже во второй 10-минутке, когда игра стала менее закрытой. Подмосковная команда сделала выводы и перестала злоупотреблять неточными бросками издали, сменив вектор атаки. И это принесло плоды. Начало второй четверти осталось за «Химками» — Гилл забил с фолом, первые очки набрал Ханикатт. А сразу после того как Клайберн размочил счет, Маркович ракетой промчался по площадке и сделал скидку на трехочковую линию Вяльцеву. Очередная потеря армейцев — и тот же Вяльцев забивает два штрафных. Преимущество хозяев стало двузначным всего за три с половиной минуты игры.
ШВЕД ПРОТИВ ХИГГИНСА
При этом ЦСКА не запаниковал, а достаточно быстро стал сокращать отрыв. Хантер данком чуть не оторвал кольцо, важные попадания вновь записал на счет Родригес. Но главным героем этого отрезка матча стал Кори Хиггинс. Если футбол вам ближе баскетбола, то вы знаете, в какой форме сейчас находится Мохаммед Салах. Так вот, Хиггинс в эти минуты стал баскетбольной версией Салаха на площадке в Мытищах. Он парил над площадкой, он забил первую армейскую «треху» в матче, он делал перехваты и ассистировал партнерам, он набрал 12 очков и сравнял счет. Уйти на перерыв при равенстве командам помешали штрафные Шведа. При этом
Хиггинс продолжил жечь и после перерыва, когда два его трехочковых стали основой для рывка ЦСКА 8:0. Но у «Химок» нашелся достойный ответ. Точнее, даже два — Швед и Гилл. Эта пара набрала все 16 очков команды в третьей четверти, которая вновь вышла не самой результативной. Команды закрутили гайки в обороне, выжидая развязки. А последнее слово в четверти, кстати, снова осталось за Шведом. Он в этот вечер выглядел отменно, и в итоге подтвердил реноме лучшего снайпера лиги.
При этом над площадкой в этот вечер до поры до времени не ощущалось того напряжения, что было в московских встречах. Но пришел момент, и оно сгустилось, как тучи над Мытищами перед матчем — как по щелчку пальцев. И вот уже в действиях обеих команд засквозила определенная нервозность, причем чуть больше ее было у армейцев — их скамейка получила технический фол,
В такой ситуации поплыл бы кто угодно, но ЦСКА — закаленный кубковый боец. «Химки» тоже выдали свою порцию ошибок, а у армейцев блеснул Клайберн. Снова равный счет, но у хозяев были на этот вечер свои, вполне определенные планы —
Таким образом, ни одна серия