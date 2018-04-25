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25 апреля, источник: Спорт-Экспресс

История для «Химок»: ЦСКА повержен в Мытищах

Подмосковные «Химки» одержали первую в истории клуба победу в плей-офф Евролиги и продлили серию с московским ЦСКА.

Третий матч серии плей-офф от второго отделили пять с лишним дней. Но страсти в соперничестве «Химок» и ЦСКА остыть не успели. Команды переехали в Мытищи, чтобы провести новое дерби. При счете 2:0 в серии драматургия очередного матча была предельно простой — «Химкам» некуда отступать и нечего терять. Чтобы продолжить евросезон, им нужна была только победа. ЦСКА же, стоя в шаге от «Финала четырех», ни в коем случае не стоило расслабляться.

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ТРЕХОЧКОВЫЙ ШТОРМ

Армейцы по-прежнему вынуждены обходиться без двух ведущих игроков — Кайл Хайнс и Нандо Де Коло травмированы. И стартовая пятерка красно-синих осталась без изменений. Тогда как у «Химок» наконец вернулся в заявку Тайлер Ханикатт, пропустивший концовку регулярного чемпионата и первые матчи плей-офф. А стартовый состав приобрел привычное сочетание. Алексей Швед и четыре американца — Гилл, Томас, Дженкинс и также недавно оправившийся от травмы Андерсон. Георгиос Барцокас после двух матчей отказался от игры в три защитника с первых минут. Эта тактика помогла ошеломить ЦСКА в первом матче, но во втором работала уже не слишком хорошо.

Впрочем, к ней желто-синие вернулись почти сразу, ведь дебют остался за ЦСКА. После попадания с фолом Отелло Хантера на табло горело 0:5. При этом за пару стартовых атак армейцев Андерсон схватил два фола и надолго уселся на лавку, а на паркете третьим защитником вновь появился Вяльцев.

Это привело к тому, что «Химки» вновь много и охотно стали бомбить кольцо оппонентов издали — за первую четверть они выбросили сразу 10 трехочковых. Впрочем, точных попадания было всего два, и оба пришлись на долю Шведа. Одним он сравнял счет, а вторым после удачного отрезка в исполнении Гилла довел преимущество хозяев до пяти очков.

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Димитрис Итудис тут же взял тайм-аут, чтобы сбить атакующий порыв соперника. И понять тренера ЦСКА можно — в первой четверти его команда порой чувствовала себя не в своей тарелке, о чем говорят сразу семь потерь. Как результат, соперник совершил почти в два раза больше бросков. Но при этом армейцы четко забирали мячи после промахов соперника, уверенно реализовывали штрафные и не давали «Химкам» оторваться в счете.

Это произошло уже во второй 10-минутке, когда игра стала менее закрытой. Подмосковная команда сделала выводы и перестала злоупотреблять неточными бросками издали, сменив вектор атаки. И это принесло плоды. Начало второй четверти осталось за «Химками» — Гилл забил с фолом, первые очки набрал Ханикатт. А сразу после того как Клайберн размочил счет, Маркович ракетой промчался по площадке и сделал скидку на трехочковую линию Вяльцеву. Очередная потеря армейцев — и тот же Вяльцев забивает два штрафных. Преимущество хозяев стало двузначным всего за три с половиной минуты игры.

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ШВЕД ПРОТИВ ХИГГИНСА

При этом ЦСКА не запаниковал, а достаточно быстро стал сокращать отрыв. Хантер данком чуть не оторвал кольцо, важные попадания вновь записал на счет Родригес. Но главным героем этого отрезка матча стал Кори Хиггинс. Если футбол вам ближе баскетбола, то вы знаете, в какой форме сейчас находится Мохаммед Салах. Так вот, Хиггинс в эти минуты стал баскетбольной версией Салаха на площадке в Мытищах. Он парил над площадкой, он забил первую армейскую «треху» в матче, он делал перехваты и ассистировал партнерам, он набрал 12 очков и сравнял счет. Уйти на перерыв при равенстве командам помешали штрафные Шведа. При этом красно-синие по-прежнему доминировали на щитах.

Хиггинс продолжил жечь и после перерыва, когда два его трехочковых стали основой для рывка ЦСКА 8:0. Но у «Химок» нашелся достойный ответ. Точнее, даже два — Швед и Гилл. Эта пара набрала все 16 очков команды в третьей четверти, которая вновь вышла не самой результативной. Команды закрутили гайки в обороне, выжидая развязки. А последнее слово в четверти, кстати, снова осталось за Шведом. Он в этот вечер выглядел отменно, и в итоге подтвердил реноме лучшего снайпера лиги.

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При этом над площадкой в этот вечер до поры до времени не ощущалось того напряжения, что было в московских встречах. Но пришел момент, и оно сгустилось, как тучи над Мытищами перед матчем — как по щелчку пальцев. И вот уже в действиях обеих команд засквозила определенная нервозность, причем чуть больше ее было у армейцев — их скамейка получила технический фол, красно-синие совершили несколько совсем не нужных в эти минуты потерь и отстали на шесть очков.

В такой ситуации поплыл бы кто угодно, но ЦСКА — закаленный кубковый боец. «Химки» тоже выдали свою порцию ошибок, а у армейцев блеснул Клайберн. Снова равный счет, но у хозяев были на этот вечер свои, вполне определенные планы — желто-синие забили три «трешки» подряд! Вот это уже была серьезная заявка на успех. Армейцы искушены в подобных концовках, и пытались достать соперника, но «Химки» на этот раз не позволили себя настичь.

Таким образом, ни одна серия плей-офф Евролиги не завершилась в трех встречах. Четвертый матч «Химок» и ЦСКА пройдет в Мытищах 27 апреля.

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