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13:25 (мск), источник: Советский спорт

УГМК — четырехкратный! Екатеринбургские баскетболистки вновь выиграли Евролигу

Победив в финале венгерский «Шопрон», а в полуфинале — курское «Динамо», УГМК в четвертый раз стал сильнейшим клубом Старого Света.

Источник: РИА "Новости"

ДО ПОЛУФИНАЛА

Матч российских клубов в полуфинале стал главным украшением «Финала четырех», а, возможно, и всего розыгрыша Евролиги. Интриги противостоянию добавляли многие обстоятельства. Например, то что динамовки подошли к этой встрече, имея серию из 34 матчей без поражений в главном еврокубке. У «лисиц» в Евролиге серия короче, зато в этом году они еще никому не проигрывали. Команда из Курска в прошлом году победила екатеринбурженок в полуфинале. Зато в недавнем матче чемпионата бело-голубые были разгромлены оранжевыми — 102:62.

ПОЛУФИНАЛ

УГМК и «Динамо» хорошо знакомы друг с другом, поэтому начали игру без разведки. Динамовка Наталья Жедик открыла счет на первой минуте, Кристи Толливер после передачи Альбы Торренс тут же ответила точным дальним попаданием. Отрыв УГМК в шесть очков, добытый к пятой минуте матча, говорил лишь о том, что соперницы, быть может, чуть больше нервничали в начале встречи. Уже через полторы минуты на табло вновь было равенство — 10:10.

Стоит отметить, что команды пытались играть не только надежно, но и не забывали о красоте баскетбола: так Бритни Грайнер напомнила о своих сверхспособностях и не упустила возможности показать, как забивает мяч сверху. В концовке Майя Мур забила из-за трехочковой дуги. Правда, оторваться больше чем на расстояние среднего броска «лисицам» не удалось — Энджел Маккотри была точна в ответной атаке.

Во второй четверти солировали динамовки, однако баскетболисткам УГМК удалось сдержать наступательный порыв соперниц. Спасибо Майе Мур — вновь на исходе десятиминутки она забила трехочковый — 43:42 в пользу баскетболисток Курска перед большим перерывом.

Судьба полуфинала решилась в третьей четверти, когда екатеринбурженки совершили решающий рывок благодаря уверенной игре в защите, на подборе и точности при выполнении дальних бросков. Преимущество «лисиц» выросло до 13 очков, и как ни пытались динамовки вернуться в игру, им это сделать не удалось — 84:77.

Лучшим игроком матча стала Майя Мур, набравшая 28 очков.

— Нам было нелегко победить команду, которая выиграла все, что только можно, — сказал по окончании матча тренер УГМК Мигель Мендес. — На старте встречи мы немного нервничали, но во второй половине матча выглядели лучше в обороне.

ФИНАЛ

В главном матче «лисицам» пришлось пройти еще одно испытание, ведь соперничать пришлось не только с хозяином «Финала четырех» «Шопроном», но и с трибунами, отчаянно болевшими за хозяек паркета. При этом чемпионки России очень уверенно начали матч, чему способствовала слаженная игра в защите.

К третьей минуте счет был 5:0. Спасибо, Толливер и Мур.

На исходе четырех минут — 11:3. Феерическое соло выполнила Меессеман.

К середине стартовой десятиминутки венгерки сократили счет до минимума, но «лисицы» вновь ушли в отрыв. Точку в четверти поставила трехочковым броском Елена Беглова — 22:15.

Во втором отрезке матча разрыв в счете вырос еще больше — сказалась лучше поставленная командная игра и преимущество в классе «больших» УГМК — 42:30. Вообще, надо сказать, что баскетболистки российского клуба крепко держали нити игры в своих руках и, если и позволяли сомневаться в своем превосходстве, то совсем на небольшое время. Лишь третья десятиминутка прошла на равных, но двузначное преимущество «лисиц» сохранилось — 53:42. А в решающей четверти екатеринбурженки доказали теорему о том, что УГМК — сильнейший клуб Европы. Блестяще проявила себя в эти десять минут Евгения Белякова, в ключевой момент, сделавшая подбор на своем щите, а потом поразившая издали кольцо соперниц — 59:47. Не прошло и полминуты, как одна из лучших баскетболисток России записала на свой счет еще один результативный набор — перехват и точный бросок из-под кольца — 61:47 за пять минут до конца матча, исход которого теперь окончательно прояснился.

72:53 — итоговый счет финала, лучшим игроком которого стала центровая УГМК Эмма Меессеман, набравшая 19 очков, сделавшая девять подборов и пять передач. Она же по итогам турнира была признана самым ценным игроком «Финала четырех». В двух матчах на счету бельгийки 38 очков, 17 подборов и восемь передач.

ПОСЛЕ ФИНАЛА

— Это была великолепная игра, — сказала Эмма после финала. — Рада, что в такой замечательной атмосфере, в которой прошел весь «Финал четырех», мы сумели показать красивый баскетбол и победить.

— Согласен с Эммой, — поддержал подопечную Мендес. — Матч получился хорошим, при этом нам удавалось контролировать игру на всем ее протяжении.

После небольшого отдыха подопечным Мендеса предстоит вновь пройти проверку курским «Динамо». Теперь — в чемпионате России. Первые две игры финальной серии до трех побед пройдут в Екатеринбурге 27 и 29 апреля. Третий матч серии состоится 2 мая в Курске. При необходимости там же 4 мая будет сыгран четвертый финальный поединок. Если для выявления победителя командам понадобится пятая игра, то она пройдет 7 мая в Екатеринбурге.

СТАТИСТИКА

Евролига. Финал четырех

Полуфинал

Динамо (Курск, Россия) — УГМК (Екатеринбург, Россия) — 77:84 (21:23, 22:19, 16:27, 18:15)

Матч за 3-е место

Динамо (Курск, Россия) — Якын Догу (Турция) — 87:82 (19:20, 27:24, 29:22, 12:16).

Финал

УГМК (Екатеринбург, Россия) — Шопрон (Венгрия) — 72:53 (22:15, 20:15, 11:12, 19:11).

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