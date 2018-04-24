Остановит ли Швед ЦСКА? Российская битва в Евролиге продолжается
Завтра в 20.00 на подмосковной «Арене Мытищи» начнется третий матч серии
Завтра в 20.00 на подмосковной «Арене Мытищи» начнется третий матч серии
ДЕРБИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Российское соперничество в четвертьфинале самого престижного европейского клубного турнира выходит пока едва ли не самым интересным среди всех пар этой стадии. При том, что в двух из четырех серий счет после первой недели
При том, что играют, если смотреть в таблицу, первая и восьмая команды регулярного чемпионата. Сформулировать ощущения от этого пытались многие, но точнее всех вышло у нынешнего главы РФБ Андрея Кириленко.
— Потенциально это команды одного уровня, в каждом отдельно взятом матче они могут друг друга обыграть, — сказал лучший баскетболист страны 2000-х. — Но если брать, например 10 матчей, то пока ряд факторов перевешивает в пользу армейцев. Прежде всего, опыт. «Химки» порой лихорадит, и это нормально, ведь команда в таком составе проводит фактически первый сезон. Помимо Леши Шведа почти все лидеры пришли прошлым летом.
С НАДЕЖДОЙ НА УСПЕХ
И да простят меня игроки и болельщики ЦСКА, но в преддверии третьего матча в серии хочется поговорить в основном о «Химках». Потому что для
Глава ЦСКА Андрей Ватутин перед серией предположил, что у соперника будет больше психологической свободы, ведь «Химки» уже решили главную задачу на сезон, и терять им нечего, тогда как для армейцев неудача на этой стадии станет катастрофой. Но глядя на прошедшие матчи, показалось, что дело даже не в этом. Попав в число восьми лучших команд Европы, Георгиос Барцокас и его команда поверили, что здесь можно с любым соперником играть на равных и побеждать, невзирая на его ранг. Что «до игры шансы всегда равны» — это не дежурные слова, а в данном случае объективная реальность. И на этой волне провели оба матча в Москве.
Теперь у них есть еще один шанс, уже на своей площадке. Для армейцев это важный матч, но один в ряду многих за долгие годы. У «Химок» — возможно, самая важная игра в истории клуба. И как верно говорится, аппетит приходит во время еды. Об этом вспоминал и лидер команды Швед, накануне матча давший большое интервью клубному каналу.
— Попасть впервые в истории в
О ШВЕДЕ И РЕМАРКЕ
Кстати, Швед, по мнению многих, проводит лучший в сезон в карьере — он побил целую охапку рекордов турнира, стал лучшим снайпером «регулярки». И должен с удвоенной энергией сражаться за то, чтобы задержаться в Евролиге. Пусть и говорит, что за личной статистикой не следит.
— Мне ребята говорят, что рядом есть
Кстати, в интервью клубному каналу Швед говорил не только о баскетболе. Лидер «Химок» рассказал о родителях и матчах один на один с сестрами, о том, как
Но в среду вечером он, как обычно, выйдет на паркет, и вместе с товарищами по команде будет пытаться остановить машину под названием ЦСКА.