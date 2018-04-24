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01:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Остановит ли Швед ЦСКА? Российская битва в Евролиге продолжается

Завтра в 20.00 на подмосковной «Арене Мытищи» начнется третий матч серии плей-офф Евролиги, в котором уступающие со счетом 0:2 «Химки» примут флагмана отечественного и континентального баскетбола — ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕРБИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Российское соперничество в четвертьфинале самого престижного европейского клубного турнира выходит пока едва ли не самым интересным среди всех пар этой стадии. При том, что в двух из четырех серий счет после первой недели плей-офф равный, именно борьба ЦСКА и «Химок» за место в «Финале четырех», пожалуй, самая напряженная — два раза из двух матчи выходили максимально равными, с горячими концовками. И оба раза «Химкам» не хватало чуть-чуть — точный бросок или промах соперника, хорошее решение в обороне или свисток судьи вполне могли повернуть течение встречи в другую сторону.

При том, что играют, если смотреть в таблицу, первая и восьмая команды регулярного чемпионата. Сформулировать ощущения от этого пытались многие, но точнее всех вышло у нынешнего главы РФБ Андрея Кириленко.

— Потенциально это команды одного уровня, в каждом отдельно взятом матче они могут друг друга обыграть, — сказал лучший баскетболист страны 2000-х. — Но если брать, например 10 матчей, то пока ряд факторов перевешивает в пользу армейцев. Прежде всего, опыт. «Химки» порой лихорадит, и это нормально, ведь команда в таком составе проводит фактически первый сезон. Помимо Леши Шведа почти все лидеры пришли прошлым летом.

С НАДЕЖДОЙ НА УСПЕХ

И да простят меня игроки и болельщики ЦСКА, но в преддверии третьего матча в серии хочется поговорить в основном о «Химках». Потому что для желто-синих это пока лучший евросезон в истории, первый выход в плей-офф. И играми в четвертьфинале они впечатления о себе ничуть не испортили.

Глава ЦСКА Андрей Ватутин перед серией предположил, что у соперника будет больше психологической свободы, ведь «Химки» уже решили главную задачу на сезон, и терять им нечего, тогда как для армейцев неудача на этой стадии станет катастрофой. Но глядя на прошедшие матчи, показалось, что дело даже не в этом. Попав в число восьми лучших команд Европы, Георгиос Барцокас и его команда поверили, что здесь можно с любым соперником играть на равных и побеждать, невзирая на его ранг. Что «до игры шансы всегда равны» — это не дежурные слова, а в данном случае объективная реальность. И на этой волне провели оба матча в Москве.

Теперь у них есть еще один шанс, уже на своей площадке. Для армейцев это важный матч, но один в ряду многих за долгие годы. У «Химок» — возможно, самая важная игра в истории клуба. И как верно говорится, аппетит приходит во время еды. Об этом вспоминал и лидер команды Швед, накануне матча давший большое интервью клубному каналу.

— Попасть впервые в истории в плей-офф — очень круто, — отметил он. — Регулярный чемпионат — другой формат, он намного тяжелее. Но каждый спортсмен хочет достигнуть цели, сыграть на максимум, в любой лиге и в любом матче. Все хотят быть в финале, выигрывать кубки. Сезон не закончен, самое важное начинается сейчас. И мы будем стараться. Да, мы прошли в 8 лучших команд Европы — но этого мало.

О ШВЕДЕ И РЕМАРКЕ

Кстати, Швед, по мнению многих, проводит лучший в сезон в карьере — он побил целую охапку рекордов турнира, стал лучшим снайпером «регулярки». И должен с удвоенной энергией сражаться за то, чтобы задержаться в Евролиге. Пусть и говорит, что за личной статистикой не следит.

— Мне ребята говорят, что рядом есть какие-то рекорды, которые можно побить, — говорит Швед. — Но во время игры я не делаю на это упор. Неважно, сколько очков я наберу. Главное всегда — это победа. Если при этом можно играть результативно и красиво — это плюс. Титул MVP? Это здорово и почетно, но никогда не думал о том, чтобы играть ради него. Я всегда стараюсь просто играть. Выхожу на площадку и получаю удовольствие от того что делаю.

Кстати, в интервью клубному каналу Швед говорил не только о баскетболе. Лидер «Химок» рассказал о родителях и матчах один на один с сестрами, о том, как когда-то «залипал» в компьютерные игры вместе с Кириленко и многолетним капитаном ЦСКА Виктором Хряпой, а потом даже удалился из соцсетей, об увлечении Второй мировой войной и о том, как с возрастом начал читать Эриха Марию Ремарка и другие серьезные книги.

Но в среду вечером он, как обычно, выйдет на паркет, и вместе с товарищами по команде будет пытаться остановить машину под названием ЦСКА. Красно-синие, даже потеряв двух игроков основы — Кайла Хайнса и Нандо Де Коло — смотрятся очень мощно. И конечно, хотят уже забронировать за собой путевку на «Финал четырех» в Белград. Но лично мне, даже не болея ни за одну из команд, очень хочется, чтобы эта встреча не стала последней — просто потому, что мы уже увидели в этой серии красивый и очень эмоциональный баскетбол, расставаться с которым не хочется. Ведь плей-офф — это лучшая часть сезона.

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