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19:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» разгромили «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Краснодаре в воскресенье, завершилась со счетом 94:64 (30:20, 25:18, 23:16, 16:10) в пользу хозяев. У победителей 16 очков набрал Джо Рэгланд, а Йонас Мачюлис оформил дабл-дабл (13 очков + 12 подборов). У гостей 19 очков на счету Фрэнка Гейнса.

В другом матче дня саратовский «Автодор» дома в овертайме переиграл латвийский ВЭФ со счетом 89:84 (15:20, 21:9, 17:26, 23:21, 13:8). У победителей 28 очков набрал Брэнден Фрэйзер, дабл-дабл на счету Коти Кларка (27 очков + 10 подборов). У гостей 26 очков набрал Пол Картер.

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