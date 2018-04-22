«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Краснодаре в воскресенье, завершилась со счетом 94:64 (30:20, 25:18, 23:16, 16:10) в пользу хозяев. У победителей 16 очков набрал Джо Рэгланд, а Йонас Мачюлис оформил дабл-дабл (13 очков + 12 подборов). У гостей 19 очков на счету Фрэнка Гейнса.