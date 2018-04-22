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«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» разгромили «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» разгромили «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Краснодаре в воскресенье, завершилась со счетом 94:64 (30:20, 25:18, 23:16, 16:10) в пользу хозяев. У победителей 16 очков набрал Джо Рэгланд, а Йонас Мачюлис оформил
В другом матче дня саратовский «Автодор» дома в овертайме переиграл латвийский ВЭФ со счетом 89:84 (15:20, 21:9, 17:26, 23:21, 13:8). У победителей 28 очков набрал Брэнден Фрэйзер,