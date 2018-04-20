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20:11 (мск), источник: ТАСС

Баскетболистки УГМК вышли в финал Евролиги, обыграв курское «Динамо»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК победил курское «Динамо» со счетом 84:77 в полуфинале женской Евролиги, который проходил в рамках «Финала четырех» в венгерском Шопроне.

Источник: РИА "Новости"

В финале, который состоится в воскресенье, УГМК сыграет с победителем матча между венгерским «Шопроном» и турецким клубом «Якын Догу Университет».

УГМК — самый титулованный клуб России последних лет. Трижды уральские баскетболистки выиграли Евролигу (2003, 2013, 2016) и 11 раз побеждали в чемпионате России, никому не отдавая титул с 2009 года.

Кубок европейских чемпионов по баскетболу среди женских команд разыгрывается с 1958 года, первым обладателем трофея стала болгарская «Славия». Чаще других титул выигрывали баскетболистки рижского ТТТ (18 раз в период с 1960 по 1982 год). В 1996 году турнир был переформатирован в Евролигу. Из российских клубов титул выигрывали подмосковный «Спартак» (четыре раза), УГМК (трижды), ЦСКА и курское «Динамо», ставшее победителем Евролиги в прошлом году.

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