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23:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Родригеса не остановил бы и сам Сатана: ЦСКА повёл в серии 2−0

Теперь у «Химок» нет права на ошибку, следующая победа ЦСКА выведет красно-синих в «Финал четырёх» Евролиги.

Источник: Чемпионат.com

«Химки» в первом матче четвертьфинальной серии с ЦСКА чуть было не сотворили мини-сенсацию — команда Барцокаса очень резко стартовала и вела в счёте на протяжении большей части игры. «Армейцы» в итоге победили, но не бесспорно: в концовке судьи свистнули Егору Вяльцеву заступ, хотя эпизод был очень спорный, и это стало поводом для обсуждения на следующие два дня. Тот момент, в теории, мог бы повлиять на исход встречи.

Ещё одна проблема, с которой столкнулась команда Итудиса, это потеря Нандо де Коло. Во второй четверти француз, проводивший отличный матч, захромал в сторону раздевалки. Помимо защитника, ЦСКА в этой серии не может рассчитывать на Кайла Хайнса, а отсутствие двух системообразующих игроков в принципиальной серии — это не шутки.

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Во втором матче химчане сходу попытались сделать примерно то же самое, что и в первом — ошарашить соперников на старте и оставить их далеко позади. И это даже почти получилось, жёлто-синие снова принялись точечно палить из-за дуги, уже в первой четверти сразу четыре игрока попали издали при проценте выше 50. Раньше, чем в предыдущей игре, включился Алексей Швед, который только в стартовой десятиминутке набрал пять очков и раздал четыре передачи.

ЦСКА ответил тотальным доминированием на подборе и из «краски» перебросал соперников почти вдвое. Когда красно-синие мазали, они подбирали и к перерыву на чужом щите собрали больше отскоков, чем на собственном. Редкие цифры.

Впрочем, подборы на своей половине ЦСКА недобирал ещё и из-за того, что «Химки» не так часто мазали. Особенно это касается Джеймса Андерсона — это он за две с половиной минуты второй четверти попал три трёхи подряд и позволил своей команде выйти вперёд. Гости даже выровняли ситуацию на подборе и обороняли своё шаткое преимущество вплоть до самого перерыва, на который ушли при двух очках гандикапа.

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А вот дальше — как отрезало. «Химки» опять стали заметно уступать подбор, перестали в промышленных масштабах попадать издали; ЦСКА же начал перехватывать, Семён Антонов снова выдал впечатляющую третью четверть и был полезен на у обоих колец. Но особенно блистал Серхио Родригес, у которого за три четверти набралось 20 очков и 8 результативных передач.

Красно-синие быстро вышли вперёд и долго несли химчан «на хвосте», а более-менее комфортное преимущество создали себе в середине последней четверти, когда Барцокас получил «технарь» за споры с судьями — «+9» после точных штрафных Родригеса. «Химкам» снова понадобилось чудо, и трёхи Дженкинса и Гилла этому вроде бы способствовали. Но остановить Родригеса в этот вечер не смог бы и сам Сатана — испанец методично хоронил все надежды соперников на камбэк. В концовке матча только ошибки «армейцев» бы могли подарить химчанам шансы на успех, но ЦСКА не ошибался.

ЦСКА побеждает во втором матче, на этот раз обходится без судейских скандалов. Рефери, кстати, стоит отметить отдельно, они научились на чужих ошибках, и только за первую половину главный арбитр трижды отправлялся смотреть повтор моментов, чтобы принять правильное решение.

Теперь серия переезжает в Мытищи, где жёлто-синим для продолжения борьбы в турнире уже нельзя будет проигрывать ни разу. Третий матч пройдёт 25 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.

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