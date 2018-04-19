В ожидании реванша: «Химки» сойдутся с ЦСКА
Подмосковные «Химки» нацелены взять реванш у ЦСКА во втором четвертьфинальном поединке Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о предматчевых раскладах в этом противостоянии.
Подмосковные «Химки» нацелены взять реванш у ЦСКА во втором четвертьфинальном поединке Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о предматчевых раскладах в этом противостоянии.
Вечером 17 апреля сильнейшие баскетбольные коллективы России выдали шоу, после которого «дерби Ленинградки» окончательно утвердилось в ряду самых ярких и бескомпромиссных противостояний Старого Света.
«Панатинаикос» против «Олимпиакоса», «Црвена Звезда» против «Партизана», «Реал» против «Барселоны» — теперь к ним в синонимический ряд неизменно будут добавлять противостояние ЦСКА и «Химок», ведь в сотом матче между
Закрученная до упора интрига, подвиги индивидуальностей с обеих сторон, поочередные пробы побега и столь же стремительные камбэки, драма в эндшпиле — и развязка, которой позавидовали бы авторы даже самых искусных детективов. Все это, вкупе с эмоциями болельщиков, и было составляющими сражения на паркете арены «Мегаспорт», которое осталось за армейцами.
Команда Димитриса Итудиса ценой опыта и антропометрического перевеса в «краске» взяла верх, вопреки стараниям с противоположной стороны баррикад Алексея Шведа, Энтони Гилла и сенсационно выдавшего суперзвездный матч (21 очко за вечер!) Егора Вяльцева. Однако виктория 98:95 далась
Как сообщили после матча французские коллеги, основной разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло выбыл из строя до конца
Травма, полученная плеймейкером в середине второй четверти, требует почти месячного ухода за телом. А это значит, что Москва за считанные дни потеряла второго системообразующего исполнителя — прежде на неопределенный срок отправился в лазарет Кайл Хайнс.
Таким образом,
Плюс с Кори Хиггинсом, Уиллом Клайберном и Лео Вестерманном
Любопытная баталия также развернется и в «краске», где во вторник доминировали армейцы.
Перевес на подборе 40:25 позволил
Благо Мэт Робинсон с Томасом чувствуют себя на крепкую «четверку» по пятибалльной — и готовы вернуть долги Отелло Хантеру, оставшиеся с зарубы двухдневной давности.
Также интригует кучность пальбы
В матче же, открывавшем серию,
Швед с Вяльцевым показали, что процент реализации этих попыток может быть очень высок даже при наличии на паркете де Коло. В грядущем же противостоянии — учитывая проблемы столицы — руки с дуги наверняка развяжутся еще и у Джеймса Андерсона с Гиллом. Тем самым давая
Отметим, что грядущее противостояние станет испытанием не только для игроков, но и для арбитров. Рефери первого матча свой экзамен определенно провалили.
Даже нейтральные эксперты признали, что в заключительные моменты матча бригада под управлением Хуана Карлоса Гарсии Гонсалеса допустила фатальный брак, зафиксировав воображаемый заступ у Вяльцева в ключевом владении «Химок».
Ряд решений о фиксации фолов в заключительной четверти виделись неоднозначными.
В четверг править судейский бал доверено Даниэлю Иересуэлло — и, хочется верить, его присутствие на площадке (равно как и наличие Дамира Явора с Франсем Дифалла) останется незамеченным. Ведь издревле известно: лучший рефери — это тот, о ком ни разу не вспомнили за все 40 минут поединка.
Дмитрий Герчиков