Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Что будет, если «закончились права»
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Нэшвилл Предаторз3
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз1
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Саутгемптон
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Питтсбург Пингвинз5
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Малага
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
18.04
Реал1
Атлетик1
Все события
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Глушаков, выходи»
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Глюк’oZa сфотографировалась на ковре из зефира
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
12От Тихонова до Знарка: все тренеры сборной России
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
10:52 (мск), источник: Газета.Ру

В ожидании реванша: «Химки» сойдутся с ЦСКА

Подмосковные «Химки» нацелены взять реванш у ЦСКА во втором четвертьфинальном поединке Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о предматчевых раскладах в этом противостоянии.

Источник: Газета.Ру

Вечером 17 апреля сильнейшие баскетбольные коллективы России выдали шоу, после которого «дерби Ленинградки» окончательно утвердилось в ряду самых ярких и бескомпромиссных противостояний Старого Света.

«Панатинаикос» против «Олимпиакоса», «Црвена Звезда» против «Партизана», «Реал» против «Барселоны» — теперь к ним в синонимический ряд неизменно будут добавлять противостояние ЦСКА и «Химок», ведь в сотом матче между соседями-антагонистами было все, что только может произойти в крутейшем баскетбольном действе.

Читайте также
ЦСКА вышел вперед в серии ¼ финала баскетбольной Евролиги с «Химками»

Закрученная до упора интрига, подвиги индивидуальностей с обеих сторон, поочередные пробы побега и столь же стремительные камбэки, драма в эндшпиле — и развязка, которой позавидовали бы авторы даже самых искусных детективов. Все это, вкупе с эмоциями болельщиков, и было составляющими сражения на паркете арены «Мегаспорт», которое осталось за армейцами.

Команда Димитриса Итудиса ценой опыта и антропометрического перевеса в «краске» взяла верх, вопреки стараниям с противоположной стороны баррикад Алексея Шведа, Энтони Гилла и сенсационно выдавшего суперзвездный матч (21 очко за вечер!) Егора Вяльцева. Однако виктория 98:95 далась красно-синим слишком большой ценой…

Как сообщили после матча французские коллеги, основной разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло выбыл из строя до конца плей-офф.

Травма, полученная плеймейкером в середине второй четверти, требует почти месячного ухода за телом. А это значит, что Москва за считанные дни потеряла второго системообразующего исполнителя — прежде на неопределенный срок отправился в лазарет Кайл Хайнс.

Читайте также
Баскетболист ЦСКА Де Коло пропустит три-четыре недели из-за травмы

Таким образом, красно-синие остались без главного созидателя на периметре и главного разрушителя под кольцом. Это грозит перевернуть вселенную Итудиса с ног на голову, ведь столь же стабильного, универсального и хладнокровного плеймейкера в обойме чемпиона нет.

Плюс с Кори Хиггинсом, Уиллом Клайберном и Лео Вестерманном желто-синие в защите справились годно. Посему для Георгиоса Барцокаса задача на повторный поединок в «Мегаспорте» порядком упростится — коучу нужно придумать противоядие против Серхио Родригеса. Испанец в сражении вторника набрал 22 очка, чем нивелировал старания лучшего снайпера Евролиги — Швед закончил вечер с аналогичным показателем.

Любопытная баталия также развернется и в «краске», где во вторник доминировали армейцы.

Перевес на подборе 40:25 позволил красно-синим много атаковать вторым темпом (особенно под занавес встречи), подарив шанс не только набирать очки повторными атаками, но и садить «Химки» на фолы. Два дня назад армейцы исполнили аж 43 попытки с линии, что является рекордным показателем соревнований за последние девять лет.

Нынче же аккуратное обращение с москвичами и столь же неуступчивая позиционная борьба уже на стадии «за получение» обещает восстановить паритет как минимум в силовых единоборствах.

Благо Мэт Робинсон с Томасом чувствуют себя на крепкую «четверку» по пятибалльной — и готовы вернуть долги Отелло Хантеру, оставшиеся с зарубы двухдневной давности.

Также интригует кучность пальбы вице-чемпиона с периметра. Обычно ЦСКА позволяет конкурентам разродиться 21 «бомбой» за вечер максимум.

В матче же, открывавшем серию, желто-синие выпустили по вражеской цели аж 36 (!) «снарядов», чем повторили рекорд Евролиги 2001 года за авторством греческого АЕКа.

Швед с Вяльцевым показали, что процент реализации этих попыток может быть очень высок даже при наличии на паркете де Коло. В грядущем же противостоянии — учитывая проблемы столицы — руки с дуги наверняка развяжутся еще и у Джеймса Андерсона с Гиллом. Тем самым давая вице-чемпионам очень мощный козырь, нейтрализовать который в принципе невероятно сложно. А уж если еще у гостей и «полетит»…

Читайте также
«Финал четырех» с гарантией: битва россиян в Евролиге

Отметим, что грядущее противостояние станет испытанием не только для игроков, но и для арбитров. Рефери первого матча свой экзамен определенно провалили.

Даже нейтральные эксперты признали, что в заключительные моменты матча бригада под управлением Хуана Карлоса Гарсии Гонсалеса допустила фатальный брак, зафиксировав воображаемый заступ у Вяльцева в ключевом владении «Химок».

Ряд решений о фиксации фолов в заключительной четверти виделись неоднозначными.

В четверг править судейский бал доверено Даниэлю Иересуэлло — и, хочется верить, его присутствие на площадке (равно как и наличие Дамира Явора с Франсем Дифалла) останется незамеченным. Ведь издревле известно: лучший рефери — это тот, о ком ни разу не вспомнили за все 40 минут поединка.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится 19 апреля в 20:00 по московскому времени.

Дмитрий Герчиков

 Украинские моряки потребовали у Порошенко квартиры
Найден жуткий компромат на Трампа
«Глушаков, выходи»
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Два гола Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в КС
Шарапова сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос» в 2018 году
Российский нападающий «Тампы» признан второй звездой дня в НХЛ
Гендиректор «Тосно»: Будем искать средства на еврокубки
Новости
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь