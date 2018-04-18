Рассказ о непростой судьбе главного тренера сборной Колумбии по футболу.
Успешные действия игроков «Астаны» попали в тройку лучших моментов недели ВТБ
Сайт Единой Лиги ВТБ опубликовал видео десяти лучших моментов 24-й недели.
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Сайт Единой Лиги ВТБ опубликовал видео десяти лучших моментов 24-й недели.
Сразу два игрока «Астаны» Джастин Картер и Ике Удано заслужили право попасть в ТОП-3 этого списка.
Напомним, в предыдущем матче ВТБ столичный клуб в выездном матче уступил казанскому УНИКСу — 75:90.