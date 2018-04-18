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12:23 (мск), источник: Sports.kz

Успешные действия игроков «Астаны» попали в тройку лучших моментов недели ВТБ

Сайт Единой Лиги ВТБ опубликовал видео десяти лучших моментов 24-й недели.

Сразу два игрока «Астаны» Джастин Картер и Ике Удано заслужили право попасть в ТОП-3 этого списка.

Напомним, в предыдущем матче ВТБ столичный клуб в выездном матче уступил казанскому УНИКСу — 75:90.

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