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01:15 (мск), источник: Советский спорт

Швед хорош. ЦСКА — удав. Калатес — гений?

Стартовали четвертьфиналы Евролиги. ЦСКА с большим трудом обыграл «Химки», а «Панатинаикос» разгромил «Реал».

Источник: Советский спорт

НА СТАРТЕ «ХИМКИ» ШЛИ НА 173 ОЧКА!

Через 5 минут и 18 секунд после стартового свистка первой игры с «Химками» ЦСКА имел «-11» при 23 пропущенных очках. Если пересчитать стартовую на целую игру, то получится… 173,6. Представляете?!

Дело было прежде всего в трехочковых, которые подмосковная команда забивала с очень высоким процентом: 50% в первом периоде, 42,9 после второго, 42,3 после третьего… Но большинство этих дальних «выстрелов» не были авантюрными, а естественно вытекали из логики атак. Алексей Швед поначалу не лез на рожон, играя в основном «в отдачу», то есть, на партнеров — и делал это успешно.

В защите «Химки» уделили максимум внимания «кучности» под щитом. Весной ЦСКА стал заметно больше забивать в проходах и вообще с минимальной дистанции, тренер соперников Георгиос Барцокас обратил на это внимание и решил так: пусть они бросают издали сколько влезет, но из-под кольца мы им не дадим забить ничего.

Тактика работала довольно долго. Особенно после того, как во второй четверти получил травму ноги Нандо Де Коло, и армейцы по большому счету остались с единственным «суперстрелком» — Серхио Родригесом. Испанец, соответственно, получил больше свободных атак и очков, но на ходе матча в целом это сказывалось мало: «Химки» продолжали вести в счете.

КРАСНО-СИНЯЯ АНАКОНДА

Вообще когда ты получаешь быстрые «+11» против ЦСКА, сюжет дальнейшей игры понятен: бездонная скамейка запасных (даже в отсутствии Де Коло с Кайлом Хайнсом) самого сильного «удава» баскетбольной Европы принимается тебя методично душить. С одного боку, потом с другого, потом сверху или снизу… Уж у кого-у кого, а у них с богатством «арсенала пыток» проблем точно не наблюдается.

До большого перерыва «Химки» держались здорово. Но потом «красно-синяя анаконда» миллиметр за миллиметром все-таки начала сжимать свои стальные кольца. Безусловно, сказался ранний четвертый фол Шведа, полученный в середине третьего периода. Уже через полторы минуты ЦСКА сравнял счет, и вообще стало видно: подмосковный клуб выдыхается. Вот уже и преимущество на подборе перешло к армейцам…

Да, в конце предпоследней минуты Швед, вернувшийся на площадку после долгой паузы и объяснимо переключившийся на индивидуальную игру (на уставших партнеров надежды было куда меньше, чем в начале), едва не восстановил равенство — при счете «-3» его трехочковый просто выскочил из кольца. И все же…

Как это ни банально, факт в том, что он оттуда выскочил. А второго шанса на спасение ЦСКА «Химкам» не дал — что, извините, куда важнее. При всем уважении к Шведу и «Химкам», упрекнуть которых совершенно не в чем.

Слегка смущает соотношение штрафных в итоговом протоколе: гости за матч их выполнили 20, хозяева — аж 43. Разница подозрительная, хотя у меня, если честно, сильных «судейских ощущений» по ходу матча почему-то не возникло. Ну, если не считать экстравагантных свистков (в разные стороны) немецкой дамочки, которой на таком уровне баскетбола явно нечего делать.

ПРИВЕТ СЛОВЕНСКОМУ КРАСАВЦУ ОТ ЛЫСОГО ГРЕКА

А пока в Москве ЦСКА с переменным успехом пытался догнать «Химки», в Афинах творились ничуть не меньшие чудеса: «Реал» на первых минутах получил от «Панатинаикоса» убийственные 20:0!

У «Реала» в стартовом составе на позиции разыгрывающего вышел юный, краснощекий и красиво стриженный-уложенный «любимец всея Европы» Лука Дончич. У «Пао» — матерый, лысый и бородатый Ник Калатес. После чего старый бородач сделал из юного красавца полное посмешище. «Разброс» Калатеса на первых минутах — это была настоящая баскетбольная поэма.

И у нее потом было продолжение. Такое, что обалдеть!

В середине третьей четверти Калатес спокойно стучал в пол за трехочковой дугой на чужой половине площадки. До тех пор, пока его стучавшая в пол рука вдруг не махнула совершенно в другую сторону. «Остальной» Калатес не отреагировал на это никак, даже глазами. Но мяч по огромной, на пол-паркета, дуге прилетел прямо в руки партнеру, которому оставалось только с оттяжкой вколотить его в кольцо.

Думаете это все? Ошибаетесь!

На исходе той же, третьей четверти Калатес выпрыгнул за «ничейным» мячом за боковую линию около ее пересечения с линией центральной. И прямо из этого прыжка отдал еще один чудо-пас под щит свободному партнеру! Прежде чем забить, тот мог успеть еще палатку разбить и чайку выпить.

Это была 16-я голевая передача Ника Калатеса в сегодняшнем матче. До рекорда «новой Евролиги» (то есть, грубо говоря, Евролиги ХХI века) оставалось три паса, которые он, при желании, мог бы отдать легко. И которые он отдавать даже не подумал. В баскетбол играют не лично-статистические показатели, а команды, счет между этими командами на табло был 77:44, и его главный «автор» с чистой совестью уселся в запас. Впереди еще целая серия…

Кстати, ее победитель встретится с командой из России. С «Химками» или с ЦСКА.

Евролига
¼ финала
Первые матчи

ЦСКА (Россия) — Химки (Россия) — 98:95 (25:34, 21:20, 26:21, 26:20)

ЦСКА: Родригес (22, трехочковые 5/8), О. Хантер (18), Клайберн (14+9 подборов), Антонов (10), Де Коло (10), Хиггинс (10).

Химки: Швед (22+6 передач, трехочковые 4/12), Вяльцев (21, трехочковые 5/9), Э. Гилл (14), Д. Андерсон (13), Т. Робинсон (12).

Счет в серии: 1−0.

Панатинаикос (Греция) — Реал (Испания) — 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23).

Панатинаикос: М. Джеймс (24), Н. Калатес (11+16 передач).

Реал: Томпкинс (12), Рэндольф (11), Дончич (10).

Счет в серии: 1−0.

Вторые матчи в этих четвертьфиналах состоятся 19 апреля — там же, где проходили первые. 18 апреля стартуют две остальные серии: Олимпиакос (Греция) — Жальгирис (Литва), Фенербахче (Турция) — Баскония (Испания).

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