Швед хорош. ЦСКА — удав. Калатес — гений?
Стартовали четвертьфиналы Евролиги. ЦСКА с большим трудом обыграл «Химки», а «Панатинаикос» разгромил «Реал».
Стартовали четвертьфиналы Евролиги. ЦСКА с большим трудом обыграл «Химки», а «Панатинаикос» разгромил «Реал».
НА СТАРТЕ «ХИМКИ» ШЛИ НА 173 ОЧКА!
Через 5 минут и 18 секунд после стартового свистка первой игры с «Химками» ЦСКА имел «-11» при 23 пропущенных очках. Если пересчитать стартовую на целую игру, то получится… 173,6. Представляете?!
Дело было прежде всего в трехочковых, которые подмосковная команда забивала с очень высоким процентом: 50% в первом периоде, 42,9 после второго, 42,3 после третьего… Но большинство этих дальних «выстрелов» не были авантюрными, а естественно вытекали из логики атак. Алексей Швед поначалу не лез на рожон, играя в основном «в отдачу», то есть, на партнеров — и делал это успешно.
В защите «Химки» уделили максимум внимания «кучности» под щитом. Весной ЦСКА стал заметно больше забивать в проходах и вообще с минимальной дистанции, тренер соперников Георгиос Барцокас обратил на это внимание и решил так: пусть они бросают издали сколько влезет, но
Тактика работала довольно долго. Особенно после того, как во второй четверти получил травму ноги Нандо Де Коло, и армейцы по большому счету остались с единственным «суперстрелком» — Серхио Родригесом. Испанец, соответственно, получил больше свободных атак и очков, но на ходе матча в целом это сказывалось мало: «Химки» продолжали вести в счете.
Вообще когда ты получаешь быстрые «+11» против ЦСКА, сюжет дальнейшей игры понятен: бездонная скамейка запасных (даже в отсутствии Де Коло с Кайлом Хайнсом) самого сильного «удава» баскетбольной Европы принимается тебя методично душить. С одного боку, потом с другого, потом сверху или снизу… Уж у
До большого перерыва «Химки» держались здорово. Но потом «красно-синяя анаконда» миллиметр за миллиметром
Да, в конце предпоследней минуты Швед, вернувшийся на площадку после долгой паузы и объяснимо переключившийся на индивидуальную игру (на уставших партнеров надежды было куда меньше, чем в начале), едва не восстановил равенство — при счете «-3» его трехочковый просто выскочил из кольца. И все же…
Как это ни банально, факт в том, что он оттуда выскочил. А второго шанса на спасение ЦСКА «Химкам» не дал — что, извините, куда важнее. При всем уважении к Шведу и «Химкам», упрекнуть которых совершенно не в чем.
Слегка смущает соотношение штрафных в итоговом протоколе: гости за матч их выполнили 20, хозяева — аж 43. Разница подозрительная, хотя у меня, если честно, сильных «судейских ощущений» по ходу матча
ПРИВЕТ СЛОВЕНСКОМУ КРАСАВЦУ ОТ ЛЫСОГО ГРЕКА
А пока в Москве ЦСКА с переменным успехом пытался догнать «Химки», в Афинах творились ничуть не меньшие чудеса: «Реал» на первых минутах получил от «Панатинаикоса» убийственные 20:0!
У «Реала» в стартовом составе на позиции разыгрывающего вышел юный, краснощекий и красиво
И у нее потом было продолжение. Такое, что обалдеть!
В середине третьей четверти Калатес спокойно стучал в пол за трехочковой дугой на чужой половине площадки. До тех пор, пока его стучавшая в пол рука вдруг не махнула совершенно в другую сторону. «Остальной» Калатес не отреагировал на это никак, даже глазами. Но мяч по огромной, на
Думаете это все? Ошибаетесь!
На исходе той же, третьей четверти Калатес выпрыгнул за «ничейным» мячом за боковую линию около ее пересечения с линией центральной. И прямо из этого прыжка отдал еще один
Это была 16-я голевая передача Ника Калатеса в сегодняшнем матче. До рекорда «новой Евролиги» (то есть, грубо говоря, Евролиги ХХI века) оставалось три паса, которые он, при желании, мог бы отдать легко. И которые он отдавать даже не подумал. В баскетбол играют не
Кстати, ее победитель встретится с командой из России. С «Химками» или с ЦСКА.
Евролига
¼ финала
Первые матчи
ЦСКА (Россия) — Химки (Россия) — 98:95 (25:34, 21:20, 26:21, 26:20)
ЦСКА: Родригес (22, трехочковые 5/8), О. Хантер (18), Клайберн (14+9 подборов), Антонов (10), Де Коло (10), Хиггинс (10).
Химки: Швед (22+6 передач, трехочковые 4/12), Вяльцев (21, трехочковые 5/9), Э. Гилл (14), Д. Андерсон (13), Т. Робинсон (12).
Счет в серии: 1−0.
Панатинаикос (Греция) — Реал (Испания) — 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23).
Панатинаикос: М. Джеймс (24), Н. Калатес (11+16 передач).
Реал: Томпкинс (12), Рэндольф (11), Дончич (10).
Счет в серии: 1−0.
Вторые матчи в этих четвертьфиналах состоятся 19 апреля — там же, где проходили первые. 18 апреля стартуют две остальные серии: Олимпиакос (Греция) — Жальгирис (Литва), Фенербахче (Турция) — Баскония (Испания).