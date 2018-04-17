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10:46 (мск), источник: Газета.Ру

«Финал четырех» с гарантией: битва россиян в Евролиге

Московский ЦСКА и подмосковные «Химки» встретятся в ¼ финала Евролиги на пути к «финалу четырех». «Газета.Ru» рассказывает об основных интригах российского противостояния.

Источник: Газета.Ру

То, что российский клуб наверняка будет представлен в решающей фазе спора за баскетбольную корону континента, вряд ли утешит отечественных болельщиков. Ведь подобное право наши команды получили в обмен на жертву: четвертьфинал исключит либо ЦСКА, либо «Химки» из списка претендентов на золото по итогам серии до трех побед.

Виной тому полярные позиции, которые заняли коллективы по итогам «гладкого» сезона: армейцы выиграли регулярный чемпионат Евролиги, тогда как желто-синие пробились в плей-офф с восьмой позиции.

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Отдадим должное парням Георгиоса Барцокаса: вплоть до заключительного тура они делали все возможное, чтобы избежать апрельских встреч с земляками в играх на выбывание. Но водопад травм, обрушившийся на коллектив, грозил вовсе вынести вице-чемпионов России из топовой восьмерки.

Доходило до ужасного: порой матчи была вынуждена пропускать чуть ли не вся стартовая обойма желто-синих, из-за чего Барцокас буквально на ходу перекраивал свой коллектив.

Команды менее квалифицированные и амбициозные, наверное, столь серьезного испытания не выдержали бы. «Химки» же, к собственной чести, выжили — и теперь готовятся к очередному «дерби Ленинградки», намереваясь вновь удивить баскетбольный Старый Свет.

Вопрос, правда, насколько оптимальным окажется состав накануне сотой встречи в истории взаимоотношений желто-синих и ЦСКА. На минувшей неделе лишь десять человек доехали до Минска на встречу с «Цмоками» в рамках Единой лигой ВТБ.

Из них двое представляли молодежный состав коллектива, тогда как Алексей Швед, Тайлер Ханикатт, Томас Робинсон, Джеймс Андерсон и Дмитрий Соколов в белорусскую столицу не доехали, а Энтони Гилл провел в деле всего 11 минут.

Вице-чемпионам России, правда, это не помешало довести дело до победы (броском с центра площадки под сирену матч закрыл Стефан Маркович — 82:79), но с ЦСКА в «Мегаспорте» без помощи интернационала придется ой как туго.

Достаточно вспомнить результаты сезона: в розыгрыше-2017/18 — если говорить об официальных встречах — желто-синие Москву не обыгрывали. Теми матчами, где в распоряжении Барцокаса не было Шведа, разумеется, можно пренебречь.

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Ведь лучший бомбардир Евролиги (к слову, первый россиянин, удостоившийся подобного титула) для Подмосковья сегодня — это полкоманды. А вот с атакующим защитником в обойме ход матчей был не так уж однозначен.

Против едва ли не лучшего нападения в Европе лидер химчан порой по полчаса и больше тащил свою команду вровень с конкурентами. В том числе и в белокаменной, где армейцы на международной арене уступили за год лишь раз — чемпиону Евролиги стамбульскому «Фенербахче».

Впрочем, главное орудие «Химок» в противостоянии с фаворитом — это защита. На стыке осени и зимы подопечные Барцокаса демонстрировали ее невероятную эффективность.

Достаточно вспомнить, что желто-синие ограничивали соперника 78 очками за вечер, позволяя набирать лишь по 50 очков бросками со средней дистанции. И если сейчас они продемонстрируют нечто подобное, то интрига в серии закрутится в тугую спираль.

Тем более что Москва в четвертьфинале определенно не досчитается Кайла Хайнса — центрового, который гарантировал надежность обороне красно-синих как в «краске», так и за ее пределами.

Отметим, что опыт команд также может оказать влияние на исход серии.

ЦСКА за последние 16 лет лишь однажды не попадал в решающую стадию розыгрыша.

Нандо де Коло, собравший в прошлом году все возможные награды Евролиги, вместе с Серхио Родригесом прошли огонь, воду и медные трубы — настолько серьезно они закалены международными баталиями. Знают, как решать серьезные вопросы в больших матчах и ролевые исполнители армейцев, ряд из которых также имеет за плечами титул чемпиона Евролиги.

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«Химкам» же в этом плане сложнее, поскольку исполнители будут открывать для себя неизвестную территорию четвертьфинала и близости «финала четырех». Это потребует от желто-синих дополнительной ментальной стойкости и умения не перегореть под давлением.

Если вице-чемпионы России с нагрузкой справятся, то даже перевес домашней площадки ЦСКА останется в серии нон-фактором.

В противном же случае Подмосковью придется сражаться не только против соперников, но и против самих себя, что существенно осложнит команде жизнь в борьбе за путевку в Белград.

Напомним, «финал четырех» пройдет в сербской столице с 18 по 20 мая.

Дмитрий Герчиков

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