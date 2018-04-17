«Финал четырех» с гарантией: битва россиян в Евролиге
Московский ЦСКА и подмосковные «Химки» встретятся в ¼ финала Евролиги на пути к «финалу четырех». «Газета.Ru» рассказывает об основных интригах российского противостояния.
Московский ЦСКА и подмосковные «Химки» встретятся в ¼ финала Евролиги на пути к «финалу четырех». «Газета.Ru» рассказывает об основных интригах российского противостояния.
То, что российский клуб наверняка будет представлен в решающей фазе спора за баскетбольную корону континента, вряд ли утешит отечественных болельщиков. Ведь подобное право наши команды получили в обмен на жертву: четвертьфинал исключит либо ЦСКА, либо «Химки» из списка претендентов на золото по итогам серии до трех побед.
Виной тому полярные позиции, которые заняли коллективы по итогам «гладкого» сезона: армейцы выиграли регулярный чемпионат Евролиги, тогда как
Отдадим должное парням Георгиоса Барцокаса: вплоть до заключительного тура они делали все возможное, чтобы избежать апрельских встреч с земляками в играх на выбывание. Но водопад травм, обрушившийся на коллектив, грозил вовсе вынести
Доходило до ужасного: порой матчи была вынуждена пропускать чуть ли не вся стартовая обойма
Команды менее квалифицированные и амбициозные, наверное, столь серьезного испытания не выдержали бы. «Химки» же, к собственной чести, выжили — и теперь готовятся к очередному «дерби Ленинградки», намереваясь вновь удивить баскетбольный Старый Свет.
Из них двое представляли молодежный состав коллектива, тогда как Алексей Швед, Тайлер Ханикатт, Томас Робинсон, Джеймс Андерсон и Дмитрий Соколов в белорусскую столицу не доехали, а Энтони Гилл провел в деле всего 11 минут.
Достаточно вспомнить результаты сезона: в розыгрыше-2017/18 — если говорить об официальных встречах —
Ведь лучший бомбардир Евролиги (к слову, первый россиянин, удостоившийся подобного титула) для Подмосковья сегодня — это полкоманды. А вот с атакующим защитником в обойме ход матчей был не так уж однозначен.
Против едва ли не лучшего нападения в Европе лидер химчан порой по полчаса и больше тащил свою команду вровень с конкурентами. В том числе и в белокаменной, где армейцы на международной арене уступили за год лишь раз — чемпиону Евролиги стамбульскому «Фенербахче».
Впрочем, главное орудие «Химок» в противостоянии с фаворитом — это защита. На стыке осени и зимы подопечные Барцокаса демонстрировали ее невероятную эффективность.
Достаточно вспомнить, что
Тем более что Москва в четвертьфинале определенно не досчитается Кайла Хайнса — центрового, который гарантировал надежность обороне
Отметим, что опыт команд также может оказать влияние на исход серии.
Нандо де Коло, собравший в прошлом году все возможные награды Евролиги, вместе с Серхио Родригесом прошли огонь, воду и медные трубы — настолько серьезно они закалены международными баталиями. Знают, как решать серьезные вопросы в больших матчах и ролевые исполнители армейцев, ряд из которых также имеет за плечами титул чемпиона Евролиги.
«Химкам» же в этом плане сложнее, поскольку исполнители будут открывать для себя неизвестную территорию четвертьфинала и близости «финала четырех». Это потребует от
Если
В противном же случае Подмосковью придется сражаться не только против соперников, но и против самих себя, что существенно осложнит команде жизнь в борьбе за путевку в Белград.
Напомним, «финал четырех» пройдет в сербской столице с 18 по 20 мая.
Дмитрий Герчиков