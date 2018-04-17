Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Варнава стала ведущей реалити-шоу на ТНТ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Вкус детства: любимые сладости 90-х
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
16.04
Вест Хэм Юнайтед1
Стоук Сити1
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
16.04
Майнц2
Фрайбург0
Хоккей. КХЛ
16.04
Ак Барс2
ЦСКА1
Футбол. Первый дивизион
16.04
Химки1
Спартак-20
Все события
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
Глава Франции выдвинул обвинение России
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Глава Ла Лиги: Россия может принять матч чемпионата Испании
Украинский боксер отказался драться с Гассиевым в России
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10«Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с московским ЦСКА
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
00:55 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА и «Химки» начинают четвертьфинальную серию баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Баскетбольные клубы ЦСКА и «Химки» проведут во вторник первый матч четвертьфинальной серии Евролиги. ЦСКА еще не проиграл ни одной серии плей-офф главного еврокубка, тогда как подмосковная команда впервые добралась до четвертьфинальной стадии Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Первые два матча серии до трех побед пройдут 17 и 19 апреля в Москве на площадке армейцев, 25 апреля команды сыграют в Мытищах, где принимают своих соперников по Евролиге «Химки». Если понадобится, там же пройдет и четвертая игра 27 апреля, пятый матч при необходимости состоится 1 мая на арене ЦСКА.

Регулярный чемпионат ЦСКА завершил на первом месте, одержав в 30 матчах 24 победы, тогда как у «Химок» — 16 побед и восьмое место. Несмотря на досрочное завоевание путевки в четвертьфинал, «Химки» не лучшим образом провели концовку турнира и получили в соперники главного фаворита. ЦСКА в новейшей истории Евролиги лишь раз не сумел пробиться в «Финал четырех» — в 2011 году, когда остановился на групповой стадии. С 2005 года, когда Евролига внедрила одну серию плей-офф, ЦСКА неизменно в четвертьфиналах побеждал — за исключением турнира семилетней давности, когда не сумел туда пробиться.

В нынешнем регулярном чемпионате ЦСКА вновь подтвердил статус главного фаворита Евролиги — наряду с чемпионом Европы прошлого сезона турецким «Фенербахче». Армейцы показывали самый результативный баскетбол в турнире, набирая в среднем 89,2 очка за матч.

Четыре победы ЦСКА в сезоне

Первые две встречи серии с «Химками» пройдут на домашней арене ЦСКА «Мегаспорт», и в этих играх армейцы могут получить решающее преимущество. В Евролиге нынешнего сезона ЦСКА дважды победил «Химки» — 79:68 и 90:73, причем в гостях преимущество армейцев было даже большим.

Дважды уверенно ЦСКА побеждал «Химки» и в матчах Единой лиги ВТБ, и в национальном чемпионате преимущество армейцев составляло комфортные 15−20 очков.

Читайте также
Сразу три супердерби: почему встреча ЦСКА и «Химок» — это круто

Как справиться с ЦСКА, должен решить греческий наставник «Химок» Георгиос Барцокас, которому будет противостоять соотечественник Димитрис Итудис. С «Химками» Барцокас армейцев еще не обыгрывал, последняя победа подмосковной команды над ЦСКА в Евролиге датирована декабрем 2015 года, когда «Химки» возглавлял Римас Куртинайтис. Однако в 2012 году Барцокас руководил «Олимпиакосом», который в полуфинале Евролиги обыграл армейцев, а затем и завоевал титул.

Матчи в «Мегаспорте» 17 и 19 апреля начнутся в 20:00 мск. Во вторник в большом перерыве встречи ЦСКА и «Химок» выступит группа «Жуки», в четверг свои хиты исполнит группа «Ногу свело». Матчи на «Арене Мытищи» также запланированы на 20:00 мск.

Во вторник стартует еще одна четвертьфинальная серия Евролиги — греческий «Панатинаикос» встретится с испанским «Реалом» из Мадрида. В этом противостоянии очевидного фаворита нет, хотя преимущество своей площадки получили греки. В среду первые матчи проведут «Фенербахче» и испанская «Баскония», а также «Олимпиакос» и литовский «Жальгирис». В этих сериях фавориты — финалисты прошлого сезона из Турции и Греции.

«Финал четырех» Евролиги пройдет 18—20 мая в Белграде.

 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина
Полузащитник «Локомотива» признан самым ценным игроком тура РФПЛ
Глава Ла Лиги: Россия может принять матч чемпионата Испании
Украинский боксер отказался драться с Гассиевым в России
Ковальчук не примет участия в чемпионате мира по хоккею в Дании
Швейцарский клуб отстранен на один сезон от участия в еврокубках
Глава Федерации биатлона Норвегии: Мы не доверяем России
Спорт-Экспресс
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь