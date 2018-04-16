Где «Химкам» взять силы на серию с ЦСКА?

Источник: Советский спорт

ПОЕЗДКА В МИНСК «ПОЛУТОРНЫМ» СОСТАВОМ

На прошлой неделе соперники по российской серии ¼ финала провели по два матча Единой лиги ВТБ и одержали по две победы, но на этом сходство заканчивается.

Армейцы с интервалом в двое суток, включавших в себя перелет, без проблем набросали 209 очков в Нижнем Новгороде с Таллином («+10» и «+14» соответственно). Химчанам же и дома с «Пармой» 9 апреля, и 12-го в Минске (дважды по «+3») пришлось играть напряженные концовки, исход которых висел на волоске.

Особенно показательным получился матч в Белоруссии, куда российская команда привезла не дюжину, а минимально разрешенный регламентом десяток баскетболистов. По разным причинам (в основном из-за травм) отсутствовали Алексей Швед, Тайлер Ханикатт, Джеймс Андерсон, Томас Робинсон, Марко Тодорович и Дмитрий Соколов. Шесть человек, четверо из которых — ключевые!

Поневоле закрадывалось подозрение, что «Химки» не только берегут силы к серии с ЦСКА, но и не видят смысла держаться за текущее пятое место (шансов подняться выше практически нет) в Единой лиге. Мол, шестое с цинично-турнирной точки зрения будет даже повыгоднее, оно позволяет избежать встречи с армейцами в плей-офф до самого финала.

ПОБЕДНЫЙ БРОСОК МАРКОВИЧА С ЦЕНТРА ПЛОЩАДКИ

Однако в этот финал еще надо попасть. И как человек, смотревший в четверг прямую видеотрансляцию из Минска, могу вас заверить: нет, подмосковная команда не «сдавала» этот матч. Иначе зачем было Стефану Марковичу на последней секунде от самой центральной линии швырять в кольцо мяч, который свалился от щита прямо в сетку и стал для гостей победным?

Другое дело, что качество игры «Химок» все равно оставляло желать много лучшего — особенно в атаке, где они постоянно мазали из-под самого щита. Команда смотрелась явно выжатой, можно сказать — объевшейся баскетболом. Даже тренер Георгиос Барцокас, известный своей эмоциональностью, лишь изредка поднимался со стула и выходил к боковой линии. Греческий наставник химчан не стесняется открыто признавать: 30-матчевый марафон регулярного чемпионата Евролиги действительно дался его подопечным очень тяжело.

Кто-то наверняка спросит: ну, а что еще Барцокас должен говорить перед серией с ЦСКА, где «Химки» в любом случае не являются фаворитом?

Да, в подобных ситуациях тренеры любят искусственно принижать шансы своих команд. И я не удивлюсь, если во вторник Барцокас выпустит на площадку не только Шведа (у него-то со здоровьем все вроде в порядке), но и какое-то количество «срочно выздоровевших» легионеров. Только вот принесет ли это подмосковному клубу реальный результат? Ну, или по крайней мере серьезную борьбу, увидеть которую в российском четвертьфинале всем нам, безусловно, очень хочется.

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ТАКИЕ СЕРИИ ЦСКА НЕ ПРОИГРЫВАЕТ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ

Боевой настрой на старте у «Химок», уверен, будет. А вот насколько его (а заодно и «физики») хватит, это покажет только игра. Очевидно, что цель Барцокаса — зацепить победу в одном из двух московских матчей. Если получится, тогда все сразу станет резко по-другому, и от «запаха жаренного» естественная усталость химчан тут же сменится неисчерпаемыми запасами энтузиазма. А если нет — ну, значит, и суда нет. Конечно, у ЦСКА тоже травмирован Кайл Хайнс, но вообще-то серию плей-офф до трех побед армейцы последний раз проигрывали в середине 80-х. «Жальгирису» с Сабонисом.

Остается добавить, что в «скрестной» с нами четвертьфинальной паре «Панатинаикос» — «Реал» все разговоры о том, что греческий клуб якобы снимается с турнира, как-то быстренько подзатихли. Похоже, это была просто короткая демонстративная истерика.

В Афинах плей-офф Евролиги начнется точно так же, как и у нас, — 17 апреля. Только на 75 минут позже: не в восемь вечера по московскому времени, а в четверть десятого.

Расписание игр ¼ финала

17 апреля, вторник

Матч 1. ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия)

Матч 1. «Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания).

18 апреля, среда

Матч № 1. «Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)

Матч № 1. «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания).

19 апреля, четверг

Матч № 2. ЦСКА — «Химки»

Матч № 2. «Панатинаикос» — «Реал.

20 апреля, пятница

Матч № 2. «Олимпиакос» — «Жальгирис»

Матч № 2. «Фенербахче» — «Баскония».

24 апреля, вторник

Матч № 3. «Жальгирис» — «Олимпиакос»

Матч № 3. «Баскония» — «Фенербахче».

25 апреля, среда

Матч № 3. «Химки» — ЦСКА

Матч № 3. «Реал» — «Панатинаикос».

26 апреля, четверг

Матч № 4. «Жальгирис» — «Олимпиакос»

Матч № 4. «Баскония» — «Фенербахче».

27 апреля, пятница

Матч № 4. «Химки» — ЦСКА

Матч № 4. «Реал» — «Панатинаикос».

1 мая, вторник

Матч № 5. ЦСКА — «Химки»

Матч № 5. «Панатинаикос» — «Реал»

Матч № 5. «Олимпиакос» — «Жальгирис»

Матч № 5. «Фенербахче» — «Баскония».