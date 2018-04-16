Где «Химкам» взять силы на серию с ЦСКА?
Во вторник в Москве состоится первый матч четвертьфинала
Во вторник в Москве состоится первый матч четвертьфинала
ПОЕЗДКА В МИНСК «ПОЛУТОРНЫМ» СОСТАВОМ
На прошлой неделе соперники по российской серии ¼ финала провели по два матча Единой лиги ВТБ и одержали по две победы, но на этом сходство заканчивается.
Армейцы с интервалом в двое суток, включавших в себя перелет, без проблем набросали 209 очков в Нижнем Новгороде с Таллином («+10» и «+14» соответственно). Химчанам же и дома с «Пармой» 9 апреля, и 12-го в Минске (дважды по «+3») пришлось играть напряженные концовки, исход которых висел на волоске.
Особенно показательным получился матч в Белоруссии, куда российская команда привезла не дюжину, а минимально разрешенный регламентом десяток баскетболистов. По разным причинам (в основном
Поневоле закрадывалось подозрение, что «Химки» не только берегут силы к серии с ЦСКА, но и не видят смысла держаться за текущее пятое место (шансов подняться выше практически нет) в Единой лиге. Мол, шестое с
ПОБЕДНЫЙ БРОСОК МАРКОВИЧА С ЦЕНТРА ПЛОЩАДКИ
Однако в этот финал еще надо попасть. И как человек, смотревший в четверг прямую видеотрансляцию из Минска, могу вас заверить: нет, подмосковная команда не «сдавала» этот матч. Иначе зачем было Стефану Марковичу на последней секунде от самой центральной линии швырять в кольцо мяч, который свалился от щита прямо в сетку и стал для гостей победным?
Другое дело, что качество игры «Химок» все равно оставляло желать много лучшего — особенно в атаке, где они постоянно мазали
Да, в подобных ситуациях тренеры любят искусственно принижать шансы своих команд. И я не удивлюсь, если во вторник Барцокас выпустит на площадку не только Шведа (у
ТАКИЕ СЕРИИ ЦСКА НЕ ПРОИГРЫВАЕТ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ
Боевой настрой на старте у «Химок», уверен, будет. А вот насколько его (а заодно и «физики») хватит, это покажет только игра. Очевидно, что цель Барцокаса — зацепить победу в одном из двух московских матчей. Если получится, тогда все сразу станет резко
Остается добавить, что в «скрестной» с нами четвертьфинальной паре «Панатинаикос» — «Реал» все разговоры о том, что греческий клуб якобы снимается с турнира,
Расписание игр ¼ финала
17 апреля, вторник
Матч 1. ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия)
Матч 1. «Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания).
18 апреля, среда
Матч № 1. «Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)
Матч № 1. «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания).
19 апреля, четверг
Матч № 2. ЦСКА — «Химки»
Матч № 2. «Панатинаикос» — «Реал.
20 апреля, пятница
Матч № 2. «Олимпиакос» — «Жальгирис»
Матч № 2. «Фенербахче» — «Баскония».
24 апреля, вторник
Матч № 3. «Жальгирис» — «Олимпиакос»
Матч № 3. «Баскония» — «Фенербахче».
25 апреля, среда
Матч № 3. «Химки» — ЦСКА
Матч № 3. «Реал» — «Панатинаикос».
26 апреля, четверг
Матч № 4. «Жальгирис» — «Олимпиакос»
Матч № 4. «Баскония» — «Фенербахче».
27 апреля, пятница
Матч № 4. «Химки» — ЦСКА
Матч № 4. «Реал» — «Панатинаикос».
1 мая, вторник
Матч № 5. ЦСКА — «Химки»
Матч № 5. «Панатинаикос» — «Реал»
Матч № 5. «Олимпиакос» — «Жальгирис»
Матч № 5. «Фенербахче» — «Баскония».
Четвертые и пятые матчи проводятся только в том случае, если