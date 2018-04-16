Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
В России построили тягач «Вощина-1»
Ведущая «Первого канала» Ольга Ушакова стала мамой в третий раз
Путин выразил соболезнования Меркель
Губин, Хлебникова, Азиза - чем сейчас живут забытые звезды 90-х
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стоук Сити
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
17.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон КэпиталзОТ4
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд6
Виннипег Джетс2
Все события
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
14Рекорд «Барселоны», чемпионство «ПСЖ» и другие события выходных
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
14:15 (мск), источник: Советский спорт

Где «Химкам» взять силы на серию с ЦСКА?

Во вторник в Москве состоится первый матч четвертьфинала плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками».

Источник: Советский спорт

ПОЕЗДКА В МИНСК «ПОЛУТОРНЫМ» СОСТАВОМ

На прошлой неделе соперники по российской серии ¼ финала провели по два матча Единой лиги ВТБ и одержали по две победы, но на этом сходство заканчивается.

Армейцы с интервалом в двое суток, включавших в себя перелет, без проблем набросали 209 очков в Нижнем Новгороде с Таллином («+10» и «+14» соответственно). Химчанам же и дома с «Пармой» 9 апреля, и 12-го в Минске (дважды по «+3») пришлось играть напряженные концовки, исход которых висел на волоске.

Читайте также
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили «Химкам» в Единой лиге ВТБ

Особенно показательным получился матч в Белоруссии, куда российская команда привезла не дюжину, а минимально разрешенный регламентом десяток баскетболистов. По разным причинам (в основном из-за травм) отсутствовали Алексей Швед, Тайлер Ханикатт, Джеймс Андерсон, Томас Робинсон, Марко Тодорович и Дмитрий Соколов. Шесть человек, четверо из которых — ключевые!

Поневоле закрадывалось подозрение, что «Химки» не только берегут силы к серии с ЦСКА, но и не видят смысла держаться за текущее пятое место (шансов подняться выше практически нет) в Единой лиге. Мол, шестое с цинично-турнирной точки зрения будет даже повыгоднее, оно позволяет избежать встречи с армейцами в плей-офф до самого финала.

Читайте также
«Химки» победили «Парму», Миллер-Макинтайр оформил дабл-дабл

ПОБЕДНЫЙ БРОСОК МАРКОВИЧА С ЦЕНТРА ПЛОЩАДКИ

Однако в этот финал еще надо попасть. И как человек, смотревший в четверг прямую видеотрансляцию из Минска, могу вас заверить: нет, подмосковная команда не «сдавала» этот матч. Иначе зачем было Стефану Марковичу на последней секунде от самой центральной линии швырять в кольцо мяч, который свалился от щита прямо в сетку и стал для гостей победным?

Другое дело, что качество игры «Химок» все равно оставляло желать много лучшего — особенно в атаке, где они постоянно мазали из-под самого щита. Команда смотрелась явно выжатой, можно сказать — объевшейся баскетболом. Даже тренер Георгиос Барцокас, известный своей эмоциональностью, лишь изредка поднимался со стула и выходил к боковой линии. Греческий наставник химчан не стесняется открыто признавать: 30-матчевый марафон регулярного чемпионата Евролиги действительно дался его подопечным очень тяжело.

Кто-то наверняка спросит: ну, а что еще Барцокас должен говорить перед серией с ЦСКА, где «Химки» в любом случае не являются фаворитом?

Да, в подобных ситуациях тренеры любят искусственно принижать шансы своих команд. И я не удивлюсь, если во вторник Барцокас выпустит на площадку не только Шведа (у него-то со здоровьем все вроде в порядке), но и какое-то количество «срочно выздоровевших» легионеров. Только вот принесет ли это подмосковному клубу реальный результат? Ну, или по крайней мере серьезную борьбу, увидеть которую в российском четвертьфинале всем нам, безусловно, очень хочется.

Читайте также
Баскетболисты ЦСКА победили «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

ТАКИЕ СЕРИИ ЦСКА НЕ ПРОИГРЫВАЕТ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ

Боевой настрой на старте у «Химок», уверен, будет. А вот насколько его (а заодно и «физики») хватит, это покажет только игра. Очевидно, что цель Барцокаса — зацепить победу в одном из двух московских матчей. Если получится, тогда все сразу станет резко по-другому, и от «запаха жаренного» естественная усталость химчан тут же сменится неисчерпаемыми запасами энтузиазма. А если нет — ну, значит, и суда нет. Конечно, у ЦСКА тоже травмирован Кайл Хайнс, но вообще-то серию плей-офф до трех побед армейцы последний раз проигрывали в середине 80-х. «Жальгирису» с Сабонисом.

Остается добавить, что в «скрестной» с нами четвертьфинальной паре «Панатинаикос» — «Реал» все разговоры о том, что греческий клуб якобы снимается с турнира, как-то быстренько подзатихли. Похоже, это была просто короткая демонстративная истерика.

В Афинах плей-офф Евролиги начнется точно так же, как и у нас, — 17 апреля. Только на 75 минут позже: не в восемь вечера по московскому времени, а в четверть десятого.

Расписание игр ¼ финала

17 апреля, вторник

Матч 1. ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия)
Матч 1. «Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания).

18 апреля, среда

Матч № 1. «Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)
Матч № 1. «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания).

19 апреля, четверг

Матч № 2. ЦСКА — «Химки»
Матч № 2. «Панатинаикос» — «Реал.

20 апреля, пятница

Матч № 2. «Олимпиакос» — «Жальгирис»
Матч № 2. «Фенербахче» — «Баскония».

24 апреля, вторник

Матч № 3. «Жальгирис» — «Олимпиакос»
Матч № 3. «Баскония» — «Фенербахче».

25 апреля, среда

Матч № 3. «Химки» — ЦСКА
Матч № 3. «Реал» — «Панатинаикос».

26 апреля, четверг

Матч № 4. «Жальгирис» — «Олимпиакос»
Матч № 4. «Баскония» — «Фенербахче».

27 апреля, пятница

Матч № 4. «Химки» — ЦСКА
Матч № 4. «Реал» — «Панатинаикос».

1 мая, вторник

Матч № 5. ЦСКА — «Химки»
Матч № 5. «Панатинаикос» — «Реал»
Матч № 5. «Олимпиакос» — «Жальгирис»
Матч № 5. «Фенербахче» — «Баскония».

Четвертые и пятые матчи проводятся только в том случае, если какая-либо из команд еще не одержала в серии три победы. «Финал четырех» состоится 18—20 мая в Белграде. В ½ финала победитель серии ЦСКА — «Химки» встретится с победителем четвертьфинала «Панатинаикос» — «Реал».

 Лучшие российские фигуристки последних четырех лет (и куда они подевались)
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ (фото)
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
«Вегас» находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли
«Полный бред». Демченко ответил на обвинения во вредительстве
Тренер «Трактора» и сборной России войдет в штаб СКА
Новости
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь