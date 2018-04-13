Еще один трофей для Блатта. «Локомотив» остался без еврокубка
Краснодарский «Локомотив» проиграл и второй матч финала Кубка Европы турецкой «Дарюшшафаке» — 59:67.
Краснодарский «Локомотив» проиграл и второй матч финала Кубка Европы турецкой «Дарюшшафаке» — 59:67.
«ДАРЮШАФАКА» — «ЛОКОМОТИВ» — 67:59 (21:17, 18:16, 16:12, 12:14)
Сказать, что первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Европы пришлось для «Локомотива» некстати — значит, ничего не сказать. Выиграть 20 подряд матчей во втором по значимости европейском турнире, уверенно дойти до финала — и оступиться на домашней площадке. Сценарий хуже не придумаешь.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВЕС
К тому же очень важно и то, как именно состоялась эта неудача. Ведь за считанные секунды до конца игры в Краснодаре хозяева вели с преимуществом в пять очков и уже предвкушали заслуженную победу. Но позволили сопернику забить в своей атаке, а затем ошиблись при вводе мяча в игру — а «Дарюшшафака» в молниеносной контратаке нашла на дуге Уилбекина. И лидер турецкой команды, с которым, по большому счету, «Локо» справился в первой игре серии, перевел встречу в овертайм. А там команду Дэвида Блатта уже было не сдержать. Так испарилось добываемое по ходу всего сезона преимущество домашней площадки.
Первая игра, кстати, была
«Локомотиву» надо было искать, как нейтрализовать Уилбекина (24 очка в Краснодаре) и Каммингса, ставшего лучшим на площадке тремя днями ранее с 19 очками и 8 подборами в активе. Кубанцам не помог даже рекорд финалов турнира — 21 подбор на чужом щите — ведь в решающие моменты все отскоки остались за «Дарюшшафакой».
ПРОБЛЕМА УИЛБЕКИНА
Забегая вперед, стоит сказать, что проблему Уилбекина решить вообще не удалось — снайпер в первой половине реализовал семь из девяти бросков и набрал почти половину всех очков хозяев. В отличие от Каммингса, которому основательно перекрыли кислород. Хотя обе команды поначалу, как и в первом матче, сделали ставку на оборону — после почти четырех минут игры счет был 4:4.
А затем «Дарюшшафака» развернула свою дальнобойную артиллерию — три «трехи» от трех разных игроков. К большому перерыву стамбульцы забили восемь дальних бросков против одного у гостей. При этом большой разницы в счете вновь добиться никому не удавалось. Попадание Уилбекина с сиреной зафиксировало перевес турецкого клуба в четыре очка.
Следующие 10 минут «Локо» находился в положении догоняющего, и краснодарцам удавалось не отпустить соперника на приличное расстояние. Разницу в дальних попаданиях гости компенсировали, снова выигрывая щиты. Здорово в «краске» смотрелся Квэйл, взаимодействуя с Коллинзом, был привычно активен Кулагин. У «Дарюшшафаки» же за всех отдувался Уилбекин, набравший 12 очков за 10 минут. Когда после штрафных Кулагина счет сравнялся за 46 секунд до сирены, именно лидер стамбульцев очередной «трехой» разрядил ситуацию. А в последнем владении команда Блатта снова забила почти с сиреной — Озмирак позволил «Дарюшшафаке» спокойно уйти на перерыв.
СЛАВА ОБОРОНЕ
Вторая половина встречи стала настоящим гимном оборонительного баскетбола в исполнении обеих сторон — это стало ясно уже по тому, что команды больше двух минут не могли отметиться точными попаданиями. В итоге по истечении почти пяти минут хозяева набрали пять очков, а «Локо» — четыре. При этом после попадания Коллинза кубанцы «засохли» почти на три с половиной минуты, за которые «Дарюшшафака» оторвалась на 12 очков — это было самое серьезное преимущество одной из сторон за оба матча.
И если бы не усилия Рэгланда, набравшего семь очков подряд, то положение гостей стало бы критическим. Но на сокращение отставания «Локомотив» потратил много сил и фолов, и в конце 10-минутки стамбульцы смогли снова уйти вперед — иллюстрацией усталости краснодарцев стала потеря того же Рэгланда, за 30 секунд до сирены попавшего на дриблинге мячом себе в ногу. Шесть штрафных Уилбекина — и преимущество команды Блатта за 10 минут до конца игры составляло 10 же очков.
Четвертая четверть оказалась логическим продолжением третьей. Хотя она началась с «трехи» Рэгланда, а в ответной атаке Каммингс забил с фолом и реализовал штрафной, но после этого зрители продолжили смотреть на
Из патовой ситуации команды вывела «трешка» Бэбба. Гости со скрипом начали набирать очки, и приблизились на расстояние «-4». Но пыл гостей охладил