Еще один трофей для Блатта. «Локомотив» остался без еврокубка

Источник: Спорт-Экспресс

«ДАРЮШАФАКА» — «ЛОКОМОТИВ» — 67:59 (21:17, 18:16, 16:12, 12:14)

Сказать, что первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Европы пришлось для «Локомотива» некстати — значит, ничего не сказать. Выиграть 20 подряд матчей во втором по значимости европейском турнире, уверенно дойти до финала — и оступиться на домашней площадке. Сценарий хуже не придумаешь.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВЕС

К тому же очень важно и то, как именно состоялась эта неудача. Ведь за считанные секунды до конца игры в Краснодаре хозяева вели с преимуществом в пять очков и уже предвкушали заслуженную победу. Но позволили сопернику забить в своей атаке, а затем ошиблись при вводе мяча в игру — а «Дарюшшафака» в молниеносной контратаке нашла на дуге Уилбекина. И лидер турецкой команды, с которым, по большому счету, «Локо» справился в первой игре серии, перевел встречу в овертайм. А там команду Дэвида Блатта уже было не сдержать. Так испарилось добываемое по ходу всего сезона преимущество домашней площадки.

Первая игра, кстати, была по-настоящему финальной — настолько равной, насколько и должен быть матч двух лучших команд турнира. И тем болезненней удар, который получил уже почти выигравший ту встречу «Локо». Психологическое преимущество перед вторым матчем точно было у «Дарюшшафаки». Как и фактор своих трибун, который, впрочем, команде помогал далеко не всегда. В четвертьфинале и полуфинале турнира стамбульцы куда увереннее смотрелись в гостях.

«Локомотиву» надо было искать, как нейтрализовать Уилбекина (24 очка в Краснодаре) и Каммингса, ставшего лучшим на площадке тремя днями ранее с 19 очками и 8 подборами в активе. Кубанцам не помог даже рекорд финалов турнира — 21 подбор на чужом щите — ведь в решающие моменты все отскоки остались за «Дарюшшафакой».

ПРОБЛЕМА УИЛБЕКИНА

Забегая вперед, стоит сказать, что проблему Уилбекина решить вообще не удалось — снайпер в первой половине реализовал семь из девяти бросков и набрал почти половину всех очков хозяев. В отличие от Каммингса, которому основательно перекрыли кислород. Хотя обе команды поначалу, как и в первом матче, сделали ставку на оборону — после почти четырех минут игры счет был 4:4.

А затем «Дарюшшафака» развернула свою дальнобойную артиллерию — три «трехи» от трех разных игроков. К большому перерыву стамбульцы забили восемь дальних бросков против одного у гостей. При этом большой разницы в счете вновь добиться никому не удавалось. Попадание Уилбекина с сиреной зафиксировало перевес турецкого клуба в четыре очка.

Следующие 10 минут «Локо» находился в положении догоняющего, и краснодарцам удавалось не отпустить соперника на приличное расстояние. Разницу в дальних попаданиях гости компенсировали, снова выигрывая щиты. Здорово в «краске» смотрелся Квэйл, взаимодействуя с Коллинзом, был привычно активен Кулагин. У «Дарюшшафаки» же за всех отдувался Уилбекин, набравший 12 очков за 10 минут. Когда после штрафных Кулагина счет сравнялся за 46 секунд до сирены, именно лидер стамбульцев очередной «трехой» разрядил ситуацию. А в последнем владении команда Блатта снова забила почти с сиреной — Озмирак позволил «Дарюшшафаке» спокойно уйти на перерыв.

СЛАВА ОБОРОНЕ

Вторая половина встречи стала настоящим гимном оборонительного баскетбола в исполнении обеих сторон — это стало ясно уже по тому, что команды больше двух минут не могли отметиться точными попаданиями. В итоге по истечении почти пяти минут хозяева набрали пять очков, а «Локо» — четыре. При этом после попадания Коллинза кубанцы «засохли» почти на три с половиной минуты, за которые «Дарюшшафака» оторвалась на 12 очков — это было самое серьезное преимущество одной из сторон за оба матча.

И если бы не усилия Рэгланда, набравшего семь очков подряд, то положение гостей стало бы критическим. Но на сокращение отставания «Локомотив» потратил много сил и фолов, и в конце 10-минутки стамбульцы смогли снова уйти вперед — иллюстрацией усталости краснодарцев стала потеря того же Рэгланда, за 30 секунд до сирены попавшего на дриблинге мячом себе в ногу. Шесть штрафных Уилбекина — и преимущество команды Блатта за 10 минут до конца игры составляло 10 же очков.

Четвертая четверть оказалась логическим продолжением третьей. Хотя она началась с «трехи» Рэгланда, а в ответной атаке Каммингс забил с фолом и реализовал штрафной, но после этого зрители продолжили смотреть на мастер-класс по оборонительному баскетболу. Есть такая разновидность бильярда — карамболь, в которую играют на столе без луз. Так и «Дарюшшафака» с «Локомотивом» почти на пять минут «забыли» о существовании колец на площадке — 12 промахов на двоих, три потери и почти безупречная защита.