«Локомотив-Кубань» проиграл «Дарюшшафаке» в финале баскетбольного Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Первая игра, которая прошла в Краснодаре 10 апреля, также завершилась победой турецкой команды в овертайме со счетом 81:78. Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Дарюшшафаки».

В сезоне-2017/18 в регулярном чемпионате Еврокубка принимали участие 24 команды, из которых три представляли Россию — казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Первые два предварительных этапа преодолели все российские клубы, на стадии ¼ финала УНИКС в серии со счетом 1−2 уступил немецкой «Баварии», а «Зенит» также со счетом 1−2 проиграл итальянскому клубу «Реджо Эмилия». «Локомотив-Кубань» одержал победы во всех 16 матчах группового раунда, а затем со счетом 2−0 победил в ¼ финала испанскую «Гран-Канарию», а затем в полуфинале — «Реджо Эмилию» из Италии, краснодарский клуб во второй раз в истории вышел в финал турнира.

Еврокубок является вторым по силе клубным европейским баскетбольным турниром после Евролиги. Изначально он назывался Кубок ULEB и был основан в 2002 году в результате слияния двух турниров — Кубка Сапорты и Кубка Корача. В 2008 году в результате реформ соревнования были переименованы в Еврокубок.

Самым успешным клубом в истории Кубка ULEB и Еврокубка является испанская «Валенсия», выигрывавшая трофей три раза (2002/03, 2009/10, 2013/14). Российские команды становились победителями соревнований пять раз: дважды трофей завоевывали подмосковные «Химки» (2011/12, 2014/15), по одному разу чемпионами становились московское «Динамо» (2005/06), УНИКС (2010/11) и «Локомотив- Кубань» (2012/13). Еще дважды российские команды доходили до финала турнира.