Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
В Екатеринбурге врачи спасли малыша весом 500 граммов
Турчинов об исторической ошибке Украины: "Многим не понравится"
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:05
ЦСКА
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:05
Спортинг
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:05
Зальцбург
Лацио
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.04
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.04
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Британские СМИ выдумали материал про агрессивных русских фанаток
Финал Всемирной суперсерии бокса Гассиев — Усик перенесен
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
21:35 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили «Химкам» в Единой лиге ВТБ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Цмокi-Мiнск» проиграли подмосковным «Химкам» в домашнем матче 20-го тура Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Минские «драконы» встречу на площадке столичного «Фалькон Клуба» начали очень активно и выиграли стартовую четверть с перевесом в 5 очков. Затем гости, в составе которых не было их лучшего снайпера Алексея Шведа, перехватили инициативу, и перед большим перерывом счет был 43:37 в их пользу. Во второй половине игры хозяева догоняли и за 3 секунды до окончания 4-й четверти сравняли счет — 79:79, но тут же Стефан Маркокич невероятным броском с центра площадки добыл 3 очка, и гости вырвали победу 82:79 (20:25, 23:12, 14:10, 32:25).

В составе минчан самым результативным стал Крис Черапович, набравший 33 балла. В первом круге подмосковные баскетболисты разгромили команду Александра Крутикова со счетом 55:83. Сейчас минчане имеют в своем активе семь викторий и сохраняют шансы на выход в плей-офф банковского турнира, куда по итогам регулярного сезона попадут 8 лучших команд из 13 участников соревнований.

Минским «Цмокам» до финиша соревнований осталось провести четыре поединка: 15 апреля в Саратове с «Автодором», 29 апреля в Красноярске с «Енисеем», 5 мая дома с рижским ВЭФом, 12 мая в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».

С 23 мая стартуют четвертьфинальные серии до трех побед одной из команд, после чего квартет сильнейших выйдет в решающий раунд. «Финал четырех» пройдет 8—10 июня на московской арене ВТБ, вмещающей 12,5 тыс. зрителей.

 ОЗХО распространила отчет по делу об отравлении Скрипалей
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
Министр спорта рассказал о судьбе Знарка после ухода из сборной
Марио Фернандес получил возможность выступать за сборную Россию
Британские СМИ выдумали материал про агрессивных русских фанаток
Финал Всемирной суперсерии бокса Гассиев — Усик перенесен
Илья Ковальчук объяснил желание играть в США
Чалов, Кучаев и Бистрович выйдут в старте ЦСКА в ответном матче ЛЕ с «Арсеналом»
WADA отказалось комментировать скандал вокруг Союза биатлонистов
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь