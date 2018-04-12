Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили «Химкам» в Единой лиге ВТБ

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Минские «драконы» встречу на площадке столичного «Фалькон Клуба» начали очень активно и выиграли стартовую четверть с перевесом в 5 очков. Затем гости, в составе которых не было их лучшего снайпера Алексея Шведа, перехватили инициативу, и перед большим перерывом счет был 43:37 в их пользу. Во второй половине игры хозяева догоняли и за 3 секунды до окончания 4-й четверти сравняли счет — 79:79, но тут же Стефан Маркокич невероятным броском с центра площадки добыл 3 очка, и гости вырвали победу 82:79 (20:25, 23:12, 14:10, 32:25).

В составе минчан самым результативным стал Крис Черапович, набравший 33 балла. В первом круге подмосковные баскетболисты разгромили команду Александра Крутикова со счетом 55:83. Сейчас минчане имеют в своем активе семь викторий и сохраняют шансы на выход в плей-офф банковского турнира, куда по итогам регулярного сезона попадут 8 лучших команд из 13 участников соревнований.

Минским «Цмокам» до финиша соревнований осталось провести четыре поединка: 15 апреля в Саратове с «Автодором», 29 апреля в Красноярске с «Енисеем», 5 мая дома с рижским ВЭФом, 12 мая в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».