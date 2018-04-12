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19:18 (мск), источник: ТАСС

«Панатинаикос» может отказаться от участия в Евролиге

ТАСС, 12 апреля. Греческий «Панатинаикос» может отказаться от участия в текущем сезоне Евролиги из-за конфликта президента баскетбольного клуба Димитриса Яннакопулоса с руководством лиги. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Eurohoops.

Конфликт произошел в ходе заседания совета директоров Евролиги с представителями клубов в Мадриде.

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«Клубы недвусмысленно напомнили “Панатинаикосу” и его владельцу о существующих внутренних процессах, которые должны соблюдаться. Яннакопулос придерживался позиции, что текущее финансовое положение лиги ужасно и объявил о необходимости избрать новое руководство лиги. Клубы единогласно отклонили эту просьбу, после чего Яннакопулос досрочно покинул заседание, заявив, что “Панатинаикос” откажется от участия в Евролиге», — говорится в Евролиги.

В Евролиге опровергли вариант снятия «Панатинаикоса» с турнира, поскольку это не соответствует правилам соревнований. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующем заседании совета директоров лиги.

В текущем сезоне Евролиги «Панатинаикос» занял четвертое место в регулярном чемпионате и в четвертьфинале турнира должен встретиться с испанским «Реалом».

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