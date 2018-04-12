«Панатинаикос» может отказаться от участия в Евролиге

Конфликт произошел в ходе заседания совета директоров Евролиги с представителями клубов в Мадриде.

«Клубы недвусмысленно напомнили “Панатинаикосу” и его владельцу о существующих внутренних процессах, которые должны соблюдаться. Яннакопулос придерживался позиции, что текущее финансовое положение лиги ужасно и объявил о необходимости избрать новое руководство лиги. Клубы единогласно отклонили эту просьбу, после чего Яннакопулос досрочно покинул заседание, заявив, что “Панатинаикос” откажется от участия в Евролиге», — говорится в Евролиги.

В Евролиге опровергли вариант снятия «Панатинаикоса» с турнира, поскольку это не соответствует правилам соревнований. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующем заседании совета директоров лиги.