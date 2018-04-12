Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Ребенок родился через 4,5 года после гибели родителей
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:05
ЦСКА
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:05
Спортинг
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:05
Зальцбург
Лацио
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.04
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.04
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Лос-Анджелес Кингз0
Все события
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска
Новый главный тренер СКА и сборной РФ. Как играют его команды
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Миссия выполнима. Финал Еврокубка ещё может приехать в Краснодар

Но для этого «Локомотиву» нужно будет провести работу над ошибками.

Источник: РИА "Новости"

Первая игра финальной серии Еврокубка должна была завершаться победой «Локомотива», но «Дарушшафака» смогла отыграть пять очков за 22 секунды и одолела краснодарцев в овертайме. Чтобы такого не произошло во втором матче, Саше Обрадовичу придётся поломать голову над тем, что ему нужно исправить в игре своей команды. «Чемпионат» тоже пытается разобраться с тем, на что красно-зелёные должны обратить внимание в первую очередь.

Читайте также
«Локомотив-Кубань» уступил «Дарушшафаке» в первом финальном матче Еврокубка

Очки второго шанса

Сложилась парадоксальная ситуация, при которой «Локо» в пух и прах разнёс турецкую команду на щитах, но не извлёк из этого достаточную выгоду. Если в первой половине доминирование в чужой «краске» принесло краснодарцам 14 очков второго шанса, то за последующие 25 минут игрового времени они смогли отметиться лишь двумя. При этом подборы в нападении никуда не делись, более того, хозяева даже прибавили в этом компоненте — в какой-то момент число подборов на чужой половине превысило количество подборов на собственном щите. Обычно такое преимущество в трёхсекундной зоне обезоруживает оппонента, но «Дарушшафака» не уставала защищаться.

Форвард «Локо» Павел Антипов ещё перед началом финальной серии говорил, что у турков парадоксальная команда, которая может непрерывно обороняться целую минуту, а потом прибежать в нападение и, не переводя дух, тут же пальнуть из-за дуги. В первом матче примерно это и происходило.

Использование подборов на щите соперника — это первое и главное, на что нужно обратить внимание во второй игре. Кроме очевидной выгоды, это ещё и не позволит туркам ловить «Локо» на медленном возвращении в защиту.

Потеря концентрации

Прописная истина о том, что доигрывать матч нужно до конца, начинает работать инфернальным образом, когда игрой соперника управляет Дэвид Блатт. Если вы читали превью этой серии, то, наверное, помните, что мы предупреждали об опасности расслабиться и тут же потерять всё. Дословно:

«Дежурные фразы тренеров абсолютно всех уровней про то, что команда должна быть сфокусирована на протяжении всего матча, в этом случае обретают дополнительную значимость. Когда-то ЦСКА поплатился финалом Евролиги за то, что слишком рано расслабился в поединке с Блаттом; совсем недавно “Бавария” поплатилась за то же самое, отдав туркам выездной матч после “+23” по ходу игры».

Во время загрузки произошла ошибка.

Так что в концовке, когда «Дарушшафака» начинает прибавлять, подпустить её близко — это не только начать играть с огнём, но и отдать сопернику психологическое преимущество. А что бывает, когда у турецкой команды оно есть, можно было наблюдать в овертайме первого матча с «Локомотивом».

Защита против Уилбекина

Скотти Уилбекин в первом матче против лучшей защиты Еврокубка набрал 24 очка, хотя Саша Обрадович на пресс-конференции отметил, что, по его мнению, с MVPтурнира по большей части справлялись. Но, кажется, здесь подходит словосочетание «пытались справляться». Это правда, «Локомотив» нельзя упрекнуть в том, что команда не уделила особое внимание Уилбекину: на нём и сдваивались, и страивались, и выталкивали за трёхочковую дугу, и пытались держать от получения — насколько это возможно, конечно. Но разыгрывающий «Дарушшафаки» всё равно лез напролом и нередко доводил дело до конца. А если не доводил, то собирал на себе фолы, которых к концу матча набралось целых семь. Или раздавал вот такие передачи, после которых забить уже проще, чем промахнуться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это он подтягивал свою команду в решающие минуты. Это он приковывал к себе такое внимание защитников, что «Локо» приходилось освобождать другие зоны, в которые с удовольствием отправлялись партнёры Уилбекина. Это, в конце концов, он попал трёху, которая сравняла счёт за секунды до конца основного времени.

Самое главное для краснодарцев — держать Уилбекина так, чтобы от этого не страдала остальная защита; выпускать кого-то со свежими ногами персонально под плеймейкера; встречать того ещё выше. Марди Коллинс один раз встретил Уилбекина у центральной линии, и тот сразу потерял мяч.

Усталость лидеров в концовке

В качестве одной из причин, почему Дмитрий Кулагин в конце матча стал совершать больше ошибок, Саша Обрадович привёл усталость — защитник только-только оправился от травмы, пропустил несколько матчей и на какое-то время выбыл из тренировочного процесса. При этом сыграл больше 32 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но дело не только в Диме. В составе «Локо» совсем не вышел Евгений Бабурин, 27 секунд на паркете провёл Станислав Ильницкий, Ивлев сыграл 2:16, Хвостов — 5:17. В то же время Коллинс и Лэйси по минутам на паркете установили сезонные рекорды. Ротация «Локо» в концовке заключалась лишь в сменах Лэйси и Рэгланда: Тревор выходил защищаться, Джо — нападать.

В таких условиях команда, которая задействует больше игроков, имеет преимущество. И чем ближе концовка, тем более явно это преимущество проявляется. Можно долго сокрушаться по поводу травмы Райана Брокхоффа, но даже без него у краснодарцев были хорошие шансы на победу. И они ещё есть — надо лишь распределить нагрузку между лидерами и «скамейкой».

Артём Комаров

 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска
Новый главный тренер СКА и сборной РФ. Как играют его команды
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР
Рамос нарушил регламент и может пропустить первый полуфинал ЛЧ
Знарок не везёт РФ на ЧМ. Почему замена на Воробьёва — это верно
Скандал в биатлоне: Бессеберг сдал пост
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь