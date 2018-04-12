ВТБ Ледовый дворец примет «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ

Игры пройдут с 8 по 10 июня.

««Финал четырех» — это знаковое событие для Лиги ВТБ. На кону — титул чемпиона Лиги, чемпиона России и путевка в Евролигу. В «Финале четырех» будут бороться лучшие команды не только Единой Лиги, но и Европы, так как наши клубы занимают лидирующие позиции и в еврокубках, где играют на решающих стадиях.

Важно отметить, что «Финал четырех» — это не только спортивное событие, наша цель сделать привлекательный маркетинговый продукт, задействовать спонсоров, получить прибыль с продажи билетов, привлечь болельщиков.

По нашей оценке, переоборудованная под проведение баскетбольного матча арена ВТБ Ледовый Дворец вместит 12 500 посадочных мест. Часть билетов поступит в продажу 23 апреля, а часть пока останется в резерве для фанатских секторов будущих участников «Финала четырех».