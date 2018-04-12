ВТБ Ледовый дворец примет «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ
«Финал четырёх» Единой лиги ВТБ в 2018 году примет московский спорткомплекс ВТБ Ледовый дворец.
«Финал четырёх» Единой лиги ВТБ в 2018 году примет московский спорткомплекс ВТБ Ледовый дворец.
Игры пройдут с 8 по 10 июня.
««Финал четырех» — это знаковое событие для Лиги ВТБ. На кону — титул чемпиона Лиги, чемпиона России и путевка в Евролигу. В «Финале четырех» будут бороться лучшие команды не только Единой Лиги, но и Европы, так как наши клубы занимают лидирующие позиции и в еврокубках, где играют на решающих стадиях.
Важно отметить, что «Финал четырех» — это не только спортивное событие, наша цель сделать привлекательный маркетинговый продукт, задействовать спонсоров, получить прибыль с продажи билетов, привлечь болельщиков.
По нашей оценке, переоборудованная под проведение баскетбольного матча арена ВТБ Ледовый Дворец вместит 12 500 посадочных мест. Часть билетов поступит в продажу 23 апреля, а часть пока останется в резерве для фанатских секторов будущих участников «Финала четырех».
Насколько новый формат будет эффективен со спортивной и экономических точек зрения мы сможем сказать лишь по итогам. Но могу точно сказать, что «Финал четырех» привнесет дополнительную интригу, которая увеличит интерес болельщиков к нашему чемпионату и привлечет дополнительную