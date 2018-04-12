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09:47 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» примут «Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня свой 20-й матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На арене минского «Фалькон Клуба» подопечные Александра Крутикова примут одного из фаворитов турнира подмосковные «Химки» (начало в 19.00).

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В составе гостей выступает Алексей Швед, который в предыдущих 20 матчах набирал в среднем по 22,2 очка — лучший показатель среди всех игроков Единой лиги ВТБ. В первом круге соревнований соперники встречались в Химках и тогда «драконы» крупно уступили хозяевам со счетом 55:83. Всего минчане провели 19 встреч, победив в семи из них, «Химки» имеют в своем активе 11 викторий в 20 играх.

Минские «Цмокi» находятся на 8-й позиции, подмосковная команда занимает 5-е место среди 13 участников «банковского» турнира. Лидирует действующий победитель московский ЦСКА, который накануне обыграл в гостях таллинский «Калев» со счетом 105:95. Для армейцев это 20-я победа в 22 сыгранных матчах.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выйдут 8 лучших клубов. Минские «Цмокi» проводят свой восьмой сезон в Единой лиге ВТБ и еще ни разу не выходили в плей-офф.

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