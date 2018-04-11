Баскетболисты ЦСКА победили «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Калева» Боян Суботич и Кристиан Кангур, набравшие по 20 очков. У ЦСКА больше всех очков набрал центровой Отелло Хантер (18). В заявке эстонской команды было всего семь баскетболистов, из которых лишь шесть приняли участие в матче.
В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав 20 побед при двух поражениях, «Калев» идет 12-м с шестью победами в 22 играх.
В следующем матче ЦСКА 5 мая на своей площадке сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», «Калев» 16 апреля на выезде также встретится с «Зенитом».