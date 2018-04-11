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21:29 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА победили «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 11 апреля. Московский ЦСКА на выезде со счетом 105:95 одержал победу над эстонским «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Калева» Боян Суботич и Кристиан Кангур, набравшие по 20 очков. У ЦСКА больше всех очков набрал центровой Отелло Хантер (18). В заявке эстонской команды было всего семь баскетболистов, из которых лишь шесть приняли участие в матче.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав 20 побед при двух поражениях, «Калев» идет 12-м с шестью победами в 22 играх.

В следующем матче ЦСКА 5 мая на своей площадке сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», «Калев» 16 апреля на выезде также встретится с «Зенитом».

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