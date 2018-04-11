«Час икс» для Барцокаса

Источник: Известия

Московский ЦСКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. В ¼ финала плей-офф армейцы встретятся с подмосковными «Химками», которые финишировали восьмыми. Четвертьфинальная серия до трех побед пройдет с 17 апреля по 1 мая. «Химки» впервые в своей истории выступят в плей-офф Евролиги, армейцы же не только регулярно доходят до этой стадии, но и не раз преодолевали ее. За последние 15 лет ЦСКА 14 раз играл в «Финале четырех», лишь в сезоне-2010/11 закончив борьбу на групповом этапе.

Многие эксперты считают, что сейчас в ЦСКА собран сильнейший состав за последние 10 лет. Нандо Де Коло по-прежнему остается самым эффективным игроком Евролиги, набирая за игру в среднем 17,2 очка, четыре передачи и показывая феноменальные проценты попаданий: 59% двухочковых, 51% трехочковых, 95% штрафных. Заметного прогресса добился и американский защитник армейцев Кори Хиггинс. Экс-баскетболист «Шарлотт» стал основным козырем команды, когда Де Коло берет небольшой отдых. Помимо великолепной статистики, он также очень полезен в защите, а за счет своей атлетичности может противостоять даже третьим номерам соперника.

Все новички клуба также пришлись ко двору. Титулованный испанец Серхио Родригес безболезненно заменил многолетнего лидера команды Милоша Теодосича. Приобретение Уилла Клайберна позволило тренеру Димитрису Итудису еще больше расширить атакующий потенциал команды, поскольку за счет своей универсальности этот баскетболист может выступать на трех позициях. Француз Лео Вестерманн удачно подменяет игроков основы, а приобретенный в ходе сезона Виктор Радд призван усилить самую проблемную, по мнению руководства ЦСКА, позицию тяжелого форварда.

— ЦСКА — очевидный фаворит этой пары, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов. — Уверен, что у армейцев подобрался сильнейший состав за последнее время. Они лишились непредсказуемости и гениальности с уходом Милоша Теодосича, но приобрели стабильность после приобретения Серхио Родригеса. В команде очень высокая взаимозаменяемость. Практически все игроки готовы брать инициативу на себя. Единственная проблема, с которой может столкнуться московский клуб, — травма Кайла Хайнса. Он, по-видимому, пропустит эту серию. В начале января Кайл уезжал в США — клуб тут же уступил «Локомотив-Кубани» и в целом смотрелся в защите не так сильно.

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой четыре официальных матча и всякий раз армейцам удавалось обыгрывать принципиального соперника с ощутимой разницей в счете: 96:81 и 91:70 в Единой лиге, 79:68 и 90:73 — в Евролиге.

Стоит отметить, что одной из причин увольнения Душко Ивановича стал тот факт, что при нем «Химки» не смогли ни разу дать бой ЦСКА. По окончании прошлого сезона об этом сказал генеральный директор команды Павел Астахов. Поэтому серия плей-офф с армейцами может стать решающей и для Георгиоса Барцокаса. Конечно, греческий специалист вывел команду в исторический плей-офф, но зачтется ли ему это, если клуб вновь по всем статьям уступит ЦСКА — большой вопрос.

— При Барцокасе мы уже обыгрывали ЦСКА на Кубке Гомельского, — отметил в беседе с «Известиями» Павел Астахов. — Да, это был предсезонный турнир, кто-то был не в форме, внутрикомандная химия у нас и у ЦСКА не была выстроена… Но если мы проанализируем этот опыт и сможем его конвертировать в хорошую игру, то у нас будут шансы на успех в этой серии. Нам надо прибавить в защите и добавить в агрессии на каждом сантиметре площадки. Проигрывать и выигрывать можно по-разному. Если ты уступил два-три очка и боролся до последней секунды, то никто ничего не скажет. Другое дело, когда ты проигрываешь по 15−20 очков. Это не нравится всем, и в первую очередь игрокам.

После прихода в клуб Георгиоса Барцокаса состав «Химок» пополнили восемь опытных игроков высокого уровня. При этом изменения, которые произошли в задней линии команды, пока себя не оправдывают. Серб Стефан Маркович пока имеет худшие показатели (9 очков в среднем за игру в Единой лиге, 23% трехочковых), чем выступавший на этой позиции год назад Эрл Роулэнд (12 очков, 35%). А статистика признанного снайпера Джеймса Андерсена ниже, чем у Джейкоба Пуллена (35% на 39% трехочковых).

Также настораживает и повышенная травматичность коллектива. В ходе сезона в лазарете команды побывали практически все основные игроки ротации. Во многом именно травмы помешали команде занять более высокое место в регулярном сезоне и избежать встречи с ЦСКА.

— Мы очень рассчитываем на то, что в серии с ЦСКА мы сыграем оптимальным составом, — сказал «Известиям» Павел Астахов. — Ханикатт и Андерсон уже тренируются с командой. У Робинсона и Гилла небольшие повреждения, которые не должны помешать им сыграть с армейцами.

Также в строю обязательно будет лидер команды, лучший бомбардир регулярного сезона Евролиги Алексей Швед, переписавший в этом году уже несколько рекордов турнира. Россиянин установил рекорд по количеству очков за сезон (650) и по числу трехочковых (91), а также превзошел достижение Альфонсо Форда, в честь которого назван трофей лучшему снайперу Евролиги. В 28 встречах подряд 29-летний защитник неизменно набирал 16 и более очков.