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10 апреля, источник: ТАСС

Бертомеу: Москва не является основным претендентом на «Финал четырех» Евролиги 2019 года

КРАСНОДАР, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва не входит в число основных кандидатов на проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

В январе межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве.

«Москва не является основным кандидатом. Не знаю, откуда такая уверенность, что “Финал четырех” следующего года пройдет на “ВТБ-Арене”. У нас несколько кандидатов, решение, мы надеемся, будет принято за несколько дней до “Финала четырех” этого года в Белграде. Также мы надеемся, что объявим сразу два хозяина “Финала четырех” — 2019 и 2020 года», — сказал Бертомеу.

Ранее решающие матчи Евролиги проходили в Москве в 2005 году в спорткомплексе «Олимпийский». Тогда победил израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

Евролига является самым престижным клубным баскетбольным турниром в Европе.

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