Бертомеу: Москва не является основным претендентом на «Финал четырех» Евролиги 2019 года

В январе межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение «Финала четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве.

«Москва не является основным кандидатом. Не знаю, откуда такая уверенность, что “Финал четырех” следующего года пройдет на “ВТБ-Арене”. У нас несколько кандидатов, решение, мы надеемся, будет принято за несколько дней до “Финала четырех” этого года в Белграде. Также мы надеемся, что объявим сразу два хозяина “Финала четырех” — 2019 и 2020 года», — сказал Бертомеу.