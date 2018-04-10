Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Врачи предупредили об опасности автокресел для младенцев
Почему стоит покупать квартиру с готовым ремонтом
120-килограммовый британец похудел и превратился в атлета
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рома3
Барселона0
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити1
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
11.04
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
11.04
Спартак-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
11.04
Енисей
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
11.04
Оренбург
Волгарь
Все события
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон и как именно
В Саудовской Аравии впервые пройдет Неделя моды
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин со сценаристом из Киева
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
17Бьерндален завершил карьеру
22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» уступил «Дарушшафаке» в первом финальном матче Еврокубка

Поединок прошёл в плотной борьбе, а его победитель определился лишь в овертайме.

Источник: РИА "Новости"

Первая четверть осталась за гостями — 15:14.

Читайте также
Никита Моргунов: Дуэль Обрадовича и Блатта станет украшением финала

Но уже в следующей десятиминутке команда Обрадовича оформила небольшой рывок, что помогло ей уйти на большой перерыв в статусе лидера — 35:31. В третьим игровом отрезке «Дарушшафака» навязала краснодарцам борьбу и на последнюю четверть команды вышли на паркет при счёте 52:49 в пользу хозяев.

В заключительные десять минут основного времени «Локо» на какой-то момент перехватил инициативу, но гости сумели отыграть пятиочковое отставание и перевели встречу в овертайм. В дополнительные пять минут им удалось дожать соперников, оформив победу со счётом 81:78.

Самым результативным в составе «Локомотива» стал Дмитрий Кулагин, собравший коллекцию из 18 очков, 6 подборов и 7 передач. У «Дарушшафаки» 24 очка в активе Скотти Уилбекина.

Второй поединок финальной серии состоится 13 апреля в Стамбуле.

 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон и как именно
СМИ: Тарасенко пропустит чемпионат мира из-за травмы
Черчесов: Радует, что цифры пробега с каждой игрой увеличиваются
Золотые проводы. Тетюхин закончил карьеру победой в Кубке ЕКВ
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Салах и Жезус сыграют с первых минут
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника
Новости
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь