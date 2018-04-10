«Локомотив-Кубань» уступил «Дарушшафаке» в первом финальном матче Еврокубка
Поединок прошёл в плотной борьбе, а его победитель определился лишь в овертайме.
Поединок прошёл в плотной борьбе, а его победитель определился лишь в овертайме.
Первая четверть осталась за гостями — 15:14.
Но уже в следующей десятиминутке команда Обрадовича оформила небольшой рывок, что помогло ей уйти на большой перерыв в статусе лидера — 35:31. В третьим игровом отрезке «Дарушшафака» навязала краснодарцам борьбу и на последнюю четверть команды вышли на паркет при счёте 52:49 в пользу хозяев.
В заключительные десять минут основного времени «Локо» на
Самым результативным в составе «Локомотива» стал Дмитрий Кулагин, собравший коллекцию из 18 очков, 6 подборов и 7 передач. У «Дарушшафаки» 24 очка в активе Скотти Уилбекина.
Второй поединок финальной серии состоится 13 апреля в Стамбуле.