Никита Моргунов: Дуэль Обрадовича и Блатта станет украшением финала

Источник: РИА "Новости"

В финале Еврокубка «Локомотив-Кубань» встретится с турецкой «Дарушафакой». Серия продлится до двух побед. Первый матч пройдет уже сегодня в Краснодаре, ответная игра состоится 13 апреля в Стамбуле. «Локо» получил преимущество своей площадки за счет лучшей статистики на стадии топ-16 и теперь постарается продлить в Еврокубке победную серию, которая насчитывает уже 20 матчей. Победитель финала получит путевку в Евролигу.

Экспертную оценку этому противостоянию перед началом серии дал чемпион Европы, вице-чемпион мира, директор департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов.

— «Локомотиву» будет очень непросто обыграть турецкий клуб. «Дарушафака» имеет в своем составе ряд очень сильных игроков, — сказал он «Известиям». — Скотти Уилбекин стал самым ценным игроком Еврокубка. Он здорово провел и прошлый сезон в Евролиге, но в этом году раскрылся по полной. Много забивает, хорош в подыгрыше. Также у команды сильный центровой Джаджуан Джонсон. Он показывает высокую статистику и наверняка заинтересует ведущие клубы Европы. Отдельных слов заслуживает тренер команды Дэвид Блатт. Он великолепно умеет мотивировать свою команду, особенно в решающих матчах. Я не раз лично убеждался в этом, когда работал под руководством Дэвида в сборной России. Интересно будет понаблюдать за их дуэлью с Сашей Обрадовичем. Она будет украшением серии.

— «Локомотиву» стоит персонально обороняться против Уилбекина?

— Сложный вопрос. Возможно, «Локомотив» будет играть в командную защиту против американца или Саша Обрадович решит играть против него персонально. Думаю, такие вещи можно будет прогнозировать на вторую, третью игру. Пока же тренеры могут удивить друг друга.

— Фактор своей площадки поможет краснодарской команде?

— Отлично, что у «Локо» есть такое преимущество. Но поверьте, когда команду соперника тренирует Дэвид Блатт, то фактор своей площадки нивелируется. Краснодарцам очень важно выиграть первый матч. Цена победы в этом матче будет на вес золота. «Локо» должен продлить свою победную серию и ехать в Стамбул со спокойной душой.

— Поражение от «Зенита» в последнем матче Единой лиги ВТБ может негативно отразиться на игре команды?

— Думаю, нет. «Локомотив» был достаточно хорош в игре с «Зенитом» и очень близок к победе. Думаю, что это поражение, наоборот, поможет тренерскому штабу еще сильнее мотивировать команду. Самое главное, чтобы не было травм. Судя по практике этого сезона, если один человек выпадает из ротации «Локо», у команды начинаются проблемы. Надеюсь, к первой игре успеет восстановиться Дмитрий Кулагин. Он стал важной частью команды.

— Фрэнку Элегару и Брайану Квале будет тяжело играть против «больших» Джаджуана Джонсона и Майкла Эрика?

— Думаю, эти дуэли не станут ключевыми.

— Вы комментировали матч «Химки» — УНИКС, после которого Единая лига ВТБ направила в дирекцию телеканала «Матч ТВ» письмо, обратив внимание, что комментаторы открыто поддерживали одну из команд. Как вы отнеслись к этому?