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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» победили «Парму», Миллер-Макинтайр оформил дабл-дабл

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Решающий отрыв хозяева площадки создали в первой половине матча, уйдя на большой перерыв с преимуществом «+11». Во второй половине встречи пермяки были близки к тому, чтобы отыграться, в четвёртой четверти даже вышли вперёд, но упустили две атаки оппонента и проиграли встречу. Итоговый счёт матча — 90:87 (26:22, 24:17, 23:26, 17:22) в пользу «Химок».

Самым результативным игроком встречи в составе «Химок» стал Малкольм Томас, набравший 26 очков. В составе «Пармы» дабл-дабл оформил Коди Миллер-Макинтайр, набравший 27 очков и отдавший 10 результативных передач.

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