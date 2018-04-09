«Химки» победили «Парму», Миллер-Макинтайр оформил дабл-дабл

Решающий отрыв хозяева площадки создали в первой половине матча, уйдя на большой перерыв с преимуществом «+11». Во второй половине встречи пермяки были близки к тому, чтобы отыграться, в четвёртой четверти даже вышли вперёд, но упустили две атаки оппонента и проиграли встречу. Итоговый счёт матча — 90:87 (26:22, 24:17, 23:26, 17:22) в пользу «Химок».



Самым результативным игроком встречи в составе «Химок» стал Малкольм Томас, набравший 26 очков. В составе «Пармы» дабл-дабл оформил Коди Миллер-Макинтайр, набравший 27 очков и отдавший 10 результативных передач.