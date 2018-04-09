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«Химки» победили «Парму», Миллер-Макинтайр оформил дабл-дабл
Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Решающий отрыв хозяева площадки создали в первой половине матча, уйдя на большой перерыв с преимуществом «+11». Во второй половине встречи пермяки были близки к тому, чтобы отыграться, в четвёртой четверти даже вышли вперёд, но упустили две атаки оппонента и проиграли встречу. Итоговый счёт матча — 90:87 (26:22, 24:17, 23:26, 17:22) в пользу «Химок».
Самым результативным игроком встречи в составе «Химок» стал Малкольм Томас, набравший 26 очков. В составе «Пармы»