Баскетболисты «Цмокі-Мінск» победили на выезде эстонский «Калев» и сохраняют шансы на плей-офф Единой лиги ВТБ

Белорусской команде удалось забросить несколько важных мячей в концовке четвертого периода, а в дополнительное время «Цмокі» превзошли соперника и в защите. Лучшим снайпером минского клуба стал Кристофер Черапович — 24 очка. Команда под руководством Александра Крутикова, одержав семь побед и потерпев 12 поражений, занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Такие же показатели у «Пармы», которая занимает проходное в плей-офф восьмое место.

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В Единой лиге ВТБ на финише регулярного сезона «Цмокі-Мінск» сыграют с «Химками» (12 апреля на своей площадке), 15 апреля в Саратове с «Автодором», 29 апреля в Красноярске с «Енисеем», 5 мая белорусы примут в родных стенах рижский ВЭФ, а завершат чемпионат выездной игрой в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».