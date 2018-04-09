Павел Астахов: Швед проводит лучший сезон в карьере
Генеральный директор «Химок» — о первом в истории выходе клуба в
Генеральный директор «Химок» — о первом в истории выходе клуба в
— Закончился регулярный чемпионат Евролиги, по итогам которого «Химки» попали в восьмерку сильнейших. Этот еще не закончившийся евросезон — лучший в истории клуба?
— Разумеется, мы ведь впервые вышли в
— А помните, какие у вас были ожидания перед стартом?
— Мы прекрасно понимали, какой отпечаток накладывает нынешний формат Евролиги и насколько трудно будет играть на два фронта. В то же время, исходя из того, как мы комплектовались летом, «Химки» должны были быть в восьмерке лучших клубов Европы. И такую задачу мы и ставили перед началом сезона.
— Ряд европейских экспертов называли «Химки» одним из теневых фаворитов, некоторые включали вас в топ-5 клубов Евролиги на тот момент.
— Все было реально. Но немного помешали травмы, в
ИГРАТЬ 30 МАТЧЕЙ В ЕВРОЛИГЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО
— Играть полноценную регулярку в Евролиге оказалось сложнее, чем вы думали?
— Да, сложнее. Когда мы увидели календарь, то поняли, что будет несколько недель, в течение которых нам предстоит проводить по три матча. Но не ожидали, что на состоянии игроков так тяжело скажутся все перелеты, плюс уровень соперников в Евролиге — любая команда может попасть в восьмерку, и расслабляться нельзя.
— По ходу сезона вам удалось потрепать
— Конечно, успех в Мадриде нельзя не отметить. Очень важными были другие гостевые победы — в Бамберге в первые дни января, в
— Команда постоянно шла в зоне
— Как я уже отметил, было несколько встреч, которые мы должны были выиграть, но не смогли. Например, выезд с «Уникахой», домашние игры с «Маккаби» и особенно с «Миланом». После этих поражений появлялись мысли, что нам дальше будет сложно. Но все сложилось удачно, мы достигли своей цели.
ДЛЯ ПЕРВОГО СЕЗОНА В МЫТИЩАХ СРАБОТАЛИ ОТЛИЧНО
— После недавнего матча с ЦСКА даже от поклонников армейцев приходилось слышать, что они впечатлены организацией игр Евролиги в Подмосковье.
— Если уж и армейцы с удовольствием посетили эту встречу, значит, мы все делаем правильно. Конечно, хочу особо отметить наших болельщиков. В нынешнем сезоне к нашим преданным поклонникам, которые вот уже 20 лет верны команде в Химках, добавилась армия поклонников в Мытищах, близлежащих городах и Московской области в целом. Это очень важно, потому что атмосфера на наших домашних матчах просто потрясающая. Были моменты, когда именно трибуны гнали ребят вперед, и мы вытаскивали такие игры, как с «Уникахой» на последних секундах.
— Ждали ли такого в начале сезона?
— Мы очень переживали, потому что было не совсем понятно, как это так — «Химки» выступают в Мытищах. Плюс ледовая арена, на которой никогда не играли в баскетбол. Поэтому осенью мы все силы бросили на то, чтобы на новом месте у нас была серьезная поддержка. Было непросто переоборудовать дворец под Евролигу, особенно в первый раз. Но такой опыт в стране есть, мы все проанализировали, закупили самое лучшее оборудование, провели активную рекламную кампанию.
— Можно ли сказать, что задача была выполнена?
— Да, у нас резко выросли продажи билетов и, как следствие, посещаемость. Конечно, еще есть куда расти, нет предела совершенству. Но для первого сезона, считаю, мы отлично сработали.
— Каковы слагаемые успеха клуба в этом регулярном чемпионате?
— Это наш общий труд — тренерского штаба, игроков, персонала. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал: руководство Московской области в лице губернатора и правительства, региональное министерство спорта, администрация Химок и Мытищ. Также у нас мощная спонсорская поддержка в лице компании USM Holdings и лично Алишера Усманова. Без них всех мы бы не добились таких результатов. Еще команда сделала подарок президенту клуба Дмитрию Голубкову, у которого 9 апреля день рождения, — он очень активно участвует во всех наших делах, болеет за ребят. И я рад, что нам удалось к этому дню выполнить одну из задач на сезон. От себя и всего клуба поздравляю Дмитрия Аркадьевича.
РЕЗЕРВ У ЭТОЙ КОМАНДЫ БОЛЬШОЙ
— Вечный спор предмета болельщиков — сколько процентов от команды составляет Алексей Швед.
— Ни для кого не секрет, что это наш лидер. Очень важный игрок не только для «Химок», но и для всего российского баскетбола. Швед проводит, возможно, лучший сезон в карьере. Многочисленные рекорды, которые он ставит, начиная с сентябрьского чемпионата Европы, говорят сами за себя. Но вместе с тем у нас вся команда — профессионалы высочайшего уровня. И даже проводя некоторые матчи без Алексея, мы все равно претендуем на самые высокие места.
— Какие компоненты игры нужно улучшить к решающим матчам сезона?
— Очевидно, что нам нужно усиливать защиту, причем по ходу всего матча. Отрезками мы действуем очень хорошо, а иногда случаются провалы. Часто это происходит в первой четверти, потом приходится догонять,
— Как в последнем матче регулярки с «Барселоной», которая за тур до этого забросила 19 «трех» «Эфесу»? В первой половине игры соперник бомбил кольцо «Химок»
— Сейчас с этим и разбирается тренерский штаб: почему не удалось справиться с атакой «Барселоны», зная, насколько это результативная команда. Постараемся подтянуть защиту к
«ХИМКАМ» НУЖНО ДЕРЖАТЬ УРОВЕНЬ
— Прошлым летом одной из удач клуба считалось приглашение в качестве главного тренера Барцокаса, под началом которого проводилась и селекция. Что можете сказать, отработав почти сезон бок о бок с греческим специалистом?
— Что сейчас он выполнил задачу, которую мы ставили перед ним сразу после подписания контракта. Человек адаптировался в клубе, мы нашли общий язык, игроки, которых мы вместе приглашали, тоже влились в коллектив в той или иной степени. Достигнутые результаты говорят, что мы все правильно сделали.
— Его соглашение рассчитано на два сезона, чего ждете дальше?
— Резерв у Георгиоса еще большой. Ни в одном виде спорта чемпионские команды не делаются за сезон. Думаю, следующий будет еще лучше. Давайте не забывать, что мы поменяли прошлым летом больше половины состава. Это всегда непросто, игрокам нужно притереться друг к другу, понять, что от них хочет тренер, как взаимодействовать с лидерами. Такое за пару недель не происходит. К тому же мы фактически ни одного матча не сыграли в оптимальном составе — постоянно
— Это большая проблема?
— Нельзя сказать, что это только наша проблема, травмы — часть спорта. Просто нужно, чтобы нам немного повезло. Несмотря на это, считаю, что у нас в команде хорошая взаимозаменяемость: даже когда на три месяца выбыл Томас Робинсон, мы смогли компенсировать его потерю.
— Можно ли сказать, учитывая упомянутые сложности при игре на два фронта, что в
— Мы не разделяем матчи на первый и второй сорт, каждая следующая игра для нас — самая важная. Другое дело, что иногда мы, выплеснув много эмоций в Евролиге, приезжали уставшие на следующий матч. Так было, к примеру, когда мы после очень ценной победы над «Бамбергом» должны были через день встречаться с «Калевом». В целом у нас на внутренней арене в этом сезоне было достаточно провалов, которые я считаю необязательными. Это наши ошибки. Мы проигрывали матчи, в которых должны были брать верх. Но что поделать — «Химкам» нужно держать марку. Когда это получается, нас сложно обыграть. Если показываем уровень ниже своего среднего, тут же у любой команды появляется шанс. Над этим мы тоже работаем — и менеджмент клуба, и тренеры, и игроки. Будем стараться в следующем сезоне не делать таких ошибок.
ПОСТАРАЕМСЯ УДИВИТЬ ЦСКА
— Впереди самая сложная часть сезона. Какие задачи еще предстоит решить?
— Ту, о которой было объявлено в начале сезона — остаться в Евролиге, где, к сожалению, у нас нет постоянной лицензии. Путь для этого единственный — нужно оказаться в финале Единой лиги, если там будет ЦСКА, то можно стать вторыми, в ином случае надо побеждать.
— Президент ЦСКА Андрей Ватутин предположил, что у «Химки» в предстоящей серии
— Безусловно, мы в этой серии не являемся фаворитом. И действительно, на ребят вроде бы не должно быть лишнего давления. Но все прекрасно понимают, что игры с ЦСКА — дерби, и пусть оно будет в рамках Евролиги, в нем будут работать все те же законы игры, что и всегда.
— В
— Андрей Зубков уже тренируется вместе со всеми, ездил на выезд в Барселону, так что он уже почти восстановился. Остаются две серьезные проблемы — Тайлер Ханикатт и Джеймс Андерсон. Первый уже тоже работает с командой, частично по индивидуальной программе. Надеемся, что он скоро вернется в строй. У Андерсона более сложная ситуация, он травмировался недавно. По прогнозам врачей, Джеймс должен восстановиться до первой игры
— ЦСКА — победитель регулярного чемпионата. За счет чего можно их удивить в играх на вылет?
— Если я сейчас вам расскажу, они же подготовятся (смеется). Но удивить постараемся — удастся или нет, покажут матчи. Будем бороться, стараться выигрывать. Домашние матчи уж точно.
— Какой результат устроит лично вас?
— Аппетит приходит во время еды. И теперь уже хочется не только впервые в истории попасть в