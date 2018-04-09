Павел Астахов: Швед проводит лучший сезон в карьере

Источник: Спорт-Экспресс

— Закончился регулярный чемпионат Евролиги, по итогам которого «Химки» попали в восьмерку сильнейших. Этот еще не закончившийся евросезон — лучший в истории клуба?

— Разумеется, мы ведь впервые вышли в плей-офф Евролиги. Для нас это историческое достижение, которого раньше «Химки» никогда не добивались.

— А помните, какие у вас были ожидания перед стартом?

— Мы прекрасно понимали, какой отпечаток накладывает нынешний формат Евролиги и насколько трудно будет играть на два фронта. В то же время, исходя из того, как мы комплектовались летом, «Химки» должны были быть в восьмерке лучших клубов Европы. И такую задачу мы и ставили перед началом сезона.

— Ряд европейских экспертов называли «Химки» одним из теневых фаворитов, некоторые включали вас в топ-5 клубов Евролиги на тот момент.

— Все было реально. Но немного помешали травмы, в каких-то играх мы не взяли победы, которые должны были одержать. Мы старались в каждой игре, но немного не получилось. Хотя должен сказать, что вот этот сезон очень важный для нас опыт на будущее. Получив его, мы лучше понимаем, как играть при таком календаре, какие игроки нужны, чтобы усилить команду.

ИГРАТЬ 30 МАТЧЕЙ В ЕВРОЛИГЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

— Играть полноценную регулярку в Евролиге оказалось сложнее, чем вы думали?

— Да, сложнее. Когда мы увидели календарь, то поняли, что будет несколько недель, в течение которых нам предстоит проводить по три матча. Но не ожидали, что на состоянии игроков так тяжело скажутся все перелеты, плюс уровень соперников в Евролиге — любая команда может попасть в восьмерку, и расслабляться нельзя.

— По ходу сезона вам удалось потрепать топ-клубы — яркий выигрыш у «Реала» на выезде, уверенные домашние победы над греческими грандами — «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». А какие матчи памятны вам?

— Конечно, успех в Мадриде нельзя не отметить. Очень важными были другие гостевые победы — в Бамберге в первые дни января, в Тель-Авиве, где мы, кажется, раньше никогда не выигрывали. Эта победа стала решающей для нашего попадания в плей-офф. Всегда сложно играть в Каунасе с «Жальгирисом», в Белграде с «Црвеной Звездой». А вообще — в Евролиге везде приезжаешь и чувствуешь давление, 10 — 15 тысяч зрителей болеют за хозяев. Это тяжело как физически, так и психологически. Что касается домашних побед над греками, то я не ожидал такого большого преимущества. Но наш тренер Георгиос Барцокас хорошо знает эти команды, он правильно подготовился к матчам (улыбается).

— Команда постоянно шла в зоне плей-офф, если честно, были ли сомнения в итоговом результате?

— Как я уже отметил, было несколько встреч, которые мы должны были выиграть, но не смогли. Например, выезд с «Уникахой», домашние игры с «Маккаби» и особенно с «Миланом». После этих поражений появлялись мысли, что нам дальше будет сложно. Но все сложилось удачно, мы достигли своей цели.

ДЛЯ ПЕРВОГО СЕЗОНА В МЫТИЩАХ СРАБОТАЛИ ОТЛИЧНО

— После недавнего матча с ЦСКА даже от поклонников армейцев приходилось слышать, что они впечатлены организацией игр Евролиги в Подмосковье.

— Если уж и армейцы с удовольствием посетили эту встречу, значит, мы все делаем правильно. Конечно, хочу особо отметить наших болельщиков. В нынешнем сезоне к нашим преданным поклонникам, которые вот уже 20 лет верны команде в Химках, добавилась армия поклонников в Мытищах, близлежащих городах и Московской области в целом. Это очень важно, потому что атмосфера на наших домашних матчах просто потрясающая. Были моменты, когда именно трибуны гнали ребят вперед, и мы вытаскивали такие игры, как с «Уникахой» на последних секундах.

— Ждали ли такого в начале сезона?

— Мы очень переживали, потому что было не совсем понятно, как это так — «Химки» выступают в Мытищах. Плюс ледовая арена, на которой никогда не играли в баскетбол. Поэтому осенью мы все силы бросили на то, чтобы на новом месте у нас была серьезная поддержка. Было непросто переоборудовать дворец под Евролигу, особенно в первый раз. Но такой опыт в стране есть, мы все проанализировали, закупили самое лучшее оборудование, провели активную рекламную кампанию.

— Можно ли сказать, что задача была выполнена?

— Да, у нас резко выросли продажи билетов и, как следствие, посещаемость. Конечно, еще есть куда расти, нет предела совершенству. Но для первого сезона, считаю, мы отлично сработали.

— Каковы слагаемые успеха клуба в этом регулярном чемпионате?

— Это наш общий труд — тренерского штаба, игроков, персонала. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал: руководство Московской области в лице губернатора и правительства, региональное министерство спорта, администрация Химок и Мытищ. Также у нас мощная спонсорская поддержка в лице компании USM Holdings и лично Алишера Усманова. Без них всех мы бы не добились таких результатов. Еще команда сделала подарок президенту клуба Дмитрию Голубкову, у которого 9 апреля день рождения, — он очень активно участвует во всех наших делах, болеет за ребят. И я рад, что нам удалось к этому дню выполнить одну из задач на сезон. От себя и всего клуба поздравляю Дмитрия Аркадьевича.

В четвертьфинале Евролиги нас ждет суперпротивостояние Алексея ШВЕДА (№ 1) и его команды с армейцами Москвы | Источник: Спорт-Экспресс

РЕЗЕРВ У ЭТОЙ КОМАНДЫ БОЛЬШОЙ

— Вечный спор предмета болельщиков — сколько процентов от команды составляет Алексей Швед.

— Ни для кого не секрет, что это наш лидер. Очень важный игрок не только для «Химок», но и для всего российского баскетбола. Швед проводит, возможно, лучший сезон в карьере. Многочисленные рекорды, которые он ставит, начиная с сентябрьского чемпионата Европы, говорят сами за себя. Но вместе с тем у нас вся команда — профессионалы высочайшего уровня. И даже проводя некоторые матчи без Алексея, мы все равно претендуем на самые высокие места.

— Какие компоненты игры нужно улучшить к решающим матчам сезона?

— Очевидно, что нам нужно усиливать защиту, причем по ходу всего матча. Отрезками мы действуем очень хорошо, а иногда случаются провалы. Часто это происходит в первой четверти, потом приходится догонять, из-за этого мы имеем проблемы.

— Как в последнем матче регулярки с «Барселоной», которая за тур до этого забросила 19 «трех» «Эфесу»? В первой половине игры соперник бомбил кольцо «Химок» из-за дуги. И сдержать оппонентов на периметре не удалось, хотя было известно, что они будут играть именно так.

— Сейчас с этим и разбирается тренерский штаб: почему не удалось справиться с атакой «Барселоны», зная, насколько это результативная команда. Постараемся подтянуть защиту к плей-офф. Также нам нужно прибавить в агрессии. В атаке, обороне, в быстром прорыве. Если удастся, все у нас будет хорошо.

«ХИМКАМ» НУЖНО ДЕРЖАТЬ УРОВЕНЬ

— Прошлым летом одной из удач клуба считалось приглашение в качестве главного тренера Барцокаса, под началом которого проводилась и селекция. Что можете сказать, отработав почти сезон бок о бок с греческим специалистом?

— Что сейчас он выполнил задачу, которую мы ставили перед ним сразу после подписания контракта. Человек адаптировался в клубе, мы нашли общий язык, игроки, которых мы вместе приглашали, тоже влились в коллектив в той или иной степени. Достигнутые результаты говорят, что мы все правильно сделали.

— Его соглашение рассчитано на два сезона, чего ждете дальше?

— Резерв у Георгиоса еще большой. Ни в одном виде спорта чемпионские команды не делаются за сезон. Думаю, следующий будет еще лучше. Давайте не забывать, что мы поменяли прошлым летом больше половины состава. Это всегда непросто, игрокам нужно притереться друг к другу, понять, что от них хочет тренер, как взаимодействовать с лидерами. Такое за пару недель не происходит. К тому же мы фактически ни одного матча не сыграли в оптимальном составе — постоянно кто-то выпадает из-за проблем со здоровьем.

— Это большая проблема?

— Нельзя сказать, что это только наша проблема, травмы — часть спорта. Просто нужно, чтобы нам немного повезло. Несмотря на это, считаю, что у нас в команде хорошая взаимозаменяемость: даже когда на три месяца выбыл Томас Робинсон, мы смогли компенсировать его потерю.

— Можно ли сказать, учитывая упомянутые сложности при игре на два фронта, что в какие-то моменты пришлось пожертвовать внутренним чемпионатом ради Евролиги?

— Мы не разделяем матчи на первый и второй сорт, каждая следующая игра для нас — самая важная. Другое дело, что иногда мы, выплеснув много эмоций в Евролиге, приезжали уставшие на следующий матч. Так было, к примеру, когда мы после очень ценной победы над «Бамбергом» должны были через день встречаться с «Калевом». В целом у нас на внутренней арене в этом сезоне было достаточно провалов, которые я считаю необязательными. Это наши ошибки. Мы проигрывали матчи, в которых должны были брать верх. Но что поделать — «Химкам» нужно держать марку. Когда это получается, нас сложно обыграть. Если показываем уровень ниже своего среднего, тут же у любой команды появляется шанс. Над этим мы тоже работаем — и менеджмент клуба, и тренеры, и игроки. Будем стараться в следующем сезоне не делать таких ошибок.

ПОСТАРАЕМСЯ УДИВИТЬ ЦСКА

— Впереди самая сложная часть сезона. Какие задачи еще предстоит решить?

— Ту, о которой было объявлено в начале сезона — остаться в Евролиге, где, к сожалению, у нас нет постоянной лицензии. Путь для этого единственный — нужно оказаться в финале Единой лиги, если там будет ЦСКА, то можно стать вторыми, в ином случае надо побеждать.

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин предположил, что у «Химки» в предстоящей серии плей-офф Евролиги будут более раскованными, потому что они уже выполнили свою задачу на сезон. Согласны с коллегой?

— Безусловно, мы в этой серии не являемся фаворитом. И действительно, на ребят вроде бы не должно быть лишнего давления. Но все прекрасно понимают, что игры с ЦСКА — дерби, и пусть оно будет в рамках Евролиги, в нем будут работать все те же законы игры, что и всегда.

— В плей-офф обычно поднимаются, образно говоря, даже мертвые из могил — за эти две недели травмированные вернутся в строй?

— Андрей Зубков уже тренируется вместе со всеми, ездил на выезд в Барселону, так что он уже почти восстановился. Остаются две серьезные проблемы — Тайлер Ханикатт и Джеймс Андерсон. Первый уже тоже работает с командой, частично по индивидуальной программе. Надеемся, что он скоро вернется в строй. У Андерсона более сложная ситуация, он травмировался недавно. По прогнозам врачей, Джеймс должен восстановиться до первой игры плей-офф, поэтому мы настроены оптимистично. Конечно, всем этим ребятам не хватает игровой практики, постараемся им ее дать в ближайших встречах Единой лиги.

— ЦСКА — победитель регулярного чемпионата. За счет чего можно их удивить в играх на вылет?

— Если я сейчас вам расскажу, они же подготовятся (смеется). Но удивить постараемся — удастся или нет, покажут матчи. Будем бороться, стараться выигрывать. Домашние матчи уж точно.

— Какой результат устроит лично вас?