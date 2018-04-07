Сразу три супердерби: почему встреча ЦСКА и «Химок» — это круто

Источник: Спорт-Экспресс

Пары четвертьфинала

А. ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия)

В. «Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания)

С. «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания)

D. «Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)

Финал четырех ( 18—20 мая , Белград)

Победитель А — Победитель В

Победитель С — Победитель D.

Регулярный чемпионат Евролиги завершился в пятницу, но главные события последнего тура для российских болельщиков произошли еще накануне — победа ЦСКА и поражение «Химок» окончательно свели друг с другом двух представителей России в главном клубном турнире континента.

ОТ ТАЙГИ ДО БРИТАНСКИХ МОРЕЙ

Флагман российского баскетбола нынче правит не только на одной шестой части суши. А ведь прошлым летом многие серьезно сомневались, удастся ли армейцам заменить уехавшего покорять НБА плеймейкера Теодосича. Испанцу Родригесу это оказалось вполне по плечу. И вообще красно-синие угадали с приобретениями — Клайберн, Хантер, Вестерманн и даже пришедший по ходу сезона Радд сумели занять каждый свою нишу. Но нынешний ЦСКА — прежде всего мощный коллектив. Не зря же главный тренер Димитрис Итудис по ходу сезона постоянно тасовал стартовую пятерку, пробуя самые разные сочетания.

Кто-то сейчас и не вспомнит, но у ЦСКА пошло не сразу — вспомнить хотя бы болезненное поражение от «Реала» в Мадриде во втором туре. Но потом армейцы сыгрались, набрали кондиции, и поражения стали делом редким. Москвичи первыми обеспечили себе место в следующей стадии турнира, и были бы фаворитом, кто бы ни попался им на пути. Попались «Химки».

— Несколько непривычно никуда не лететь на плей-офф, это случилось впервые в нашей истории, — сказал «СЭ» президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Немного жаль, что из двух российских потенциальных участников «Финала четырех» в итоге там окажется только один, но все равно выход в четверку — это прекрасный результат для нашего баскетбола. К слову, также хочу пожелать удачи «Локомотиву» в борьбе за Кубок Европы.

— Что думаете о сопернике?

— Это очень талантливая команда, и с возвращением в строй травмированных игроков она приобретет еще большую глубину состава. Возможно, с точки зрения психологии «Химки» будут более раскрепощены, так как уже показали отличный результат и впервые вышли в плей-офф Евролиги. Эта стадия турнира — соревнование иного уровня и накала, предыдущие результаты здесь не имеют определяющего значения. Уверен, наши матчи вызовут большой интерес болельщиков в Москве, Мытищах и во всей России.

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НАПИСАТЬ ИСТОРИЮ

Действительно, войти в историю гораздо труднее, чем попасть. Но «Химкам» это удалось. До нынешнего сезона желто-синие ни разу не доходили до этой стадии самого престижного турнира Старого Света. Но прошлым летом руководство пригласило опытного тренера Георгиоса Барцокаса, подобрало сильный состав в компанию к лидеру команды Шведу, и ребус, наконец, сошелся.

«Химки» еще перед стартом многие эксперты считали одним из теневых фаворитов, способных побороться за место в четверке. И подмосковный клуб сделал все как надо — показал максимум на стартовом отрезке, некоторое время даже ходил в лидерах. И этот запас очень помог на финише «регулярки», когда из-за травм и усталости от борьбы на два фронта команду начало лихорадить.

— Мы впервые попали в плей-офф, это очень хорошо, — сказал «СЭ» гендир подмосковного клуба Павел Астахов. — Можно сказать, историческое достижение для «Химок». Мы в числе восьми лучших клубов Европы, и это для нас успех. Он стал возможен благодаря слаженной работе всего клуба, поддержке со стороны Московской области и ее властей, Химок и Мытищ, а также Алишера Бурхановича Усманова.

— Но многие болельщики и специалисты не хотели встречи ЦСКА и «Химок» в плей-офф.

— Понимаю тех, кто так считает. Но с другой стороны, это еще одна возможность посмотреть на встречи двух ведущих команд России. Думаю, болельщикам будет интересно. Могу сказать, что если мы будем играть так же, как накануне с «Барселоной», то шансы на успех у нас, конечно, минимальные. Думаю, и тренерскому штабу, и игрокам это понятно. Нужно, прежде всего, усиливать игру в защите.

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БУДЕТ ЛИ ИНТРИГА?

Двух мнений быть не может — фаворитом будет ЦСКА. На стороне армейцев и многолетний опыт успешных выступлений в Евролиге, и более глубокий и сбалансированный состав, и статус чемпиона «регулярки», и история личных встреч нынешнего сезона. Даже жаль, что вся эта мощь обрушится на «Химки», которые вместо этого могли бы побороться, например, с «Фенербахче» или «Олимпиакосом».

Но нас ждет еще как минимум три «дерби Ленинградки» — пожалуй, самого яркого соперничества в отечественном баскетболе. Как минимум — потому что армейцы, конечно, будут стремиться завершить серию в трех матчах, ничего не откладывая на потом. В отличие от соперника, они свою задачу на евросезон не выполнили, и не выполнят даже просто попаданием в «Финал четырех».