Сразу три супердерби: почему встреча ЦСКА и «Химок» — это круто
По итогам регулярного чемпионата Евролиги стало понятно, что в четвертьфинале турнира между собой сойдутся два наших клуба.
По итогам регулярного чемпионата Евролиги стало понятно, что в четвертьфинале турнира между собой сойдутся два наших клуба.
Пары четвертьфинала
А. ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия)
В. «Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания)
С. «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания)
D. «Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)
Финал четырех (
Победитель А — Победитель В
Победитель С — Победитель D.
Регулярный чемпионат Евролиги завершился в пятницу, но главные события последнего тура для российских болельщиков произошли еще накануне — победа ЦСКА и поражение «Химок» окончательно свели друг с другом двух представителей России в главном клубном турнире континента.
ОТ ТАЙГИ ДО БРИТАНСКИХ МОРЕЙ
Флагман российского баскетбола нынче правит не только на одной шестой части суши. А ведь прошлым летом многие серьезно сомневались, удастся ли армейцам заменить уехавшего покорять НБА плеймейкера Теодосича. Испанцу Родригесу это оказалось вполне по плечу. И вообще
— Несколько непривычно никуда не лететь на
— Что думаете о сопернике?
— Это очень талантливая команда, и с возвращением в строй травмированных игроков она приобретет еще большую глубину состава. Возможно, с точки зрения психологии «Химки» будут более раскрепощены, так как уже показали отличный результат и впервые вышли в
НАПИСАТЬ ИСТОРИЮ
Действительно, войти в историю гораздо труднее, чем попасть. Но «Химкам» это удалось. До нынешнего сезона
«Химки» еще перед стартом многие эксперты считали одним из теневых фаворитов, способных побороться за место в четверке. И подмосковный клуб сделал все как надо — показал максимум на стартовом отрезке, некоторое время даже ходил в лидерах. И этот запас очень помог на финише «регулярки», когда
— Мы впервые попали в
— Но многие болельщики и специалисты не хотели встречи ЦСКА и «Химок» в
— Понимаю тех, кто так считает. Но с другой стороны, это еще одна возможность посмотреть на встречи двух ведущих команд России. Думаю, болельщикам будет интересно. Могу сказать, что если мы будем играть так же, как накануне с «Барселоной», то шансы на успех у нас, конечно, минимальные. Думаю, и тренерскому штабу, и игрокам это понятно. Нужно, прежде всего, усиливать игру в защите.
БУДЕТ ЛИ ИНТРИГА?
Двух мнений быть не может — фаворитом будет ЦСКА. На стороне армейцев и многолетний опыт успешных выступлений в Евролиге, и более глубокий и сбалансированный состав, и статус чемпиона «регулярки», и история личных встреч нынешнего сезона. Даже жаль, что вся эта мощь обрушится на «Химки», которые вместо этого могли бы побороться, например, с «Фенербахче» или «Олимпиакосом».
Но нас ждет еще как минимум три «дерби Ленинградки» — пожалуй, самого яркого соперничества в отечественном баскетболе. Как минимум — потому что армейцы, конечно, будут стремиться завершить серию в трех матчах, ничего не откладывая на потом. В отличие от соперника, они свою задачу на евросезон не выполнили, и не выполнят даже просто попаданием в «Финал четырех».
«Химки» же, как справедливо отметил Ватутин, могут действовать более раскованно, ведь терять им нечего. Их задачей будет постараться выиграть матч у ЦСКА. Для начала — один. Интриги ради.