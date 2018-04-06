Месть бывшей: «Химки» не избежали встречи с ЦСКА
Подмосковные «Химки» в гостях уступили испанской «Барселоне» в рамках заключительного тура баскетбольной Евролиги. Теперь
Подмосковные «Химки» в гостях уступили испанской «Барселоне» в рамках заключительного тура баскетбольной Евролиги. Теперь
Лишний раз напоминать о важности гостевого матча заключительного тура Евролиги с «Барселоной» «Химкам» явно не стоило —
В случае поражения
При этом виктория в Испании оставляла Алексею Шведу и компании шансы на четвертьфинал против менее грозного оппонента — к примеру, проход «Химками» того же греческого «Олимпиакоса» виделся делом вполне выполнимым.
К сожалению, россиянам в «Барселоне» предстояло сражаться в основном вопреки: в ужас приводила одна лишь заполненность лазарета коллектива, где среди прочих числился Тайлер Ханикатт, важнейший элемент системы Георгиоса Барцокаса и просто один из лучших шестых Евролиги.
Для самого Барцокаса матч, к слову, был особенно принципиальным — все же греческий специалист впервые после прошлогоднего увольнения из стана
Для «Барселоны» встреча при этом имела практически выставочный характер — выступающая в последних поединках на уровне «Финала четырех» команда, в февраля решившаяся на еще одну смену тренера, слишком уж сильно растеряла на старте регулярки, чтобы к концу оной бороться за
Однако если в преддверии игры еще оставались хоть
Сказать, что на этом отрезке у хозяев в атаке получалось многое — не сказать вообще ничего. За десятиминутку каталонцы отправили в цель шесть из девяти трехчковых, показали достойный процент реализации из пределов дуги (60%), а также позволили оппонентам собрать всего два (!) подбора на обоих щитах в сумме.
Спасала представителей Единой лиги в эти минуты лишь качественная реализация дальних бросков (четыре из девяти): не будь у гостей и ее, встречу бы впору было официально заканчивать уже тогда.
Стоит отметить, что до определенного момента «Барса» показывала выдающийся баскетбол не только в созидании, но и в разрушении — примерно полторы четверти хозяева демонстрировали идеальную в своем балансе агрессии и рассудительности защиту, справляться с которой был способен лишь личный исполнительский класс
Ко всему ужасу поклонников российского клуба продолжило атаковать практически идеально детище Светислава Пешича и во второй десятиминутке — казалось, что едва ли не в каждом владении испанцам удается набирать по три балла, что явно не сокращало разрыв.
В итоге на пятой минуте периода за интригу стало
Однако химчане сдаваться не планировали даже в условиях, когда у оппонентов залетало если не многое, то все — подопечные Барцокаса, возможно, и не могли ответить визави такой же сумасшедшей результативность, зато набирали очки наиболее ярко, раз за разом либо забивая зрелищную «треху», либо со всей злостью вколачивая данк в кольцо испанцев.
В итоге за всей этой красотой
Огромный вклад в возвращение своих партнеров в игру в первой половине внес Энтони Гилл, набравший в ходе стартовых 20 минут 15 очков, не допустив ни одного промаха с игры.
Забегая вперед, именно американец закончит встречу в ранге ее самого результативного участника с 21 баллом, пятью подборами и четырьмя передачами в активе.
А вот кто в отчетный вечер был неожиданно «молчалив» (для своих масштабов, естественно), так это Швед — за лучшим бомбардиром Евролиги привычно бдительно следили, но на этот раз лидер сборной России с подобным вниманием не справился, разжившись к финальной сирене 15 пунктами при лишь трех попаданиях из 12 с игры.
Чуть скрасила общую картину ассистентская деятельность Алексея — восемь передач в очередной раз напомнили многим, что защитник является не только прекрасным снайпером, но еще и отличным распасовщиком.
Вернувшись с перерыва, где хозяева, казалось бы, должны были хорошенько подумать над планом по предотвращению спурта соперников, испанцы
Куда большую выгоду для себя из такой игры, как уже было сказано, извлекли именно гости — качественные действия от Малькольма Томаса (13 + шесть подборов), Томаса Робинсона (9+8) и Чарльза Дженкинса (пять из шести трехочковых) помогли россиянам войти в четвертую четверть с жалким отставанием в шесть баллов.
И
Стало возможным это благодаря перманентным успехам «Барсы» на подборе (32 на 24 к финальной сирене), вновь наладившемуся прицелу ее лидеров, а также лояльности судей, проигнорировавших несколько вольностей со стороны хозяев.
«Химки», конечно же, боролись до самого конца и даже сократили дефицит до крошечного в самом завершении поединка, однако своего
Особо обидным это поражение стало на фоне сенсационного домашнего проигрыша «Басконии» худшей команде этой Евролиги — турецкому «Анадолу Эфесу».
Победи «Химки» в «Барселоне», и встречи с ЦСКА, как оказалось, им бы точно удалось избежать.
Но в реальности теперь два российских клуба встретятся уже в четвертьфинале — в серии до трех побед явными фаворитами являются армейцы, однако явно не будут сдаваться раньше срока и их принципиальные оппоненты, что оставляет определенные надежды в плане интриги.
Ясно лишь одно — это «Дерби Ленинградки» будет особо горячим.