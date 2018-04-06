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01:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российскому дерби — быть: в плей-офф Евролиги сойдутся ЦСКА и «Химки»

По итогам матчей российских клубов в последнем туре регулярного чемпионата Евролиги стало окончательно ясно, что в четвертьфинальной серии встретятся ЦСКА и «Химки».

Перед 30-м туром, закрывавшим «гладкий» сезон, было очень много шансов увидеть очередное главное российское дерби уже в первом раунде плей-офф главного клубного евротурнира. «Химки» после поражения от действующего чемпиона «Фенербахче» оказались на восьмом месте, ЦСКА давно обосновался на первой строке.

И пусть желто-синие давно уже гарантировали себе выход в следующий раунд турнира, но вряд ли им самим, да и вообще российским болельщикам хотелось видеть соперничество «Химок» и ЦСКА в четвертьфинале. Да, так страна гарантированно получает представителя в «Финале четырех», но лучше иметь шансы провести в эту стадию сразу два клуба. И чтобы сохранить их, подмосковному клубу надо было обыгрывать в гостях «Барселону» и ждать выгодных для себя результатов матчей с участием «Жальгириса» и «Басконии».

ЦСКА НА КЛАССЕ

Но сначала провести последний матч «регулярки» предстояло ЦСКА. Изначально армейцы должны были принять «Црвену Звезду» в пятницу, но затем решением Евролиги эта игра переехала на четверг. Впрочем, с турнирной точки зрения она уже ничего не решала. Московская команда обеспечила себе первое место, сербская — уже давно выбыла из претендентов на место в плей-офф. Любопытно, что «Финал четырех» в нынешнем сезоне пройдет в Белграде, но «Црвена Звезда» там точно не сыграет. А вот армейцы, скорее всего, в него попадут.

Так как игра, по сути, носила статус товарищеской, то штаб ЦСКА решил поберечь одного из лидеров — в заявке не обнаружилось Нандо Де Коло, на текущей неделе уже ставшего одним из героев матча Единой лиги против УНИКСа.

И без французского бомбардира армейцы выдали провальное начало — хозяева три минуты не могли распечатать кольцо «Звезды», и Хиггинс сделал это только со штрафного при счете 0:9. Вскоре после «трехи» Давидоваца преимущество белградцев стало двузначным. ЦСКА встряхнулся и пошел в контрнаступление только во второй половине четверти усилиями отлично выглядевшего Фридзона и Хиггинса. Кроме того, команда плотно играла в обороне.

А в начале второй четверти армейцы потеряли еще и Хайнса — американский «большой» неудачно приземлился на паркет после подбора и покинул площадку лишь с посторонней помощью. Впрочем, сразу после этого хозяева впервые в матче вышли вперед — Фридзон попал из-за дуги, а в следующей атаке забил три штрафных. На это «Црвена Звезда» ответила рывком 13:2, который возглавил Янкович, набравший восемь очков. Попадание Белицы с сиреной на перерыв — и сербы после первой половины вели «+7».

После еще одной трехи в самом начале третьей четверти перевес «Звезды» снова стал двузначным, но это был последний успех гостей в этой игре. Армейцы наконец включили полные обороты и быстро ликвидировали отставание. Во второй половине они доминировали на площадке. Помогли атлетизмом Радд и Хантер, добавили еще попаданий Хиггинс и Фридзон. Соперники же начали ошибаться, терять мяч, и к последнему перерыву ЦСКА уже был впереди. А в четвертой четверти доказал свое превосходство. Разыгрались Родригес, Вестерманн и Клайберн, у которых долго не ладилось, а Фридзон разменял два десятка набранных очков. В итоге достаточно уверенная победа — 92:81.

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«ХИМКИ» НА ЗУБАХ

«Химкам», в отличие от ЦСКА, обязательно нужно было выигрывать, чтобы подняться выше в таблице. Но первая четверть у них вышла такой же неудачной, как у соотечественников. «Барселона», хоть и не вышла в плей-офф, но обладает хорошим подбором игроков и на своей площадке способна обыграть кого угодно. Об этом прекрасно осведомлен Георгиос Барцокас — нынешний тренер «Химок» совсем недавно руководил каталонским клубом, и приехал в Барселону в новом качестве впервые. А вот его нынешняя команда по-прежнему испытывает кадровый голод — дома остались Ханикатт, Андерсон и Соколов.

Матч начался с того, что соперники без разведки начали перестрелку дальними бросками. А потом со счета 6:6 «Барса» рванула с места в карьер — 13:2. Отлично выглядели Эртель и суперветеран Наварро. Хозяева успешно пользовались своим главным оружием, забивая из-за дуги едва ли не в каждой атаке — всего за первую четверть они попали семь «трех», причем сделали это пятеро разных баскетболистов. «Химки» тоже неплохо атаковали издали, но при этом совершили шесть потерь и вчистую проиграли оппонентам щиты.

После 10 минут игры «Барселона» вела уже 13 очков, не особо изменился характер игры и во второй четверти — после попадания с фолом и результативного штрафного Ориолы перевес сине-гранатовых достиг отметки «+20». К чести «Химок», они в этот момент не расклеились, а продолжили искать свою игру и нашли ее. «Барса» чуть сникла, перестала попадать из любых позиций и пропустила рывок 0:13. Причем все эти очки гостей поделили между собой Гилл и Дженкинс. С отставанием меньше 10 очков играть стало уже веселее.

В третьей четверти оно и вовсе стало вполне рабочим «-4», и на этой отметке счет балансировал достаточно долго. Продолжал как машина забивать Дженкинс, все увереннее впереди чувствовал себя Томас, нащупал какой-никакой ритм Швед, до того находившийся не в своей тарелке.

Но при этом «Барса» упорно держала небольшую дистанцию, и в конце концов «Химки» в четвертой четверти встали. При большом количестве обоюдных потерь и помарок подмосковная команда почти перестала забивать. За восемь минут четвертой четверти гости набрали всего семь очков, и это обстоятельство стало роковым. Сине-гранатовые снова вели с преимуществом «+13» — за последние две минуты благодаря Шведу это отставание сократилось до четырех очков, но на этом и все. Уступив три четверти подряд, «Барселона» все-таки выиграла встречу и отправила «Химки» на встречу с ЦСКА в плей-офф.

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