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00:52 (мск), источник: Известия

Джамар Смит: Мы должны реабилитироваться за поражение от «Баварии»

Защитник УНИКСа — о вылете своего клуба из Еврокубка и задачах на оставшуюся часть сезона.

30-летний баскетболист казанского УНИКСа Джамар Смит был признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам марта. В гонке за титул MVP месяца американец опередил защитника ЦСКА Нандо Де Коло и форварда «Нижнего Новгорода» Стевана Еловаца.

В интервью «Известиям» чемпион Франции и обладатель Еврокубка рассказал об адаптации в России, болезненном поражении казанцев от «Баварии» и желании выиграть Единую лигу.

— УНИКС выдал великолепный отрезок в Единой лиге, но уже второй раз в сезоне безнадежно уступил ЦСКА. Почему это происходит?

— Да, две игры с армейцами у нас откровенно не получились. В Казани мы не справились с защитниками ЦСКА — Де Коло, Родригесом и Хиггинсом, а в Москве великолепную игру продемонстрировал Отелло Хантер. Вообще ЦСКА, наверное, сильнейшая команда Европы в этом сезоне. В московском клубе собрано много высококлассных игроков. У них потрясающая взаимозаменяемость и глубина состава. Не зря они досрочно выиграли регулярный сезон Евролиги.

— Ваш клуб, в свою очередь, не смог пробиться и в финал Еврокубка…

— Да, это болезненная история для всех игроков и тренеров нашего клуба. Мы очень хотели выиграть Еврокубок, на равных бились с «Баварией», но в концовке третьего матча удача была на стороне немецкой команды. Не могу сказать, что мы провалили серию. Наоборот, все играли на пределе возможностей, но и соперник показал сильную игру и защитил преимущество своей площадки. Я много раз пересматривал моменты той игры и до сих пор переживаю это поражение. Но отчаиваться не стоит. У нас еще есть шанс добиться главной цели сезона и пробиться в Евролигу.

— Путевка в Евролигу от Единой лиги будет разыгрываться в «Финале четырех», где одна игра может перечеркнуть все старания команды. Как относитесь к этому формату?

— Все находятся в равном положении, так что жаловаться на формат не стоит. Мы очень хотим вернуть Евролигу в Казань. Считаю, что у нынешнего состава УНИКСа были бы хорошие перспективы бороться за место в плей-офф этого турнира в следующем сезоне.

— От выполнения этой задачи будет зависеть позиция руководства клуба по продлению контрактов лидеров команды?

— Вы правы. Но сейчас никто не думает о контрактах на следующий сезон. Мы хотим выполнить задачи, которые перед нами поставило руководство клуба, и намерены реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Баварии».

— Вы получили приз MVP Единой лиги в марте. Удивлены этому?

— Немного. Но в первую очередь это командный приз. У меня не получилось бы его завоевать без помощи своих партнеров и доверия тренеров.

— За короткий период вы стали одним из лидеров команды. Быстро освоились в клубе, в городе?

— У нас сложился очень дружный коллектив. Все друг друга поддерживают, страхуют в защите, бьются друг за друга. Я получаю настоящее удовольствие от игры за УНИКС. И это при том, что мы очень много внимания уделяем обороне. Что касается города — я комфортно чувствую себя в Казани. Тут есть всё необходимое для комфортной жизни, к тому же наш зал расположен в самом центре города.

— Летом у вас было несколько предложений о продолжении карьеры, в том числе от клубов чемпионата Испании. Почему вы выбрали именно УНИКС?

— Это было взвешенное решение. Предложение УНИКСа устроило меня по всем параметрам. К тому же я всегда хотел пожить в такой стране, как Россия. Это очень интересный опыт для меня. Мне всегда интересно узнать о новой культуре. Я играл во Франции, Чехии, Германии, Израиле. Теперь мне выпал шанс познакомиться с вашей страной.

— Какое самое яркое впечатление за первые восемь месяцев?

— Люди. В России все очень открыты по отношению ко мне и всегда предлагают свою помощь.

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